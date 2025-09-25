Pod Warszawą powstało wielkie centrum danych. Stolica „kluczowym hubem danych w regionie”

Atman Data Center Warsaw-3 (WAW-3) w Duchnicach pod Warszawą
Atman Data Center Warsaw-3 (WAW-3) powstaje na działce o powierzchni 5,5 ha i jak zapowiada spółka Atman – ma być wypełnione najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie zasilania, chłodzenia i telekomunikacji. Budynek, który został właśnie oddany do użytku, zapewnia 6 324 mkw. powierzchni IT oraz 14,4 MW mocy IT. Został zaprojektowany z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju: zapewnia najwyższą w swojej klasie efektywność energetyczną i korzysta z wody technicznej w obiegu zamkniętym.
Cały kampus WAW-3 obejmie trzy budynki o łącznej powierzchni kolokacyjnej niemal 19 tys. mkw., oferując 43 MW mocy IT i przestrzeń dla ponad 50 tys. serwerów. Powierzchnia kolokacyjna to powierzchnia wynajmowana w centrum danych (serwerowni) przez klienta, na której może on umieścić swoje własne serwery i sprzęt IT. „Przyszłe obiekty zostaną wyposażone podobnie jak pierwszy budynek, który ma wydzielone strefy bezpieczeństwa oraz pełną infrastrukturę logistyczną – w tym doki przeładunkowe, magazyny i parkingi – zapewniając klientom kompleksowe wsparcie operacyjne, a nad ciągłością działania infrastruktury data center czuwają dedykowane zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo i wsparcie techniczne” – czytamy w komunikacie spółki.
Firma zapowiada, że harmonogram realizacji kolejnych etapów inwestycji będzie ściśle powiązany z tempem komercjalizacji, co ma pozwolić na elastyczne dostosowanie do potrzeb rynku.
Według Atman atutem kampusu WAW-3 jest strategiczna lokalizacja i najnowocześniejsze rozwiązania, dzięki którym będzie mógł sprostać najnowszym wymaganiom środowisk IT. „Jego innowacyjna konstrukcja, skalowalność zasobów oraz rozwiązania technologiczne w zakresie zasilania i chłodzenia wyznaczają nowy poziom rozwoju polskiego rynku kolokacji. Co więcej, WAW-3 jest w 100 proc. zasilany energią odnawialną, co czyni go symbolem odpowiedzialnego podejścia do rozwoju infrastruktury – nowoczesnej i zrównoważonej" – czytamy.
Sławomir Koszołko, prezes zarządu Atman komentuje: „Ta inwestycja wprowadza nas na nowy poziom jako dostawcę usług data center nie tylko w Polsce, ale w całym regionie CEE (Central and Eastern Europe – red.) – co potwierdza zaufanie instytucji finansowych kredytujących nasz projekt. To kolejny krok w naszej ekspansji na obszarze o największej koncentracji biznesu, który wzmacnia pozycję Warszawy jako kluczowego hubu danych w regionie i umacnia markę Atman jako partnera światowej klasy, wspierającego strategiczny rozwój klientów”.
Prezes Atman podkreśla, że rosnące zapotrzebowanie na usługi cyfrowe oraz coraz większe obciążenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wymagają niezawodnej, łatwo skalowalnej infrastruktury o wysokiej mocy obliczeniowej. – Kampus WAW-3 to nasza odpowiedź na te potrzeby – i nasza przewaga. Przewidując kierunki rozwoju rynku, jako pierwsi w Polsce zrealizowaliśmy projekt tej skali i technologicznego zaawansowania – mówi.
W komunikacie dotyczącym budowy centrum danych w Duchnicach firma informuje, że efektem zaufania do spółki jest kredyt w wysokości 1,35 mld zł udzielony jej przez sześć instytucji finansowych.
Atman to firma założona w Polsce na początku lat 90., która rozpoczęła działalność jako dostawca internetu. Od 1995 r. spółka buduje sieci metropolitalne, a od 2002 r. świadczy usługi kolokacji. W latach 2004-2020 była notowana na warszawskiej giełdzie. Aktualnie jej udziałowcami są międzynarodowe spółki – Global Compute Poland oraz AAW III. Firma jest jednym z liderów rynku centrów danych w Polsce.
Według szacunków firmy analityczno badawczej PMR do 2030 r. moc znajdujących się w Polsce centrów danych przekroczy 500 MW. Stowarzyszenie PLDCA (Polish Data Center Association), powołując się na raport PMR „Rynek centrów danych w Polsce 2023. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028. Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie” informuje, że Warszawa odpowiada za ponad 60 proc. całkowitej komercyjnej powierzchni serwerowej w Polsce. Prawie 10 proc. powierzchni netto przypada na Kraków, a 8 proc. na Poznań. „Planowane w najbliższym czasie inwestycje każą zakładać, że udział Warszawy będzie nadal rósł. Warszawa generuje zdecydowanie największy popyt na usługi datacentrowe, w tym na kolokację” – czytamy.