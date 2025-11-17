4.9°C
1002.5 hPa
Życie Warszawy

„Lalka” przenosi się na Mariensztat i Stare Miasto. Trudny tydzień dla mieszkańców

Publikacja: 17.11.2025 08:05

Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka

6 zdjęć

Zobacz

Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka

Foto: mat. pras.

M.B.
Ekipa filmowa odpowiedzialna za adaptację powieści „Lalka” przenosi się z Ujazdowa na Mariensztat i Stare Miasto. Od 17 do 25 listopada mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym i pieszym na kilku ulicach, w tym na Bednarskiej, Brzozowej, Celnej i Mostowej.

Prace na planie filmowym rozpoczęły się na ulicy Bednarskiej. W nocy z niedzieli 16 listopada na poniedziałek 17 listopada został wygrodzony fragment tej ulicy, pomiędzy Sowią a skwerem Hoovera. Ruch na tym odcinku będzie całkowicie wstrzymany przez cały poniedziałek, 17 listopada.

Następnie, w okresie od środy 19 listopada do wtorku 25 listopada, filmowcy będą pracować na ulicach Brzozowej i Celnej. Na czas zdjęć obie ulice zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu.

Ulica Mostowa posłuży jako scenografia w piątek, 21 listopada. Tego dnia ulica będzie nieprzejezdna na odcinku od Nowomiejskiej do Starej przez cały dzień.

Reklama
Reklama

Ograniczenia w ruchu i parkowaniu

W miejscach, w których realizowane będą zdjęcia, wprowadzone zostaną czasowe zakazy parkowania. Władze miasta informują, że samochody pozostawione w strefie zakazu mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Oprócz zmian w organizacji ruchu drogowego, w trakcie realizacji ujęć może również nastąpić konieczność wstrzymania ruchu pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie planu zdjęciowego. Prosimy o śledzenie bieżącego oznakowania i dostosowanie się do poleceń służb porządkowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pierwsze pociągi metra pojadą na całej trasie linii M1 (Kabaty – Młociny) zgodnie z rozkładem – ok.
transport szynowy

Koniec prac w metrze. Od poniedziałku linia M1 czynna w całości

Od 14 grudnia pociągi będą mogły kursować przez stację częściej – co 4 minuty zamiast obecnych 5.
remont na torach

Pociągi wróciły na stację Warszawa Centralna. Rusza nowe połączenie RegioJet

Usuwanie ubytków w jezdni.
zarządzanie miastem

5 tysięcy zgłoszeń. Pogotowie Drogowe ZDM w październiku

Ulica Leszno na wysokości przystanków „Młynarska” to dwujezdniowa droga.
bezpieczeństwo

Na przejściach dla pieszych przez Leszno pojawi się sygnalizacja

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do pią
PARKOWANIE

Zmiany w opłatach za parkowanie w Warszawie. Popularna aplikacja dla kierowców przestanie działać

Frezarka Vossloh w całej okazałości
remont na torach

Tramwajrze wypuścili na tory Vossloha. Frezuje szyny na Jelonkach

Petycja mieszkańców o rozbudowie metra do Ursusa trafi do władz Warszawy w grudniu
metro

7 tys. podpisów pod petycję za budową metra w Ursusie

Koncepcja trasy ma powstać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Na jej planie swoje podpisy zło
z perspektywy siodełka

Ścieżka rowerowa połączy Grodzisk Mazowiecki z Warszawą

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama