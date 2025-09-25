„Starsze miasto" to tytuł wystawy, którą już od piątku będzie można oglądać w Muzeum Woli w Warszawie. Ekspozycja dzieł znanych twórców będzie poświęcona miejscu osób starszych w życiu miasta.



Wystawa „Starsze miasto„ to główne wydarzenie 17. edycji festiwalu „Warszawa w budowie", który podejmuje m.in. tematykę społeczną. Tym razem poświęcony jest seniorom. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Muzeum Warszawy.

Czemu poświęcona jest wystawa „Starsze miasto”?

Wystawa „Starsze miasto” poświęcona jest doświadczeniu starzenia się i miejscu osób starszych w życiu miasta. Zgodnie z intencją organizatorów będzie próbą odpowiedzi na pytania: Czy Warszawa jest miastem dla osób w każdym wieku? Czy jest gotowa na zmiany demograficzne i społeczeństwo żyjące coraz dłużej? Czy pamiętamy, że starość dotyczy każdej i każdego z nas?

Podczas wystawy będzie można zobaczyć dzieła znanych polskich twórców i prace specjalnie stworzone na to wydarzenie. Wystawie towarzyszyć będą m.in.: wykłady, rozmowy z ekspertami oraz twórcze i międzypokoleniowe spotkania.

„Temat starości przedstawiamy z różnych perspektyw. Oddajemy głos seniorkom i seniorom, a także osobom opiekującym się starszymi bliskimi i wykonującym pracę opiekuńczą odpłatnie. Przedstawiamy rozwiązania i instytucje pomocy historyczne oraz współczesne, projektowane przez organizacje i osoby działające na rzecz zmiany społecznej. Pokazujemy starzenie się nie jako problem, lecz etap życia, który dotyczy nas wszystkich” - zapowiada Muzeum Woli.