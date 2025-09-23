W tym roku odbędzie się już ósma edycja TISZ-u, czyli festiwalu żydowskiego jedzenia. To doskonała okazja, aby skosztować wyjątkowych smaków przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Organizatorzy zapowiadają nową, bardziej kameralną formułę.



TISZ (jid. stół) to zgodnie z tradycją żydowską radosny czas, który bliscy spędzają wspólnie na jedzeniu, piciu, śpiewaniu i rozmowach. Taka idea przyświeca również festiwalowi, który pokazuje współczesną odsłonę kulinarnej tradycji. TISZ to jednak nie tylko jedzenie, ale również opowieści o żydowskich mieszkańcach Polski.

Reklama Reklama

W tym roku tematem przewodnim rozmów ma być wspólny stół oraz to, czy jest on jeszcze w stanie łączyć spolaryzowane społeczeństwa, zwaśnione narody i członków rodziny o odmiennych poglądach.

Smaki i rytuały na kameralnych spotkaniach

Wydarzenie jest organizowane przez POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich. W tym roku festiwal będzie mieć formę kameralnych spotkań, warsztatów oraz spacerów. Organizatorzy chcą pokazać, że przepisy, smaki i rytuały przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią most między przeszłością i teraźniejszością, przypominający o wspólnych korzeniach. Uczestnicy festiwalu będą mogli posłuchać opowieści o rodzinnych tradycjach oraz przepisach. Jak wygląda program?

Jak wygląda program 8. Festiwalu Żydowskiego Jedzenia TISZ?

24 września (środa):