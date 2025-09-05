W I połowie września odbęda się 11. Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie
Organizatorem imprezy jest Fundacja Pro Musica Viva, a wsparcie finansowe zapewnia Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dni Muzyki Ukraińskiej odbywają się w Warszawie po raz jedenasty, a od 2020 r. wydarzenie jest organizowane rokrocznie. „Organizujemy ten festiwal w głębokim przekonaniu o ważności przedstawienia polskiej publiczności ukraińskiej kultury wysokiej” – wyjaśnia organizator. Wydarzenie jest tworzone przy współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Fundacji MAGOVOX.
„Cieszymy się, że prezentowany na 11. Dniach repertuar ukraiński wykonają prawie w całości muzycy polscy. Zależy nam na zachęcaniu polskich wykonawców do sięgania po ukraiński repertuar. I marzy nam się większa jego obecność na polskich scenach” – wyjaśnia na łamach „Rzeczpospolitej” dyrektor artystyczny wydarzenia Roman Rewakowicz.
W niedzielę 7 września o godz. 19 rozpocznie się pierwszy koncert w ramach wydarzenia. W Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie (ul. Modzelewskiego 59) odbędzie się koncert kameralny współczesnej, ukraińskiej muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu KWARTLUDIUM. Artyści zagrają m.in. utwór „Gamma Bootes” Bohdana Sehina na skrzypce i fortepian (2015) oraz „Pieśń przyszłego człowieka” Anny Arkuszyny na klarnet, skrzypce, fortepian i instrumenty perkusyjne (2015). Koncert niedzielny jest ze wstępem wolnym.
Kolejny koncert w ramach 11. Dni Muzyki Ukraińskiej odbędzie się we wtorek 9 września o godz. 19. Wieczorem w Studiu Koncertowym Polskiego Radia wystąpi Sekstet Wokalny proMODERN. W programie koncertu znajdą się m.in. sześciogłosowe utwory z Supraskich Kantyków z końca XVII w. oraz prawykonania utworów zamówionych przez Fundację Pro Musica Viva. Uczestnicy koncertu usłyszą m.in. prawykonanie utworu „Pomodlę się Panu sercem jedynym…” (Bohdany Frolak) do wiersza Tarasa Szewczenki.
Ostatni koncert w ramach wydarzenia zaplanowano na piątek 12 września o godz. 19. W koncercie weźmie udział Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis, którą pokieruje dyrygent i dyrektor artystyczny wydarzenia Roman Rewakowicz. Artyści wykonają m.in. „Chorał” na orkiestrę smyczkową Hanny Hawrylec oraz „Rapsodię karpacką” Myrosława Skoryka na skrzypce i orkiestrę smyczkową. W programie wydarzenia znajdą się także pieśni na sopran i orkiestrę smyczkową wybranych, ukraińskich muzyków.
Pełny program wydarzenia jest dostępny na stronie Fundacji Pro Musica Viva. Za pośrednictwem strony można również nabyć bilety na koncerty 9 i 12 września.