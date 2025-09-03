Orkiestra Sinfonia Varsovia wystąpi na tegorocznej odsłonie Festiwalu Warszawska Jesień (fot. materiały prasowe)
Część warszawskich, wrześniowych festiwali i wystaw jest z dostępem darmowym. Wydarzenia muzyczne są zazwyczaj biletowane (warto sprawdzić aktualną dostępność puli biletów). Większość imprez kulturalnych odbywa się w weekendy. Pełne programy wrześniowych wydarzeń są dostępne na stronach organizatorów.
Tegoroczna, jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się już w najbliższy weekend na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. W ramach wydarzenia przygotowano dwa, całodzienne programy występów artystów teatru ulicznego (pacynki, marionetki i katarynki). Na scenie zaprezentują się m.in. zespoły z Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Węgier. Widzowie zobaczą także spektakle polskich artystów.
Przedstawienia przeznaczone są zarówno dla dorosłych, jak i młodszych widzów. Imprezę otwiera przedstawienie Ivana Grotko „Koncert na katarynkę” (6 września, godz. 10:45). Impreza jest bezpłatna i ma charakter otwarty.
Tegoroczna odsłona festiwalu to sześć koncertów rozpisanych na trzydniowy program (12, 13 i 14 września). Na scenie Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie wystąpią artyści reprezentujący kulturę i muzykę: ormiańską, nigeryjską, kurdyjską, korsykańską. Imprezę zamyka występ saksofonisty Paquito D’Rivery, zdobywcy 18 nagród GRAMMY. Bilety i pełny program imprezy są dostępne na stronie festiwalu.
Festiwal filmów non-fiction, wyreżyserowanych przez kobiety. W programie seansów prezentowanych w warszawskiej Kinotece znajdzie się 13 tytułów. Widzowie zobaczą pełnometrażowe, polskie filmy o kobietach żyjących w różnych częściach świata. W tegorocznym programie znajdzie się m.in. film o ostatniej, afgańskiej ambasadorce i opowieść o przedstawicielkach czterech pokoleń ukraińskich kobiet. Dzieła poruszają szeroką tematykę, dotyczącą wspólnoty, problemów współczesności i kobiecej podmiotowości.
Druga połowa września to czas na święto muzyki współczesnej. 68. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” to dziewięć dni i ponad siedemdziesiąt wydarzeń muzycznych, w tym opery, słuchowiska, teatry muzyczne, filmy, instalacje, rozmowy i performance. Sam program nurtu głównego Festiwalu i Warszawskiej Jesieni Klubowo to sześćdziesiąt utworów, w tym pięćdziesiąt osiem premier i pięćdziesięciu sześciu twórców pochodzących z dwudziestu trzech krajów świata. Tegorocznej odsłonie festiwalu przyświeca hasło „Prześwit”, czyli symbol otwarcia, nadziei i nowego etapu.
Już 19 września startuje kolejna odsłona przeglądu sztuki współczesnej. Wybrane, prywatne galerie Warszawy zaprezentują premierowe wystawy zarówno doświadczonych artystów, jak i młodych talentów. Program imprezy obejmuje nie tylko wystawy, ale także spotkania z artystami, dyskusje i wydarzenia towarzyszące. Z pełnym harmonogramem wystaw można zapoznać się na stronie organizatora. Wstęp na wystawy i spotkania odbywające się w ramach wydarzenia jest bezpłatny.
To wielkie, wrześniowe święto melomanów odbywa się w Warszawie już po raz 15. Festiwal Szalone Dni Muzyki jest polską edycją międzynarodowego festiwalu „La Folle Journée”. Wydarzenie organizowane przez Sinfonię Varsovia odbywa się zawsze w ostatni weekend września. Tegoroczna edycja – podobnie jak poprzednie – obejmie zarówno duże koncerty symfoniczne, jak i kameralne wydarzenia, przeznaczone dla dorosłych i dla dzieci. Najnowsza odsłona festiwalu odbędzie się pod hasłem „Wibracje miast”.
Z decyzją o udziale w koncertach warto się pospieszyć. Bilety na koncert inauguracyjny wydarzenia zostały już wyprzedane (organizator może jednak udostępnić II pulę miejsc).
To wydarzenie jest obecne na kulturalnej mapie stolicy od 2009 r. Tegoroczną, siedemnastą odsłonę festiwalu organizuje Muzeum Warszawy. W ramach wydarzenia zostanie otwarta wystawa „Warszawa w Budowie: Starsze miasto”, poświęcona tematowi zmian demograficznych i perspektyw seniorów oraz seniorek. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną m.in. dzieła Władysława Hasiora, Moniki Mamzety i Zbigniewa Libery. Wystawie będą towarzyszyć dodatkowe wydarzenia, w tym instalacje artystyczne, ekspozycje, pokazy filmowe i wykłady.