Nowa Hala Skry i kompleks Polonii z nowymi wizualizacjami. Ruszają przetargi

Hala w kompleksie obiektów Nowej Skry będzie umieszczona na południowym wschodzie
Dwie kluczowe dla sportowej Warszawy inwestycje po latach przestoju nabierają wreszcie tempa. Zakończone długotrwałe przygotowania dotyczące kwestii prawnych oraz poprawiające się wyniki sportowe stołecznych drużyn koszykarskich i siatkarskich dały właściwy impuls.
Po latach dyskusji, inwestycja na Ochocie, w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Nowa Skra, wchodzi w decydującą fazę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdził, że ruszyły przetargi mające wyłonić wykonawcę hali sportowo-widowiskowej, co ma oznaczać, że Skra „wraca do gry”.
Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa ma pomieścić 6 tys. widzów i będzie służyła przede wszystkim do organizacji zajęć sportowych oraz rozgrywek w koszykówce i siatkówce – m.in. dla drużyn Legii Kosz i PGE Projektu Warszawa – z możliwością rozgrywania meczów na poziomie europejskim. Warto przypomnieć, że władze miasta jednoznacznie zadeklarowały, że obiekt, którego szacowany koszt budowy wynosi około 200 mln zł, będzie przeznaczony wyłącznie do celów sportowych. Rezygnacja z organizacji koncertów i wydarzeń rozrywkowych jest swoistą koncesją wobec protestujących w obronie przyrody Pola Mokotowskiego, charakteru tej części miasta i problemów z parkowaniem aut w trakcie zawodów. Inna spraw, że wciąż pozostaje pytanie jak długo obietnica o wyłączeniu hali z działalności stricte rozrywkowej pozostanie w mocy. Nie chodzi wcale o podważanie słowności władz miasta, ale o to jak będzie się ona miała, gdy zrewitalizowany zostanie stadion lekkoatletyczny o niewspółmiernie większej pojemności. To jednak jest dylemat do rozstrzygnięcia w przyszłości.
Optymistyczny harmonogram zakłada rozpoczęcie prac przy hali w 2026 roku i oddanie obiektu do użytku w połowie 2028 roku. Projekt architektoniczny, za który odpowiadają pracownie Bujnowski Architekci oraz ATJ Architekci, który bardzo harmonijnie wpisuje się w otoczenie Pola Mokotowskiego.
Równolegle, miasto intensyfikuje prace nad modernizacją Ośrodka Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6. Ratusz wysłał zaproszenia do składania ofert w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), co ma przyspieszyć realizację wielomilionowego projektu.
Projekt modernizacji, opracowany przez pracownię JSK Architekci, jest kompleksowy. Obejmuje on przede wszystkim modernizację stadionu piłkarskiego, który po przebudowie pomieści ok. 16 tys. kibiców, z zachowaniem historycznej trybuny głównej. Kluczowym elementem inwestycji jest również budowa nowej hali sportowej o pojemności ok. 2 tys. widzów, przeznaczonej głównie dla sekcji koszykarskich Polonii. Ponadto w ramach kompleksu powstanie Centrum Wsparcia Sportu – budynek z muzeum klubowym, pubem, centrum rehabilitacji oraz ścianką wspinaczkową. Całość uzupełni parking podziemny na 778 aut oraz plac miejski z wkomponowaną istniejącą dziś fontanną.
Łączna wartość inwestycji na Polonii w ramach PPP szacowana jest na ponad 800 mln zł, a jej celem jest stworzenie młodzieżowego centrum sportu służącego nie tylko klubom, ale i całej lokalnej społeczności.