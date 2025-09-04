„Ulubiona Księgarnia Warszawy” bez głosowania warszawiaków

Spośród nominowanych, w każdej kategorii Komisja Konkursowa wyłoni jedną laureatkę oraz jedną księgarnię wyróżnioną
Jak co roku, każdy będzie mógł zaproponować swoją ulubioną księgarnię i dodać opinię.
Najciekawsze uzasadnienia zostaną opublikowane, zacytowane podczas gali, a ich autorzy otrzymają nagrody książkowe i bony do księgarń.
Zgłoszone księgarnie komisja ekspercka zakwalifikuje do jednej z czterech kategorii: kluboksięgarnia, księgarnia specjalistyczna, księgarnia z ogólnym asortymentem lub antykwariat.
W każdej kategorii komisja może nominować do 5 księgarń, kierując się m.in. pasją księgarzy, ofertą wydawniczą, funkcją społeczną księgarni i zgodnością działań z polityką kulturalną miasta.
Spośród nominowanych, w każdej kategorii Komisja Konkursowa wyłania jedną laureatkę oraz jedną księgarnię wyróżnioną. Obie otrzymają tytuły oraz nagrody finansowe. Gala finałowa, podczas której poznamy zwycięskie księgarnie odbędzie się 16 listopada. Zwycięzcy z poprzedniego roku nie mogą być nominowani w kolejnej edycji. Reprezentanci zwycięskich księgarń w następnej edycji zasiadają w Komisji jako przedstawiciele środowiska.
Pierwsza, pilotażowa edycja konkursu „Ulubiona Księgarnia Warszawy” odbyła się w 2020 roku, jako odpowiedź na trudną sytuację księgarń w czasie pandemii. Od tego czasu Miasto nagrodziło już 30 księgarń, przekazując im łącznie niemal 400 tys. zł.