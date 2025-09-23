11.6°C
Życie Warszawy

Trzy dni, 57 koncertów, 14 występów za darmo. Już w piątek startują Szalone Dni Muzyki

Publikacja: 23.09.2025 16:15

W piątek 26 września startuje 15. odsłona festiwalu Szalone Dni Muzyki w Warszawie

W piątek 26 września startuje 15. odsłona festiwalu Szalone Dni Muzyki w Warszawie

Foto: Szalone Dni Muzyki (mat. prasowe)

Katarzyna Pryga
Najbliższy weekend to święto muzyczne dla starszych i młodszych melomanów. Trzydniowy, intensywny program wydarzenia obejmuje zarówno koncerty orkiestrowe, jak i kameralne recitale. Aż 14 muzycznych występów można zobaczyć za darmo.

Trwa sprzedaż ostatnich biletów na trzydniowe święto muzyczne Szalone Dni Muzyki w Warszawie. Co można znaleźć w tegorocznym programie wydarzenia? Dla kogo jest przeznaczone?

Program festiwalu Szalone Dni Muzyki 2025

Tegorocznej odsłonie wydarzenia przyświeca hasło „Wibracje Miast”. Utwory objęte programem odnoszą się tematycznie do klimatu wielkich, światowych metropolii – od Wenecji po Nowy Jork. Program 15. odsłony trzydniowego festiwalu jest mocno zróżnicowany. Organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy wydarzenia mieli szeroki wybór muzycznych form, stylów i typów koncertów:

  • Fanów muzyki klasycznej czeka ciekawy zestaw koncertów orkiestrowych, w tym m.in. koncert „Gershwin w Nowym Jorku” (Paul Lay Trio, Sinfonia Varsovia).
  • W programie znajdą coś dla siebie również miłośnicy muzyki tradycyjnej, muzyki współczesnej (koncert „Młody Amsterdam”) i muzyki jazzowej (koncert „Z dorzecza Missisipi”).
  • Z myślą o najmłodszych opracowano także program koncertów familijnych (m.in. koncert „Planeta Ravel”).
  • Organizator nie przewiduje biletów ulgowych, ale w programie uwzględniono aż 14 atrakcji z dostępem darmowym. Biletów nie wymaga m.in. wejście na koncert „Katowice w Ameryce” Młodzieżowej Orkiestry Symfoniczej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Na scenie imprezy pojawią się zarówno znane i cenione orkiestry, utalentowani wykonawcy, ale także młode, zdolne zespoły muzyczne. Z pełnym programem wydarzenia można zapoznać się na stronie festiwalu.

15. Szalone Dni Muzyki w Warszawie. Gdzie i kiedy można kupić bilety?

Tegoroczna odsłona wydarzenia odbywa się w trzech lokalizacjach: w Operze Narodowej (Teatr Wielki), w namiocie przy pl. Teatralnym 1 w Warszawie, w Kościele Środowisk Twórczych (ul. Senatorska 18B).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

