W niedzielę 7 września rozpoczyna się cykl koncertów promujących klasyczną, tradycyjną i awangardową muzykę ukraińską. To już 11. odsłona tego muzyczno-kulturalnego wydarzenia. Ukraińscy i polscy muzycy wystąpią w Studiu Koncertowym Polskiego Radia.



Organizatorem imprezy jest Fundacja Pro Musica Viva, a wsparcie finansowe zapewnia Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trzy dni święta muzyki ukraińskiej w Warszawie

Dni Muzyki Ukraińskiej odbywają się w Warszawie po raz jedenasty, a od 2020 r. wydarzenie jest organizowane rokrocznie. „Organizujemy ten festiwal w głębokim przekonaniu o ważności przedstawienia polskiej publiczności ukraińskiej kultury wysokiej” – wyjaśnia organizator. Wydarzenie jest tworzone przy współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Fundacji MAGOVOX.

„Cieszymy się, że prezentowany na 11. Dniach repertuar ukraiński wykonają prawie w całości muzycy polscy. Zależy nam na zachęcaniu polskich wykonawców do sięgania po ukraiński repertuar. I marzy nam się większa jego obecność na polskich scenach” – wyjaśnia na łamach „Rzeczpospolitej” dyrektor artystyczny wydarzenia Roman Rewakowicz.

7 września: Występ zespołu KWARTLUDIUM

W niedzielę 7 września o godz. 19 rozpocznie się pierwszy koncert w ramach wydarzenia. W Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie (ul. Modzelewskiego 59) odbędzie się koncert kameralny współczesnej, ukraińskiej muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu KWARTLUDIUM. Artyści zagrają m.in. utwór „Gamma Bootes” Bohdana Sehina na skrzypce i fortepian (2015) oraz „Pieśń przyszłego człowieka” Anny Arkuszyny na klarnet, skrzypce, fortepian i instrumenty perkusyjne (2015). Koncert niedzielny jest ze wstępem wolnym.