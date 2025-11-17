„Lalka” przenosi się na Mariensztat i Stare Miasto. Trudny tydzień dla mieszkańców

Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka
Prace na planie filmowym rozpoczęły się na ulicy Bednarskiej. W nocy z niedzieli 16 listopada na poniedziałek 17 listopada został wygrodzony fragment tej ulicy, pomiędzy Sowią a skwerem Hoovera. Ruch na tym odcinku będzie całkowicie wstrzymany przez cały poniedziałek, 17 listopada.
Następnie, w okresie od środy 19 listopada do wtorku 25 listopada, filmowcy będą pracować na ulicach Brzozowej i Celnej. Na czas zdjęć obie ulice zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu.
Ulica Mostowa posłuży jako scenografia w piątek, 21 listopada. Tego dnia ulica będzie nieprzejezdna na odcinku od Nowomiejskiej do Starej przez cały dzień.
W miejscach, w których realizowane będą zdjęcia, wprowadzone zostaną czasowe zakazy parkowania. Władze miasta informują, że samochody pozostawione w strefie zakazu mogą zostać odholowane na koszt właściciela.
Oprócz zmian w organizacji ruchu drogowego, w trakcie realizacji ujęć może również nastąpić konieczność wstrzymania ruchu pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie planu zdjęciowego. Prosimy o śledzenie bieżącego oznakowania i dostosowanie się do poleceń służb porządkowych.