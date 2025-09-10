Festiwal filmowy „Pięć Smaków”. W sprzedaży dwa typy karnetów

Kadr z filmu „Zasób ludzki" (2025), reż. Nawapol Thamrongrattanarit (materiały prasowe 19. Festiwalu "Pięć Smaków)
Festiwal „Pięć smaków” to jedno z najbardziej cenionych, polskich wydarzeń kulturalnych, dotyczących m.in. kina Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2007 r. jako Przegląd Filmów Wietnamskich „Kino w Pięciu Smakach”.
Tegoroczna, dziewiętnasta odsłona wydarzenia odbędzie się w formule hybrydowej. Filmy prezentowane w ramach festiwalu będzie można zobaczyć:
Organizator wydarzenia przewiduje sprzedaż dwóch typów karnetów. Osoby zainteresowane seansami wirtualnymi mogą kupić Karnet Pięć Smaków Online (230 zł). Na festiwalowej platformie wideo znajdzie się co najmniej 30 filmów objętych programem wydarzenia. Karnety będzie można nabyć również w trakcie festiwalu.
Widzowie, którzy chcą zobaczyć seanse w kinach, mogą nabyć Karnet Pięć Smaków Kino+Online (400 zł). Karnet zapewnia wstęp na wszystkie, stacjonarne seanse filmowe (poza uroczystym otwarciem festiwalu), a także dostęp do platformy wideo. Liczba tej kategorii biletów jest ograniczona.
Bilety na pojedyncze, wybrane seanse filmowe będzie można kupić online od 23 października 2025. Tego samego dnia zostanie również ogłoszony pełny program festiwalu.
Znane są już trzy pierwsze tytuły, które widzowie zobaczą w ramach sekcji Asian Cinerama. Seanse z tej kategorii to filmy współczesne – zarówno komercyjne, jak i bardziej kameralne, o tematyce społeczno-kulturalnej.
W tym roku w ramach pokazów Asian Cinerama zaprezentowany zostanie m.in.:
W ramach sekcji K-Youth (filmy z Korei Południowej) zostaną zaprezentowane takie tytuły jak m.in.: „My Sassy Girl” (2001, reż. Kwak Jae-young), „Chilsu i Mansu” (1988, reż. Kwang-su Park) oraz współczesny komediodramat „Czas się ogarnąć" (2024, reż. Sun Namkoong).
Pełny program Festiwalu „Pięć Smaków” zostanie zaprezentowany 23 października.