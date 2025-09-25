Warszawa, Krakowskie Przedmieście
Wystawa „Starsze miasto„ to główne wydarzenie 17. edycji festiwalu „Warszawa w budowie", który podejmuje m.in. tematykę społeczną. Tym razem poświęcony jest seniorom. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Muzeum Warszawy.
Wystawa „Starsze miasto” poświęcona jest doświadczeniu starzenia się i miejscu osób starszych w życiu miasta. Zgodnie z intencją organizatorów będzie próbą odpowiedzi na pytania: Czy Warszawa jest miastem dla osób w każdym wieku? Czy jest gotowa na zmiany demograficzne i społeczeństwo żyjące coraz dłużej? Czy pamiętamy, że starość dotyczy każdej i każdego z nas?
Podczas wystawy będzie można zobaczyć dzieła znanych polskich twórców i prace specjalnie stworzone na to wydarzenie. Wystawie towarzyszyć będą m.in.: wykłady, rozmowy z ekspertami oraz twórcze i międzypokoleniowe spotkania.
„Temat starości przedstawiamy z różnych perspektyw. Oddajemy głos seniorkom i seniorom, a także osobom opiekującym się starszymi bliskimi i wykonującym pracę opiekuńczą odpłatnie. Przedstawiamy rozwiązania i instytucje pomocy historyczne oraz współczesne, projektowane przez organizacje i osoby działające na rzecz zmiany społecznej. Pokazujemy starzenie się nie jako problem, lecz etap życia, który dotyczy nas wszystkich” - zapowiada Muzeum Woli.
Przez temat starości w kontekście miasta gości odwiedzających wystawę poprowadzą artystki i artyści. Zaprezentowane zostaną dzieła takich twórców jak:
Specjalnie na wystawę powstały prace Janusza Byszewskiego i Mariusza Libla związanego z Grupą Twożywo, Ewy Cieniak, Magdy Mosiewicz, Franciszka Orłowskiego i Liliany Zeic.
„Starość nie powinna być tematem tabu”, „Seniorzy powinni współtworzyć program muzeum” – to jedne z wielu postulatów sformułowanych w Manifeście seniorów, pracy Franciszka Orłowskiego, która powstawała z udziałem Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.
Wystawa „Starsze miasto" odbędzie się w Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12. Można ją oglądać od piątku 26 września 2025 roku. Wernisaż wystawy zaplanowano na godzinę 18. Ekspozycja będzie dostępna do 29 marca 2026 roku.