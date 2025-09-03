20°C
Życie Warszawy

Seria festiwali we wrześniu w Warszawie. Teatry uliczne, filmy, koncerty muzyki klasycznej i współczesnej

Publikacja: 03.09.2025 14:15

Orkiestra Sinfonia Varsovia wystąpi na tegorocznej odsłonie Festiwalu Warszawska Jesień (fot. materi

Orkiestra Sinfonia Varsovia wystąpi na tegorocznej odsłonie Festiwalu Warszawska Jesień (fot. materiały prasowe)

Foto: Bartek Barczyk

Katarzyna Pryga
Wrzesień to jeden z najgorętszych sezonów na kulturalnej mapie Warszawy. Początek sezonu jesiennego przyniesie m.in. kolejne edycje Festiwalu Warszawska Jesień i Festiwalu Szalone Dni Muzyki. Pojawią się też ciekawe wydarzenia dla dzieci i seniorów.

Część warszawskich, wrześniowych festiwali i wystaw jest z dostępem darmowym. Wydarzenia muzyczne są zazwyczaj biletowane (warto sprawdzić aktualną dostępność puli biletów). Większość imprez kulturalnych odbywa się w weekendy. Pełne programy wrześniowych wydarzeń są dostępne na stronach organizatorów.

6 i 7 września: X Festiwal teatralny Lalka na Scenie

Tegoroczna, jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się już w najbliższy weekend na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. W ramach wydarzenia przygotowano dwa, całodzienne programy występów artystów teatru ulicznego (pacynki, marionetki i katarynki). Na scenie zaprezentują się m.in. zespoły z Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Węgier. Widzowie zobaczą także spektakle polskich artystów.

Przedstawienia przeznaczone są zarówno dla dorosłych, jak i młodszych widzów. Imprezę otwiera przedstawienie Ivana Grotko „Koncert na katarynkę” (6 września, godz. 10:45). Impreza jest bezpłatna i ma charakter otwarty.

12-14 września: 21. Festiwal Skrzyżowanie Kultur

Tegoroczna odsłona festiwalu to sześć koncertów rozpisanych na trzydniowy program (12, 13 i 14 września). Na scenie Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie wystąpią artyści reprezentujący kulturę i muzykę: ormiańską, nigeryjską, kurdyjską, korsykańską. Imprezę zamyka występ saksofonisty Paquito D’Rivery, zdobywcy 18 nagród GRAMMY. Bilety i pełny program imprezy są dostępne na stronie festiwalu.

17-21 września: Her Docs Film Festival

Festiwal filmów non-fiction, wyreżyserowanych przez kobiety. W programie seansów prezentowanych w warszawskiej Kinotece znajdzie się 13 tytułów. Widzowie zobaczą pełnometrażowe, polskie filmy o kobietach żyjących w różnych częściach świata. W tegorocznym programie znajdzie się m.in. film o ostatniej, afgańskiej ambasadorce i opowieść o przedstawicielkach czterech pokoleń ukraińskich kobiet. Dzieła poruszają szeroką tematykę, dotyczącą wspólnoty, problemów współczesności i kobiecej podmiotowości.

19-27 września: 68. Festiwal Warszawska Jesień

Druga połowa września to czas na święto muzyki współczesnej. 68. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” to dziewięć dni i ponad siedemdziesiąt wydarzeń muzycznych, w tym opery, słuchowiska, teatry muzyczne, filmy, instalacje, rozmowy i performance. Sam program nurtu głównego Festiwalu i Warszawskiej Jesieni Klubowo to sześćdziesiąt utworów, w tym pięćdziesiąt osiem premier i pięćdziesięciu sześciu twórców pochodzących z dwudziestu trzech krajów świata. Tegorocznej odsłonie festiwalu przyświeca hasło „Prześwit”, czyli symbol otwarcia, nadziei i nowego etapu.

19-21 września: Warsaw Gallery Weekend

Już 19 września startuje kolejna odsłona przeglądu sztuki współczesnej. Wybrane, prywatne galerie Warszawy zaprezentują premierowe wystawy zarówno doświadczonych artystów, jak i młodych talentów. Program imprezy obejmuje nie tylko wystawy, ale także spotkania z artystami, dyskusje i wydarzenia towarzyszące. Z pełnym harmonogramem wystaw można zapoznać się na stronie organizatora. Wstęp na wystawy i spotkania odbywające się w ramach wydarzenia jest bezpłatny.

26-28 września: Szalone Dni Muzyki

To wielkie, wrześniowe święto melomanów odbywa się w Warszawie już po raz 15. Festiwal Szalone Dni Muzyki jest polską edycją międzynarodowego festiwalu „La Folle Journée”. Wydarzenie organizowane przez Sinfonię Varsovia odbywa się zawsze w ostatni weekend września. Tegoroczna edycja – podobnie jak poprzednie – obejmie zarówno duże koncerty symfoniczne, jak i kameralne wydarzenia, przeznaczone dla dorosłych i dla dzieci. Najnowsza odsłona festiwalu odbędzie się pod hasłem „Wibracje miast”.

Z decyzją o udziale w koncertach warto się pospieszyć. Bilety na koncert inauguracyjny wydarzenia zostały już wyprzedane (organizator może jednak udostępnić II pulę miejsc).

Od 26 września: Festiwal Warszawa w Budowie

To wydarzenie jest obecne na kulturalnej mapie stolicy od 2009 r. Tegoroczną, siedemnastą odsłonę festiwalu organizuje Muzeum Warszawy. W ramach wydarzenia zostanie otwarta wystawa „Warszawa w Budowie: Starsze miasto”, poświęcona tematowi zmian demograficznych i perspektyw seniorów oraz seniorek. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną m.in. dzieła Władysława Hasiora, Moniki Mamzety i Zbigniewa Libery. Wystawie będą towarzyszyć dodatkowe wydarzenia, w tym instalacje artystyczne, ekspozycje, pokazy filmowe i wykłady.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

