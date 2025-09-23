Festiwal Żydowskiego Jedzenia TISZ odbędzie się w dniach 24–28 września
TISZ (jid. stół) to zgodnie z tradycją żydowską radosny czas, który bliscy spędzają wspólnie na jedzeniu, piciu, śpiewaniu i rozmowach. Taka idea przyświeca również festiwalowi, który pokazuje współczesną odsłonę kulinarnej tradycji. TISZ to jednak nie tylko jedzenie, ale również opowieści o żydowskich mieszkańcach Polski.
W tym roku tematem przewodnim rozmów ma być wspólny stół oraz to, czy jest on jeszcze w stanie łączyć spolaryzowane społeczeństwa, zwaśnione narody i członków rodziny o odmiennych poglądach.
Wydarzenie jest organizowane przez POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich. W tym roku festiwal będzie mieć formę kameralnych spotkań, warsztatów oraz spacerów. Organizatorzy chcą pokazać, że przepisy, smaki i rytuały przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią most między przeszłością i teraźniejszością, przypominający o wspólnych korzeniach. Uczestnicy festiwalu będą mogli posłuchać opowieści o rodzinnych tradycjach oraz przepisach. Jak wygląda program?
Podczas festiwalu będzie można zapoznać się z niezwykłymi przedmiotami związanymi ze sztuką kulinarną, które stanowią część muzealnej kolekcji. Wydarzenie ma również charakter edukacyjny – uczestnicy będą mogli poznać m.in. podstawowe zasady koszeru, ciekawostki na temat kuchni żydowskiej oraz medycyny i kultury ludowej żydów aszkenazyjskich.
Wstęp na część wydarzeń jest bezpłatna, na niektórych wymagany jest zakup biletu. Szczegółowe informacje na temat festiwalu oraz bilety są dostępne na stronie Muzeum POLIN. Można nabyć je również w kasach muzealnych.