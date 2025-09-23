Trzy dni, 57 koncertów, 14 występów za darmo. Już w piątek startują Szalone Dni Muzyki

W piątek 26 września startuje 15. odsłona festiwalu Szalone Dni Muzyki w Warszawie
Trwa sprzedaż ostatnich biletów na trzydniowe święto muzyczne Szalone Dni Muzyki w Warszawie. Co można znaleźć w tegorocznym programie wydarzenia? Dla kogo jest przeznaczone?
Tegorocznej odsłonie wydarzenia przyświeca hasło „Wibracje Miast”. Utwory objęte programem odnoszą się tematycznie do klimatu wielkich, światowych metropolii – od Wenecji po Nowy Jork. Program 15. odsłony trzydniowego festiwalu jest mocno zróżnicowany. Organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy wydarzenia mieli szeroki wybór muzycznych form, stylów i typów koncertów:
Na scenie imprezy pojawią się zarówno znane i cenione orkiestry, utalentowani wykonawcy, ale także młode, zdolne zespoły muzyczne. Z pełnym programem wydarzenia można zapoznać się na stronie festiwalu.
Tegoroczna odsłona wydarzenia odbywa się w trzech lokalizacjach: w Operze Narodowej (Teatr Wielki), w namiocie przy pl. Teatralnym 1 w Warszawie, w Kościele Środowisk Twórczych (ul. Senatorska 18B).
Bilety na poszczególne koncerty można było nabyć już od 1 września. Na kilka dni przed rozpoczęciem festiwalu dostępne są jeszcze bilety na część wybranych atrakcji. Wejściówki można kupować:
W razie konieczności zwrotu biletu (organizator nie przewiduje takiej możliwości) uczestnik wydarzenia może skorzystać z oficjalnego serwisu fansale.pl (Eventim). Odsprzedanie biletu jest możliwe do 24 godzin przed rozpoczęciem festiwalu.