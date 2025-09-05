28.7°C
Życie Warszawy

Ursynów inauguruje nowy sezon kulturalny. Sprawdź program bezpłatnych wydarzeń

Publikacja: 05.09.2025 13:30

Ursynowskie domy kultury zapraszają na bezpłatne spektakle, koncerty i pokazy filmowe we wrześniu

Foto: Dzielnica Ursynów, Fotorzepa/ Urszula Lesman

Katarzyna Pryga
Od 7 do 14 września potrwa cykl wydarzeń, które rozpoczynają nowy sezon kulturalny na Ursynowie. W programie atrakcji znajdą się m.in. spektakle, seanse filmowe, spotkania autorskie i wystawy. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Tegoroczny program nowego sezonu atrakcji kulturalnych na Ursynowie jest wyjątkowo różnorodny. Ciekawe wydarzenia czekają na miłośników filmu, literatury, muzyki, historii i teatru. Decyzji o udziale w wybranej atrakcji nie warto odkładać. Bezpłatne wejściówki na wydarzenia będą dostępne w ursynowskich placówkach kultury i na portalu biletyna.pl (dla wybranych atrakcji).

7 września: Spektakl komediowy „Dobra rodzina”

Cykl kulturalnych wydarzeń nowego sezonu rozpocznie się w Ursynowie już w najbliższą niedzielę. O godz. 19 w DOK Ursynów (ul. Kajakowa 12B) zostanie zaprezentowany spektakl „Dobra rodzina” w reż. J.Oparka. W błyskotliwej komedii o skomplikowanych relacjach rodzinnych wystąpią m.in. Maria Ciunelis, Tomasz Stockinger, Halina Bednarz, Aleksandra Wojtysiak, Piotr Borowski.

Inauguracja Roku Kulturalnego na Ursynowie. Program od 8 do 12 września

8 września: Koncert szlagierów z polskich filmów i seriali

Ursynowski Dom Sztuki przy ul. Wolinowej 14 zaprasza na Koncert zespołu Piramidy. Wydarzenie rozpocznie się 8 września o godz. 19. Na scenie Domu Sztuki zostaną zaprezentowane popularne, polskie przeboje muzyczne z małego i dużego ekranu. Zespół w składzie Piotr Kajetan Matczuk (śpiew i gitara) oraz Radosław Laskowski (gitara) wykona m.in. szlagiery z filmów „Jak rozpętałem II wojnę światową”, „Jan Serce” i „Nikodem Dyzma”.

9 września: Seans filmowy kina hiszpańskiego

Miłośników współczesnego kina zaprasza we wtorek 9 września UCK Alternatywy (ul. Indiry Gandhi 9). O godz. 18 w sali Szekspir rozpocznie się seans hiszpańskiego filmu „Punkty zwrotne” w reż. Davida Marquésa. Film łączy tematykę kryminalną z nieoczekiwanymi zwrotami akcji i czarnym humorem.

10 września: Zaproszenie na spotkanie autorskie

Ursynoteka i UCK Alternatywy organizują w tym dniu spotkanie autorskie z dziennikarką i psycholożką Beatą Biały. Autorka bestsellerowych biografii Kory i Agnieszki Osieckiej przedstawi swoją publikację „Męskie gadanie” (2024). Książka to zbiór wywiadów, poruszających takie tematy jak ojcostwo, emocje i zdrowie psychiczne. Autorce udało się zaprosić do współpracy m.in. Cezarego Pazurę, Roberta Makłowicza, Mateusza Damięckiego i Krzysztofa Zalewskiego.

11 września: Spektakl teatralny „Niedźwiedź Wojtek”

W czwartkowy wieczór o godz. 19 w Domu Sztuki przy ul. Wolinowej 14 zostanie zaprezentowany spektakl „Niedźwiedź Wojtek”. Przedstawienie autorstwa Tadeusza Słobodzianka to opowieść o słynnym „żołnierzu Wojtku”, czyli niedźwiedziu, który towarzyszył żołnierzom armii Andersa. W przedstawieniu w reżyserii Aldony Figury wystąpi Michał Piela.

12 września: Wieczór z muzyką włoską i wystawa grafiki

Dom Kultury w Imielinie (ul. Amundsena 4) zaprasza miłośników kultury włoskiej na koncert. 12 września o godz. 18:30 na scenie domu kultury wystąpią muzycy włosko-polskiego zespołu „BELLA VITA”. W trakcie koncertu „Lasciatemi cantare” zostaną zaprezentowane największe, włoskie przeboje.

We wtorek 12 września o godz. 18:30 odbędzie się wystawa artystyczna Kai Marzec „Lekkość (nie)bytu”. Na wystawę i spotkanie z artystką zaprasza Galeria UCK Alternatywy.

Otwarcie Roku Kulturalnego na Ursynowie. Program na 13 i 14 września

13 września: Dzień otwarty w DOK Ursynów

Tego dnia warto zobaczyć pokazy przygotowane przez uczestników zajęć edukacyjnych w DOK Ursynów. Na miejscu będzie można sprawdzić swe umiejętności w bezpłatnych warsztatach pokazowych. Instruktorzy DOK Ursynów zaprezentują zajęcia m.in. z rękodzieła, teatru, muzyki, technologii i technik relaksacyjnych.

13 września: Koncert Jagodziński Trio

UCK Alternatywy zaprasza ursynowskich fanów muzyki na koncert Andrzeja Jagodzińskiego, Adama Cegielskiego i Czesława Bartkowskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 13 września o godz. 18. Utalentowani muzycy z zespołu Jagodziński Trio przedstawią jazzową interpretację „Sonaty b-moll” Chopina (ze słynnym „Marszem żałobnym”).

13 września: Koncert dla miłośników post-punku i noise rocka

Miłośników punkowego brzmienia zaprasza na sobotę 13 września (godz. 20) Dom Kultury Stokłosy (ul. Lachmana 5). Na scenie zaprezentują się członkowie zespołu „Izzy and the Black Trees”, tworzący muzykę będącą mieszanką surowego rock’n’rolla i post-punku.

14 września: Wystawa malarstwa pejzażowego

Dom Kultury Stokłosy zaprasza w niedzielę 14 września od godz. 17 na wystawę Piotra Bukowskiego. Absolwent stołecznej Akademii Sztuk Pięknych zaprezentuje swoje dzieła malarstwa pejzażowego, wykonane w ciągu ostatnich 10 lat. Wystawę będzie można zwiedzać do 17 października.

