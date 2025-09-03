Wrzesień to jeden z najgorętszych sezonów na kulturalnej mapie Warszawy. Początek sezonu jesiennego przyniesie m.in. kolejne edycje Festiwalu Warszawska Jesień i Festiwalu Szalone Dni Muzyki. Pojawią się też ciekawe wydarzenia dla dzieci i seniorów.



Część warszawskich, wrześniowych festiwali i wystaw jest z dostępem darmowym. Wydarzenia muzyczne są zazwyczaj biletowane (warto sprawdzić aktualną dostępność puli biletów). Większość imprez kulturalnych odbywa się w weekendy. Pełne programy wrześniowych wydarzeń są dostępne na stronach organizatorów.

6 i 7 września: X Festiwal teatralny Lalka na Scenie

Tegoroczna, jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się już w najbliższy weekend na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. W ramach wydarzenia przygotowano dwa, całodzienne programy występów artystów teatru ulicznego (pacynki, marionetki i katarynki). Na scenie zaprezentują się m.in. zespoły z Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Węgier. Widzowie zobaczą także spektakle polskich artystów.

Przedstawienia przeznaczone są zarówno dla dorosłych, jak i młodszych widzów. Imprezę otwiera przedstawienie Ivana Grotko „Koncert na katarynkę” (6 września, godz. 10:45). Impreza jest bezpłatna i ma charakter otwarty.

12-14 września: 21. Festiwal Skrzyżowanie Kultur

Tegoroczna odsłona festiwalu to sześć koncertów rozpisanych na trzydniowy program (12, 13 i 14 września). Na scenie Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie wystąpią artyści reprezentujący kulturę i muzykę: ormiańską, nigeryjską, kurdyjską, korsykańską. Imprezę zamyka występ saksofonisty Paquito D’Rivery, zdobywcy 18 nagród GRAMMY. Bilety i pełny program imprezy są dostępne na stronie festiwalu.