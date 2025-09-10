Festiwal filmowy „Pięć Smaków”. W sprzedaży dwa typy karnetów

Miłośnicy kina azjatyckiego mogą już kupić karnety na 19. Festiwal Filmów Azjatyckich „Pięć Smaków". Tegoroczne pokazy filmowe mają formę hybrydową. Widzowie mogą wybrać pomiędzy seansami online i pokazami stacjonarnymi w wybranych kinach Warszawy.



Festiwal „Pięć smaków” to jedno z najbardziej cenionych, polskich wydarzeń kulturalnych, dotyczących m.in. kina Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2007 r. jako Przegląd Filmów Wietnamskich „Kino w Pięciu Smakach”.

Karnety na Festiwal „Pięć Smaków” 2025. Dwie opcje do wyboru

Tegoroczna, dziewiętnasta odsłona wydarzenia odbędzie się w formule hybrydowej. Filmy prezentowane w ramach festiwalu będzie można zobaczyć:

W wersji online, na festiwalowej platformie wideo w dniach 12-30 listopada 2025.

W dniach 12-19 listopada w warszawskich kinach: Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum.

Organizator wydarzenia przewiduje sprzedaż dwóch typów karnetów. Osoby zainteresowane seansami wirtualnymi mogą kupić Karnet Pięć Smaków Online (230 zł). Na festiwalowej platformie wideo znajdzie się co najmniej 30 filmów objętych programem wydarzenia. Karnety będzie można nabyć również w trakcie festiwalu.