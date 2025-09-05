W drugiej połowie września w Warszawie odbędą się wydarzenia związane z promocją drugiego sezonu serialu „1670” dostępnego na platformie Netflix. Na fanów produkcji czekać będą „Dożynki Królewskie 1670” oraz wystawa czasowa w Muzeum Historii Polski „Wszyscy jesteśmy z Adamczychy”.



Serial „1670” to komedia satyryczna, której akcja rozgrywa się w XVII wieku w Adamczysze. Głównym bohaterem jest szlachcic i właściciel wsi – Jan Paweł Adamczewski. Chce on zapisać się w historii Polski, ale na przeszkodzie cały czas stają mu codzienne problemy.

17 września odbędzie się premiera drugiego sezonu serialu „1670”, którego akcja rozgrywać się będzie latem. Jednym z ważniejszych motywów będzie ten związany z dożynkami.

„Dożynki Królewskie 1670”: 19 – 21 września w Warszawie

„Dożynki Królewskie 1670” odbędą się w dniach 19 – 21 września w Warowni Jomsborg na Wybrzeżu Gdyńskim 8 w Warszawie. Impreza trwać będzie w godz. 9-21 z podziałem na okna czasowe. Udział w niej wymaga posiadania imiennej wejściówki na wybrane okno czasowe. Pierwsza pula wejściówek została już wyprzedana, natomiast druga dostępna będzie od 8 września na platformie going.app. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób powyżej 16. roku życia.

Impreza promowana jest przez organizatorów jako „celebracja plonów oraz premiery drugiego sezonu serialu 1670”. Jej szczegóły pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jedynie, że pojawią się twórcy i aktorzy, a ponadto przygotowano atrakcje i niespodzianki nawiązujące wprost do serialu.