Życie Warszawy

Pięć dni z kuchnią żydowską w Warszawie. Już jutro rusza 8. festiwal TISZ

Publikacja: 23.09.2025 15:30

Festiwal Żydowskiego Jedzenia TISZ odbędzie się w dniach 24–28 września

Festiwal Żydowskiego Jedzenia TISZ odbędzie się w dniach 24–28 września

Foto: Muzeum POLIN

Małgorzata Krzystała
W tym roku odbędzie się już ósma edycja TISZ-u, czyli festiwalu żydowskiego jedzenia. To doskonała okazja, aby skosztować wyjątkowych smaków przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Organizatorzy zapowiadają nową, bardziej kameralną formułę.

TISZ (jid. stół) to zgodnie z tradycją żydowską radosny czas, który bliscy spędzają wspólnie na jedzeniu, piciu, śpiewaniu i rozmowach. Taka idea przyświeca również festiwalowi, który pokazuje współczesną odsłonę kulinarnej tradycji. TISZ to jednak nie tylko jedzenie, ale również opowieści o żydowskich mieszkańcach Polski.

W tym roku tematem przewodnim rozmów ma być wspólny stół oraz to, czy jest on jeszcze w stanie łączyć spolaryzowane społeczeństwa, zwaśnione narody i członków rodziny o odmiennych poglądach.

Smaki i rytuały na kameralnych spotkaniach

Wydarzenie jest organizowane przez POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich. W tym roku festiwal będzie mieć formę kameralnych spotkań, warsztatów oraz spacerów. Organizatorzy chcą pokazać, że przepisy, smaki i rytuały przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią most między przeszłością i teraźniejszością, przypominający o wspólnych korzeniach. Uczestnicy festiwalu będą mogli posłuchać opowieści o rodzinnych tradycjach oraz przepisach. Jak wygląda program?

Jak wygląda program 8. Festiwalu Żydowskiego Jedzenia TISZ?

24 września (środa):

  • godz. 11:00–12:30, Śniadanie na targu – oprowadzanie z degustacją, miejsce: Targ Kręglickich, ul. Zakroczymska 12, 
  • godz. 18:00–20:00, Co znaczy: koszerne? – warsztaty i spotkanie z Fundacją Hillel, miejsce: pracownia kulinarna „U Fani” przy Muzeum POLIN, Anielewicza 6.
25 września (czwartek):

  • godz. 11:00–14:00, Pamięć w przepisach, czyli korzenie w kuchni – warsztaty kulinarne dla seniorów, miejsce: pracownia kulinarna „U Fani”,
  • godz. 17:00–18:30, Festiwal 1955. Wspomnienie smaku, wspólnoty i zmiany – spacer z przewodnikiem po wystawie „Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955”, miejsce: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 34,
  • godz. 18:00–20:00, Oto obiekt: O roślinach i ziołach – od błogosławieństwa do zdrowia, miejsce: Galeria „Dziedzictwo” w Muzeum POLIN.

Czy wspólny stół jeszcze w stanie łączyć spolaryzowane społeczeństwa, zwaśnione narody i członków rodziny o odmiennych poglądach?

26 września (piątek):

  • godz. 18:00-21:00, Wi a kepl krojt (Jak główka kapusty) – warsztaty kulinarne na żydowski Nowy Rok, miejsce: Centrum Kultury Jidysz, ul. Gen. W. Andersa 15,
  • godz. 19:00–21:30, Charytatywna kolacja szabatowa, miejsce: hol główny Muzeum POLIN.

27 września (sobota):

  • godz. 10:00–12:00, Spacer śladami smaków prawobrzeżnej Warszawy, miejsce: początek – Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, koniec – Dom Kultury Praga – Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13,
  • godz. 11:00–13:30 oraz 14:00–18:00, Rodzinne animacje otwarte, miejsce: Miejsce edukacji rodzinnej „U króla Maciusia” w Muzeum POLIN,
  • godz. 12:00–14:00, Smaki pamięci – kulinarna podróż przez wystawę stałą, miejsce zbiórki: hol główny Muzeum POLIN,
  • godz. 14:00–15:30, Potrawy chciane i niechciane: Za’atar manakish – warsztaty kulinarne i rozmowa o dziedzictwie, miejsce: Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1,
  • godz. 15:00–16:30, Na zdrowie i smak. Przyprawy z „Przewodnika po Drzewie Żywota” – warsztaty, miejsce: Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, ul. Piwna 31/33,
  • godz. 19:00–21:00, Z naszej kuchni – spotkanie z degustacją z Laurel Kratochvilą, miejsce: pracownia kulinarna „U Fani”.
28 września (niedziela):

  • godz. 10:00–15:00, Boker tow – koszerne śniadania, miejsce: JCC Warszawa, ul. Chmielna 9A, 
  • godz. 11:00–13:30 oraz 14:00–18:00, Rodzinne animacje otwarte, miejsce: miejsce edukacji rodzinnej „U króla Maciusia”,
  • godz. 11:00–15:00, Natur-ekskursje: Wycieczka dla rodzin śladem korzeni, miejsce zbiórki: stacja PKP Warszawa Śródmieście,
  • godz. 14:00–15:30, Kreplech czy pierogi? Co jedzą współcześni Żydzi w Polsce? – spotkanie z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem, Kają Siczek i Miriam Synger, miejsce: JCC Warszawa, ul. Chmielna 9A,
  • godz. 14:00–16:00, Tu kupisz i zjesz wszystko – spacer miejski, miejsce zbiórki: hol główny Muzeum POLIN, 
  • godz. 14:00–16:00, Smaki żydowskich miast i miasteczek – spacer w języku ukraińskim po wystawie stałej, miejsce: zbiórka hol główny Muzeum POLIN, 
  • godz. 15:00–20:00, Warsztaty kulinarne o tym, kim jesteśmy, miejsce: pracownia kulinarna „U Fani”.
Podczas festiwalu będzie można zapoznać się z niezwykłymi przedmiotami związanymi ze sztuką kulinarną, które stanowią część muzealnej kolekcji. Wydarzenie ma również charakter edukacyjny – uczestnicy będą mogli poznać m.in. podstawowe zasady koszeru, ciekawostki na temat kuchni żydowskiej oraz medycyny i kultury ludowej żydów aszkenazyjskich.

Wstęp na część wydarzeń jest bezpłatna, na niektórych wymagany jest zakup biletu. Szczegółowe informacje na temat festiwalu oraz bilety są dostępne na stronie Muzeum POLIN. Można nabyć je również w kasach muzealnych.

