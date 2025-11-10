6.5°C
1014.7 hPa
Życie Warszawy

Nowa Hala Skry i kompleks Polonii z nowymi wizualizacjami. Ruszają przetargi

Publikacja: 10.11.2025 16:20

Nowa Hala Skry i kompleks Polonii z nowymi wizualizacjami. Ruszają przetargi

7 zdjęć

Zobacz

Hala w kompleksie obiektów Nowej Skry będzie umieszczona na południowym wschodzie

Foto: mat. pras.

Mateusz Błażkow
Ratusz kilka dni temu ogłosił przejście do kolejnego etapu realizacji projektu modernizacji Ośrodka Nowa Skra oraz kompleksowej przebudowy Ośrodka Polonia. Władze Warszawy zaprezentowały wizualizacje obu obiektów, które pozwalają zobaczyć, jak będą wyglądać przyszłe obiekty.

Dwie kluczowe dla sportowej Warszawy inwestycje po latach przestoju nabierają wreszcie tempa. Zakończone długotrwałe przygotowania dotyczące kwestii prawnych oraz poprawiające się wyniki sportowe stołecznych drużyn koszykarskich i siatkarskich dały właściwy impuls.

Hala sportowa na Skrze: 6 tys. miejsc dla koszykówki i siatkówki

Po latach dyskusji, inwestycja na Ochocie, w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Nowa Skra, wchodzi w decydującą fazę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdził, że ruszyły przetargi mające wyłonić wykonawcę hali sportowo-widowiskowej, co ma oznaczać, że Skra „wraca do gry”.

Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa ma pomieścić 6 tys. widzów i będzie służyła przede wszystkim do organizacji zajęć sportowych oraz rozgrywek w koszykówce i siatkówce – m.in. dla drużyn Legii Kosz i PGE Projektu Warszawa – z możliwością rozgrywania meczów na poziomie europejskim. Warto przypomnieć, że władze miasta jednoznacznie zadeklarowały, że obiekt, którego szacowany koszt budowy wynosi około 200 mln zł, będzie przeznaczony wyłącznie do celów sportowych. Rezygnacja z organizacji koncertów i wydarzeń rozrywkowych jest swoistą koncesją wobec protestujących w obronie przyrody Pola Mokotowskiego, charakteru tej części miasta i problemów z parkowaniem aut w trakcie zawodów. Inna spraw, że wciąż pozostaje pytanie jak długo obietnica o wyłączeniu hali z działalności stricte rozrywkowej pozostanie w mocy. Nie chodzi wcale o podważanie słowności władz miasta, ale o to jak będzie się ona miała, gdy zrewitalizowany zostanie stadion lekkoatletyczny o niewspółmiernie większej pojemności. To jednak jest dylemat do rozstrzygnięcia w przyszłości.

Optymistyczny harmonogram zakłada rozpoczęcie prac przy hali w 2026 roku i oddanie obiektu do użytku w połowie 2028 roku. Projekt architektoniczny, za który odpowiadają pracownie Bujnowski Architekci oraz ATJ Architekci, który bardzo harmonijnie wpisuje się w otoczenie Pola Mokotowskiego.

Reklama
Reklama

Obiekty na Polonii: Nowy kompleks w formule PPP

Równolegle, miasto intensyfikuje prace nad modernizacją Ośrodka Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6. Ratusz wysłał zaproszenia do składania ofert w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), co ma przyspieszyć realizację wielomilionowego projektu.

Projekt modernizacji, opracowany przez pracownię JSK Architekci, jest kompleksowy. Obejmuje on przede wszystkim modernizację stadionu piłkarskiego, który po przebudowie pomieści ok. 16 tys. kibiców, z zachowaniem historycznej trybuny głównej. Kluczowym elementem inwestycji jest również budowa nowej hali sportowej o pojemności ok. 2 tys. widzów, przeznaczonej głównie dla sekcji koszykarskich Polonii. Ponadto w ramach kompleksu powstanie Centrum Wsparcia Sportu – budynek z muzeum klubowym, pubem, centrum rehabilitacji oraz ścianką wspinaczkową. Całość uzupełni parking podziemny na 778 aut oraz plac miejski z wkomponowaną istniejącą dziś fontanną.

Łączna wartość inwestycji na Polonii w ramach PPP szacowana jest na ponad 800 mln zł, a jej celem jest stworzenie młodzieżowego centrum sportu służącego nie tylko klubom, ale i całej lokalnej społeczności.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Mieszkańcy stolicy wykazali się natychmiastową mobilizacją, w pełni wypełniając udostępnione miejsca
obrona narodowa

Ogromne zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w Warszawie

We wrześniu 2025 w Warszawie było 21 431 osób bezrobotnych
praca

Bezrobotni po pięćdziesiątce. Niepokojące dane z Warszawy. „Doświadczeni, ale pomijani”

Ograniczenia lotów dronów nad Warszawą 11 listopada
rocznica niepodległości

Ograniczenia lotów dronów nad Warszawą 11 listopada

Plac Zawiszy i okolice z lotu ptaka w latach międzywojennych. Układ ulic się nie zmienł, ale ich wza
warszawskie historie szczepańskiego

Warszawskie porządki komunikacyjne…

Do miejskiej tkanki powróci przejście dla pieszych, które połączy sztucznie rozciętą ulicę Bracką
przestrzeń miejska

Jak starzy warszawiacy chodzili - nowe stare przejście dla pieszych na Brackiej

Dodatkowe warsztaty odbędą się w soboty 6 i 13 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów
bezpieczeństwo

Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy na Ursynowie

Nina Nowak oskarżyła reportera o nękanie, groźby nożem oraz wrzucanie szczurów do jej skrzynki poczt
obchody święta niepodległości

Nina Nowak na Pradze-Południe. Czy artystka sfałszowała życiorys?

Uchwała krajobrazowa może ograniczać wielkość, lokalizację i liczbę nośników reklamowych
przestrzeń miejska

Reklamy AI zaleją Warszawę? Ratusz rozkłada ręce

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama