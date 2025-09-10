22.3°C
1013.8 hPa
Życie Warszawy

Festiwal filmowy „Pięć Smaków”. W sprzedaży dwa typy karnetów

Publikacja: 10.09.2025 17:10

Kadr z filmu „Zasób ludzki" (2025), reż. Nawapol Thamrongrattanarit (materiały prasowe 19. Festiwalu

Kadr z filmu „Zasób ludzki" (2025), reż. Nawapol Thamrongrattanarit (materiały prasowe 19. Festiwalu "Pięć Smaków)

Foto: piecsmakow.pl/mat. prasowe

Katarzyna Pryga
Miłośnicy kina azjatyckiego mogą już kupić karnety na 19. Festiwal Filmów Azjatyckich „Pięć Smaków". Tegoroczne pokazy filmowe mają formę hybrydową. Widzowie mogą wybrać pomiędzy seansami online i pokazami stacjonarnymi w wybranych kinach Warszawy.

Festiwal „Pięć smaków” to jedno z najbardziej cenionych, polskich wydarzeń kulturalnych, dotyczących m.in. kina Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2007 r. jako Przegląd Filmów Wietnamskich „Kino w Pięciu Smakach”.

Karnety na Festiwal „Pięć Smaków” 2025. Dwie opcje do wyboru

Tegoroczna, dziewiętnasta odsłona wydarzenia odbędzie się w formule hybrydowej. Filmy prezentowane w ramach festiwalu będzie można zobaczyć:

  • W wersji online, na festiwalowej platformie wideo w dniach 12-30 listopada 2025.
  • W dniach 12-19 listopada w warszawskich kinach: Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum.
Polecane
Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości” / zdjęcie ilustracyjne
18 września
Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości”

Organizator wydarzenia przewiduje sprzedaż dwóch typów karnetów. Osoby zainteresowane seansami wirtualnymi mogą kupić Karnet Pięć Smaków Online (230 zł). Na festiwalowej platformie wideo znajdzie się co najmniej 30 filmów objętych programem wydarzenia. Karnety będzie można nabyć również w trakcie festiwalu.

Reklama
Reklama

Widzowie, którzy chcą zobaczyć seanse w kinach, mogą nabyć Karnet Pięć Smaków Kino+Online (400 zł). Karnet zapewnia wstęp na wszystkie, stacjonarne seanse filmowe (poza uroczystym otwarciem festiwalu), a także dostęp do platformy wideo. Liczba tej kategorii biletów jest ograniczona.

Bilety na pojedyncze, wybrane seanse filmowe będzie można kupić online od 23 października 2025. Tego samego dnia zostanie również ogłoszony pełny program festiwalu.

Asian Cinerama. Trzy tytuły komercyjnego kina z Azji

Znane są już trzy pierwsze tytuły, które widzowie zobaczą w ramach sekcji Asian Cinerama. Seanse z tej kategorii to filmy współczesne – zarówno komercyjne, jak i bardziej kameralne, o tematyce społeczno-kulturalnej.

W tym roku w ramach pokazów Asian Cinerama zaprezentowany zostanie m.in.:

  • „Ostatni taniec” (2024) w reż. Anselma Chana. Dzieło reżysera z Hongkongu to kino obyczajowe, opisujące historię młodego właściciela zakładu pogrzebowego. „Chan proponuje uniwersalną, poruszającą opowieść, którą widzowie w Hongkongu pokochali, czyniąc film największym przebojem w historii kina Pachnącego Portu” – czytamy na stronie festiwalu.
  • „Chmura” (2024) w reż. Kiyoshi Kurosawy. Japoński thriller z elementami techno-horroru, opisujący historię flippera, który popadł w tarapaty. „Kurosawa jak nikt potrafi uwypuklić grozę codzienności – zawiesza kamerę w ciszy, sprawia, że najmniejszy cień staje się zwiastunem katastrofy”.
  • „Zasób ludzki” (2025) w reż. Nawapola Thamrongrattanarita. Współczesne kino obyczajowe z Tajlandii to opowieść o realiach azjatyckiej pracy korporacyjnej. „To zarazem satyra na kulturę pracy i przejmujące studium samotności, subtelne i wyrafinowane, w którym kryje się echo kryzysu dzietności w Tajlandii i opresja codzienności”.
Reklama
Reklama

W ramach sekcji K-Youth (filmy z Korei Południowej) zostaną zaprezentowane takie tytuły jak m.in.: „My Sassy Girl” (2001, reż. Kwak Jae-young), „Chilsu i Mansu” (1988, reż. Kwang-su Park) oraz współczesny komediodramat „Czas się ogarnąć" (2024, reż. Sun Namkoong).

Pełny program Festiwalu „Pięć Smaków” zostanie zaprezentowany 23 października. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Amadeusz” Miloša Formana w wersji 4K
wtorek

Odrestaurowany „Amadeusz” w 4K wraca na duży ekran

„Barbarzyńska nimfomanka w piekle dinozaurów” stała się klasyką w swojej kategorii
czwartek, sobota

„Barbarzyńska nimfomanka w piekle dinozaurów”. Film kultowy

Filmy będą wyświetlane na fasadzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
środa

Pod wieczornym niebem. Kino plenerowe „Natura w Centrum”

Kadr z filmu „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”
sobota

Pokaz filmu „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”

IV Letni Przegląd Filmowy „Pod Wspólnym Niebem" rusza 9 lipca / zdjęcie ilustracyjne
od środy

Światowe kino w stolicy. Przegląd „Pod Wspólnym Niebem” już czwarty raz

Ursynów zaprasza na bezpłatne seanse kina letniego
na wakacje

Ursynowskie Lato Filmowe 2025. Seanse w nowym terminie

Kadr z filmu Las Vegas Parano
do niedzieli

Festiwal Strasznie Dziwnych Filmów w Kinotece

Kadr z filmu „Lizbona - prowincja”
w czerwcu

Saudade na ekranie. Filmy z Portugalii w kinie Muranów

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama