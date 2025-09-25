Pod Warszawą powstało wielkie centrum danych. Stolica „kluczowym hubem danych w regionie”

W Duchnicach pod Warszawą powstaje Atman Data Center Warsaw-3 (WAW-3) – wielkie centrum danych oferujące przestrzeń dla 50 tys. serwerów i moc dla IT na poziomie 43 MW. Kampus ma się składać z trzech obiektów i kosztować 2,5 mld zł. Pierwszy budynek został właśnie oddany do użytku. Inwestorem jest firma Atman.



Atman Data Center Warsaw-3 (WAW-3) powstaje na działce o powierzchni 5,5 ha i jak zapowiada spółka Atman – ma być wypełnione najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie zasilania, chłodzenia i telekomunikacji. Budynek, który został właśnie oddany do użytku, zapewnia 6 324 mkw. powierzchni IT oraz 14,4 MW mocy IT. Został zaprojektowany z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju: zapewnia najwyższą w swojej klasie efektywność energetyczną i korzysta z wody technicznej w obiegu zamkniętym.

Jak docelowo ma wyglądać kampus WAW-3 w Duchnicach?

Cały kampus WAW-3 obejmie trzy budynki o łącznej powierzchni kolokacyjnej niemal 19 tys. mkw., oferując 43 MW mocy IT i przestrzeń dla ponad 50 tys. serwerów. Powierzchnia kolokacyjna to powierzchnia wynajmowana w centrum danych (serwerowni) przez klienta, na której może on umieścić swoje własne serwery i sprzęt IT. „Przyszłe obiekty zostaną wyposażone podobnie jak pierwszy budynek, który ma wydzielone strefy bezpieczeństwa oraz pełną infrastrukturę logistyczną – w tym doki przeładunkowe, magazyny i parkingi – zapewniając klientom kompleksowe wsparcie operacyjne, a nad ciągłością działania infrastruktury data center czuwają dedykowane zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo i wsparcie techniczne” – czytamy w komunikacie spółki.

Warszawa odpowiada za ponad 60 proc. całkowitej komercyjnej powierzchni serwerowej w Polsce

Firma zapowiada, że harmonogram realizacji kolejnych etapów inwestycji będzie ściśle powiązany z tempem komercjalizacji, co ma pozwolić na elastyczne dostosowanie do potrzeb rynku.

Według Atman atutem kampusu WAW-3 jest strategiczna lokalizacja i najnowocześniejsze rozwiązania, dzięki którym będzie mógł sprostać najnowszym wymaganiom środowisk IT. „Jego innowacyjna konstrukcja, skalowalność zasobów oraz rozwiązania technologiczne w zakresie zasilania i chłodzenia wyznaczają nowy poziom rozwoju polskiego rynku kolokacji. Co więcej, WAW-3 jest w 100 proc. zasilany energią odnawialną, co czyni go symbolem odpowiedzialnego podejścia do rozwoju infrastruktury – nowoczesnej i zrównoważonej" – czytamy.