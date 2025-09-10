24.8°C
Życie Warszawy

„Miłość, rodzinne sekrety i magia radia". Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości”

Publikacja: 10.09.2025 14:30

Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości” / zdjęcie ilustracyjne

Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości” / zdjęcie ilustracyjne

Foto: peych_p / Adobe Stock

Maria Krzos
„Macki miłości” to spektakl, który jest produkcją Teatru Współczesnego oraz Radia Nowy Świat realizowaną z okazji 5. urodzin stacji. Za reżyserię odpowiada Wojciech Malajkat, scenariusz napisał Wojciech Zimiński. Na scenie oprócz zawodowych aktorów pojawią się redaktorzy Radia Nowy Świat.

Prapremierowe wykonanie spektaklu zaplanowane jest na 18 września na godz. 19. „Macki miłości" to pełna humoru i muzyki komedia kryminalna nawiązująca do tradycji kabaretu literackiego w najlepszym wydaniu. Miłość, rodzinne sekrety i magia radia splatają się w zaskakującą opowieść” – czytamy w opisie przedstawienia. „Zabawne dialogi, ponadczasowe piosenki i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że „Macki miłości” na długo pozostaną w pamięci widzów” – zachęcają twórcy.

Za reżyserię odpowiada Wojciech Malajkat, scenariusz napisał Wojciech Zimiński. Kierownikiem muzycznym przedstawienia jest Mateusz Dębski. Scenografia, kostiumy i projekt plakatu to dzieło Wojciecha Stefaniaka. Przygotowanie wokalne: Sebastian Dudzik.

W spektaklu wystąpią: Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Pilaszewska, Ewa Porębska, Elżbieta Zajko, Piotr Bajor, Leon Charewicz, Filip Kowalczyk Szymon Mysłakowski, Szymon Roszak oraz redaktorzy Radia Nowy Świat: Zuzanna Iłenda, Maria Zamachowska, Adam Stasiak, Kacper Siedlecki.

Plakat do spektaklu „Macki miłości" w Teatrze Współczesnym w Warszawie

Plakat do spektaklu „Macki miłości" w Teatrze Współczesnym w Warszawie

Foto: Teatr Współczesny w Warszawie

Sezon 2025/2026 w Teatrze Współczesnym

Teatr Współczesny wrócił do pracy po przerwie urlopowej w połowie sierpnia. „Po gruntownym remoncie, w nowej odsłonie, rozpoczynamy intensywny sezon teatralny 2025/2026 – zaplanowaliśmy aż sześć premier. Szczegóły czterech z nich możemy już zdradzić. O kolejnych informować będziemy wkrótce” – czytamy w zapowiedzi nowego sezonu. Pierwsza z zapowiadanych premier to właśnie „Macki miłości” (w tym przypadku jest to nawet prapremiera). 9 października na Scenie w Baraku odbędzie się premiera spektaklu wyreżyserowanego przez Patryka Warchoła, studenta reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie, zwycięzcy konkursu dla reżyserów stawiających pierwsze kroki w zawodzie zorganizowanego przez Teatr Współczesny. Przedstawienie oparte będzie na tekście Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”.

Trzecia z zapowiadanych premier oparta została na bestsellerowych „Chłopkach” Joanny Kuciel-Frydryszak. Premiera 18 grudnia. Reżyseria – Sławomir Narloch. Z kolei w lutym 2025 Teatr Współczesny zaprosi po raz kolejny na Scenę w Baraku na polską prapremierę sztuki „23 i pół godziny” autorstwa Carey Crim. Spektakl wyreżyseruje Jarosław Tumidajski.

