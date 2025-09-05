„Dożynki Królewskie 1670" w Warszawie to jedno z wydarzeń promujących drugi sezon serialu „1670"
Serial „1670” to komedia satyryczna, której akcja rozgrywa się w XVII wieku w Adamczysze. Głównym bohaterem jest szlachcic i właściciel wsi – Jan Paweł Adamczewski. Chce on zapisać się w historii Polski, ale na przeszkodzie cały czas stają mu codzienne problemy.
17 września odbędzie się premiera drugiego sezonu serialu „1670”, którego akcja rozgrywać się będzie latem. Jednym z ważniejszych motywów będzie ten związany z dożynkami.
„Dożynki Królewskie 1670” odbędą się w dniach 19 – 21 września w Warowni Jomsborg na Wybrzeżu Gdyńskim 8 w Warszawie. Impreza trwać będzie w godz. 9-21 z podziałem na okna czasowe. Udział w niej wymaga posiadania imiennej wejściówki na wybrane okno czasowe. Pierwsza pula wejściówek została już wyprzedana, natomiast druga dostępna będzie od 8 września na platformie going.app. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób powyżej 16. roku życia.
Impreza promowana jest przez organizatorów jako „celebracja plonów oraz premiery drugiego sezonu serialu 1670”. Jej szczegóły pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jedynie, że pojawią się twórcy i aktorzy, a ponadto przygotowano atrakcje i niespodzianki nawiązujące wprost do serialu.
„Jeśli zastanawiacie się, jak smakuje Suplement Strawy z Góry Kalwarii, ilu chłopów pomieści Karczma U Żyda i ile siły musiał mieć Maciej, żeby kuć w żelazie i znosić ciężar losu chłopa, to nie zastanawiajcie się dłużej, tylko wypatrujcie biletów” – zachęcają organizatorzy.
Od 17 do 21 września w holu głównym Muzeum Historii Polski (MHP) w Warszawie oglądać będzie można specjalną wystawę czasową „Wszyscy jesteśmy z Adamczychy”. Jest ona organizowana przez Netflix Polska we współpracy z MHP. Wstęp bezpłatny.
Na ekspozycji zobaczyć będzie można oryginalną scenografię i kostiumy z serialu. Wystawa wzbogacona będzie o komentarz prof. Michała Kopczyńskiego, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz historyka MHP. Poruszone zostaną takie wątki jak religia i duchowieństwo, zdrowie, moda czy innowacje w folwarku Adamczewskich.
Odwiedzający – jak zapewniają organizatorzy – będą mogli „[…] przyjrzeć się kulisom serialu i poszukać odpowiedzi na pytanie, jak satyryczny serial czerpie inspiracje z historii Polski, by stworzyć świat, którego wszyscy czujemy się częścią. W jaki sposób scenografia, kostiumy, postaci i zdarzenia z 1670 łączą elementy z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów z popkulturą i współczesnością?”.
„Dożynki Królewskie” i wystawa w MHP to nie wszystkie wydarzenia związane z serialem „1670”, które w najbliższym czasie odbędą się w Warszawie. 15 października MHP zaprasza na muzealną debatę „Jak śmiać się z własnej historii? Wokół serialu 1670”. Wstęp na nią jest bezpłatny.
„Bez obrażania się na współczesną kulturę, z pytaniami krążącymi wokół fenomenu „1670”, zmierzą się zaproszeni eksperci, którzy zastanowią się jak dziś uczyć historii, kiedy dla wielu odbiorców pierwszym punktem kontaktu z przeszłością może być właśnie serial satyryczny” – informują organizatorzy.