„Miłość, rodzinne sekrety i magia radia". Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości”

Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości” / zdjęcie ilustracyjne
Prapremierowe wykonanie spektaklu zaplanowane jest na 18 września na godz. 19. „Macki miłości" to pełna humoru i muzyki komedia kryminalna nawiązująca do tradycji kabaretu literackiego w najlepszym wydaniu. Miłość, rodzinne sekrety i magia radia splatają się w zaskakującą opowieść” – czytamy w opisie przedstawienia. „Zabawne dialogi, ponadczasowe piosenki i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że „Macki miłości” na długo pozostaną w pamięci widzów” – zachęcają twórcy.
Za reżyserię odpowiada Wojciech Malajkat, scenariusz napisał Wojciech Zimiński. Kierownikiem muzycznym przedstawienia jest Mateusz Dębski. Scenografia, kostiumy i projekt plakatu to dzieło Wojciecha Stefaniaka. Przygotowanie wokalne: Sebastian Dudzik.
W spektaklu wystąpią: Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Pilaszewska, Ewa Porębska, Elżbieta Zajko, Piotr Bajor, Leon Charewicz, Filip Kowalczyk Szymon Mysłakowski, Szymon Roszak oraz redaktorzy Radia Nowy Świat: Zuzanna Iłenda, Maria Zamachowska, Adam Stasiak, Kacper Siedlecki.
Plakat do spektaklu „Macki miłości" w Teatrze Współczesnym w Warszawie
Teatr Współczesny wrócił do pracy po przerwie urlopowej w połowie sierpnia. „Po gruntownym remoncie, w nowej odsłonie, rozpoczynamy intensywny sezon teatralny 2025/2026 – zaplanowaliśmy aż sześć premier. Szczegóły czterech z nich możemy już zdradzić. O kolejnych informować będziemy wkrótce” – czytamy w zapowiedzi nowego sezonu. Pierwsza z zapowiadanych premier to właśnie „Macki miłości” (w tym przypadku jest to nawet prapremiera). 9 października na Scenie w Baraku odbędzie się premiera spektaklu wyreżyserowanego przez Patryka Warchoła, studenta reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie, zwycięzcy konkursu dla reżyserów stawiających pierwsze kroki w zawodzie zorganizowanego przez Teatr Współczesny. Przedstawienie oparte będzie na tekście Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”.
Trzecia z zapowiadanych premier oparta została na bestsellerowych „Chłopkach” Joanny Kuciel-Frydryszak. Premiera 18 grudnia. Reżyseria – Sławomir Narloch. Z kolei w lutym 2025 Teatr Współczesny zaprosi po raz kolejny na Scenę w Baraku na polską prapremierę sztuki „23 i pół godziny” autorstwa Carey Crim. Spektakl wyreżyseruje Jarosław Tumidajski.