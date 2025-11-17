„Lalka” przenosi się na Mariensztat i Stare Miasto. Trudny tydzień dla mieszkańców

Ekipa filmowa odpowiedzialna za adaptację powieści „Lalka” przenosi się z Ujazdowa na Mariensztat i Stare Miasto. Od 17 do 25 listopada mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym i pieszym na kilku ulicach, w tym na Bednarskiej, Brzozowej, Celnej i Mostowej.



Prace na planie filmowym rozpoczęły się na ulicy Bednarskiej. W nocy z niedzieli 16 listopada na poniedziałek 17 listopada został wygrodzony fragment tej ulicy, pomiędzy Sowią a skwerem Hoovera. Ruch na tym odcinku będzie całkowicie wstrzymany przez cały poniedziałek, 17 listopada.

Następnie, w okresie od środy 19 listopada do wtorku 25 listopada, filmowcy będą pracować na ulicach Brzozowej i Celnej. Na czas zdjęć obie ulice zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu.

Ulica Mostowa posłuży jako scenografia w piątek, 21 listopada. Tego dnia ulica będzie nieprzejezdna na odcinku od Nowomiejskiej do Starej przez cały dzień.