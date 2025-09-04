26.9°C
Życie Warszawy

„Spotkanie dwóch światów muzyki”. Maryla Rodowicz i Smolasty. Wyjątkowy koncert na Ochocie

Publikacja: 04.09.2025 11:30

Koncert Gwiazd na Ochocie już w sobotę 6 września

Foto: Anton Gvozdikov / Adobe Stock, Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy / facebook

Joanna Kamińska
W sobotę 6 września w Parku Szczęśliwickim na Ochocie odbędzie się Koncert Gwiazd. Na jednej scenie wystąpią dwie muzyczne osobowości z różnych pokoleń – Maryla Rodowicz i Smolasty. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Na koncert zaprasza Burmistrz Dzielnicy Ochota Piotr Krasnodębski wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy m. st. Warszawy.

Koncert Gwiazd na Ochodzie to już coroczna tradycja. Wydarzenie odbywa się nieprzerwanie od 2012 roku i za każdym razem gromadzi tłumy miłośników muzyki i dobrej zabawy. W tym roku wydarzenie odbędzie się w Parku Szczęśliwickim w sobotę 6 września. Start zaplanowano na godz. 19, natomiast otwarcie bramek umożliwiających wejście na teren wydarzenia nastąpi o godz. 18.

„Zabierzcie znajomych, rodzinę i... kocyki piknikowe – spotkajmy się pod gołym niebem i cieszmy się muzyką, bo to jeszcze nie koniec lata na Ochocie!” – zachęcają organizatorzy.

Koncert Gwiazd na Ochocie: Maryla Rodowicz i Smolasty na jednej scenie

Tegoroczny Koncert Gwiazd na Ochocie ma pokazać, że muzyka łączy pokolenia. Na jednej scenie wystąpią bowiem wyjątkowi artyści – Maryla Rodowicz i Smolasty.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

