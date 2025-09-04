„Ulubiona Księgarnia Warszawy” bez głosowania warszawiaków

W połowie września rozpocznie się tegoroczny konkurs „Ulubiona Księgarnia Warszawy”. Tym razem jednak to nie warszawiacy będą wybierać księgarnię, tylko powołane przez urzędników jury.



Jak co roku, każdy będzie mógł zaproponować swoją ulubioną księgarnię i dodać opinię.

Konkurs „Ulubiona Księgarnia Warszawy”

Najciekawsze uzasadnienia zostaną opublikowane, zacytowane podczas gali, a ich autorzy otrzymają nagrody książkowe i bony do księgarń.

Zgłoszone księgarnie komisja ekspercka zakwalifikuje do jednej z czterech kategorii: kluboksięgarnia, księgarnia specjalistyczna, księgarnia z ogólnym asortymentem lub antykwariat.

W każdej kategorii komisja może nominować do 5 księgarń, kierując się m.in. pasją księgarzy, ofertą wydawniczą, funkcją społeczną księgarni i zgodnością działań z polityką kulturalną miasta.