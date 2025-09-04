Koncert Gwiazd na Ochocie już w sobotę 6 września
Na koncert zaprasza Burmistrz Dzielnicy Ochota Piotr Krasnodębski wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy m. st. Warszawy.
Koncert Gwiazd na Ochodzie to już coroczna tradycja. Wydarzenie odbywa się nieprzerwanie od 2012 roku i za każdym razem gromadzi tłumy miłośników muzyki i dobrej zabawy. W tym roku wydarzenie odbędzie się w Parku Szczęśliwickim w sobotę 6 września. Start zaplanowano na godz. 19, natomiast otwarcie bramek umożliwiających wejście na teren wydarzenia nastąpi o godz. 18.
„Zabierzcie znajomych, rodzinę i... kocyki piknikowe – spotkajmy się pod gołym niebem i cieszmy się muzyką, bo to jeszcze nie koniec lata na Ochocie!” – zachęcają organizatorzy.
Tegoroczny Koncert Gwiazd na Ochocie ma pokazać, że muzyka łączy pokolenia. Na jednej scenie wystąpią bowiem wyjątkowi artyści – Maryla Rodowicz i Smolasty.
Maryla Rodowicz to piosenkarka z ponad 50-letnim dorobkiem artystycznym i prawdziwa królowa polskiej sceny muzycznej. Na swoim koncie ma tysiące piosenek i setki koncertów. „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Sing-sing” czy „Remedium” to utwory, które znają i śpiewają Polacy niezależnie od wieku.
Smolasty – druga gwiazda tegorocznego Koncertu Gwiazd na Ochocie – to artysta młodego pokolenia, którego utwory porywają tłumy. Jest nie tylko wokalistą, ale także producentem i autorem tekstów. W swojej muzyce łączy pop, R&B i hip-hop. Wśród fanów Smolastego są zarówno młodsi, jak i starsi słuchacze.
„To nie tylko koncert – to spotkanie dwóch światów muzyki, okazja do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu” – podkreślają organizatorzy wydarzenia.