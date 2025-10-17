Stolica wybiera sportowych mistrzów. Startuje plebiscyt „Najlepsi Sportowcy Warszawy 2025”

Rusza 26. edycja plebiscytu „Najlepsi Sportowcy Warszawy 2025”. Mieszkańcy stolicy będą mogli po raz kolejny zgłaszać kandydatów i oddawać głosy na ulubionych zawodników oraz drużyny. Zwieńczeniem plebiscytu będzie uroczysta gala.



„Plebiscyt to święto warszawskiego sportu i okazja, by docenić tych, którzy swoją pasją i talentem udowadniają, że marzenia o sukcesie można spełniać. To także inspiracja dla młodych pokoleń, które zaczynają swoją sportową drogę. Zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału i wyboru swoich faworytów” – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

W jakich kategoriach zostaną przyznane wyróżnienia?

W tegorocznej edycji kapituła przyzna wyróżnienia w kilku kategoriach – Najlepszy Sportowiec Roku, Sportowiec – Sport bez barier, Trener Roku oraz Sportowa Osobowość Roku. Dodatkowo, warszawianki i warszawiacy w głosowaniu internetowym zdecydują, kto otrzyma tytuły Najpopularniejszego Sportowca Roku, Najpopularniejszej Sportowej Drużyny Klubowej Roku oraz jaka impreza zostanie uznane za Sportowe Wydarzenie Roku.

Kandydatów mogą zgłaszać nie tylko kluby sportowe, ale również osoby prywatne i organizacje. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada. Formularze oraz instrukcję dotyczącą wysyłania zgłoszeń można znaleźć na stronie Urzędu m.st. Warszawy. Zwieńczeniem plebiscytu będzie Gala Mistrzów Sportu Warszawy, która odbędzie się 6 lutego 2026 roku w hali Arena Ursynów.

Warszawa od lat nagradza swoich mistrzów

Plebiscyt „Najlepsi Sportowcy Warszawy” ma już długą historię – organizowany jest nieprzerwanie od 2010 roku przez m.st. Warszawa, a jego początki sięgają współpracy z „Życiem Warszawy” w latach 2000–2009. O wyborze laureatów decyduje kapituła złożona z wybitnych postaci polskiego sportu, m.in. Tomasza Majewskiego, Doroty Idzi, Andrzeja Suprona i Otylii Jędrzejczak.