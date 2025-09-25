15.7°C
Życie Warszawy

Czy Warszawa jest dobrym miastem dla seniorów? Pokażą starość z różnych perspektyw

Publikacja: 25.09.2025 14:00

Warszawa, Krakowskie Przedmieście

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
„Starsze miasto" to tytuł wystawy, którą już od piątku będzie można oglądać w Muzeum Woli w Warszawie. Ekspozycja dzieł znanych twórców będzie poświęcona miejscu osób starszych w życiu miasta.

Wystawa „Starsze miasto„ to główne wydarzenie 17. edycji festiwalu „Warszawa w budowie", który podejmuje m.in. tematykę społeczną. Tym razem poświęcony jest seniorom. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Muzeum Warszawy.  

Czemu poświęcona jest wystawa „Starsze miasto”?

Wystawa „Starsze miasto” poświęcona jest doświadczeniu starzenia się i miejscu osób starszych w życiu miasta. Zgodnie z intencją organizatorów będzie próbą odpowiedzi na pytania: Czy Warszawa jest miastem dla osób w każdym wieku? Czy jest gotowa na zmiany demograficzne i społeczeństwo żyjące coraz dłużej? Czy pamiętamy, że starość dotyczy każdej i każdego z nas?

Podczas wystawy będzie można zobaczyć dzieła znanych polskich twórców i prace specjalnie stworzone na to wydarzenie. Wystawie towarzyszyć będą m.in.: wykłady, rozmowy z ekspertami oraz twórcze i międzypokoleniowe spotkania.

„Temat starości przedstawiamy z różnych perspektyw. Oddajemy głos seniorkom i seniorom, a także osobom opiekującym się starszymi bliskimi i wykonującym pracę opiekuńczą odpłatnie. Przedstawiamy rozwiązania i instytucje pomocy historyczne oraz współczesne, projektowane przez organizacje i osoby działające na rzecz zmiany społecznej. Pokazujemy starzenie się nie jako problem, lecz etap życia, który dotyczy nas wszystkich” - zapowiada Muzeum Woli.

Czyje dzieła będzie można zobaczyć podczas wystawy?

Przez temat starości w kontekście miasta gości odwiedzających wystawę poprowadzą artystki i artyści. Zaprezentowane zostaną dzieła takich twórców jak:

  • Władysław Hasior
  • Zbigniew Libera
  • Monika Mamzeta
  • Roman Opałka
  • Agata Zbylut

Specjalnie na wystawę powstały prace Janusza Byszewskiego i Mariusza Libla związanego z Grupą Twożywo, Ewy Cieniak, Magdy Mosiewicz, Franciszka Orłowskiego i Liliany Zeic.

„Starość nie powinna być tematem tabu”, „Seniorzy powinni współtworzyć program muzeum” – to jedne z wielu postulatów sformułowanych w Manifeście seniorów, pracy Franciszka Orłowskiego, która powstawała z udziałem Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.

Gdzie i kiedy odbędzie się wystawa?

Wystawa „Starsze miasto" odbędzie się w Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12. Można ją oglądać od piątku 26 września 2025 roku. Wernisaż wystawy zaplanowano na godzinę 18. Ekspozycja będzie dostępna do 29 marca 2026 roku.

Źródło: zyciewarszawy.pl

