Życie Warszawy

„Ulubiona Księgarnia Warszawy” bez głosowania warszawiaków

Publikacja: 04.09.2025 08:00

Spośród nominowanych, w każdej kategorii Komisja Konkursowa wyłoni jedną laureatkę oraz jedną księgarnię wyróżnioną

Robert Biskupski
W połowie września rozpocznie się tegoroczny konkurs „Ulubiona Księgarnia Warszawy”. Tym razem jednak to nie warszawiacy będą wybierać księgarnię, tylko powołane przez urzędników jury.

Jak co roku, każdy będzie mógł zaproponować swoją ulubioną księgarnię i dodać opinię.

Konkurs „Ulubiona Księgarnia Warszawy”

Najciekawsze uzasadnienia zostaną opublikowane, zacytowane podczas gali, a ich autorzy otrzymają nagrody książkowe i bony do księgarń.

Zgłoszone księgarnie komisja ekspercka zakwalifikuje do jednej z czterech kategorii: kluboksięgarnia, księgarnia specjalistyczna, księgarnia z ogólnym asortymentem lub antykwariat.

książki
Pierwsza biblioteka w metrze już od 4 września

W każdej kategorii komisja może nominować do 5 księgarń, kierując się m.in. pasją księgarzy, ofertą wydawniczą, funkcją społeczną księgarni i zgodnością działań z polityką kulturalną miasta.

Komisja zamiast głosowania warszawiaków

Spośród nominowanych, w każdej kategorii Komisja Konkursowa wyłania jedną laureatkę oraz jedną księgarnię wyróżnioną. Obie otrzymają tytuły oraz nagrody finansowe. Gala finałowa, podczas której poznamy zwycięskie księgarnie odbędzie się 16 listopada. Zwycięzcy z poprzedniego roku nie mogą być nominowani w kolejnej edycji. Reprezentanci zwycięskich księgarń w następnej edycji zasiadają w Komisji jako przedstawiciele środowiska.

Pierwsza, pilotażowa edycja konkursu „Ulubiona Księgarnia Warszawy” odbyła się w 2020 roku, jako odpowiedź na trudną sytuację księgarń w czasie pandemii. Od tego czasu Miasto nagrodziło już 30 księgarń, przekazując im łącznie niemal 400 tys. zł.

