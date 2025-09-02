Piknik w ogrodach króla. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na pożegnanie lata

Wielkie świętowanie końca lata w Zamku Królewskim to już tradycja. 6 września Ogrody Zamku Królewskiego wypełnią się radosnym gwarem. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla wszystkich — od przedszkolaków po seniorów. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest wolny.



W sobotę, 6 września, w godz. 10–20, Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie staną się areną wielkiego pikniku rodzinnego, który tradycyjnie zamyka sezon letni. Wydarzenie ma na celu zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu i skorzystania z bogatego programu artystyczno-edukacyjnego. Uczestnicy mogą spodziewać się muzyki, tańca, pokazów, warsztatów, a nawet lotów balonem.

Muzyka, taniec i pokazy na głównej scenie

Główna scena pikniku ożyje już o godz. 11, kiedy oficjalnie rozpocznie się wydarzenie, a zespół Amabile wystąpi z koncertem muzyki klasycznej. W ciągu dnia publiczność będzie miała okazję zobaczyć dwa pokazy iluzji w wykonaniu Michała Nadolnego. O godz. 14 Sylwia Bednarek i Zbigniew Dziwulski zaprezentują pokaz florystyczny zatytułowany „Wachlarz dworskich opowieści”. Program urozmaicą występy gości specjalnych: Fundacji Nomina Rosae, Katarzyny Bellingham oraz mistrzów sportu. Uczestnicy będą mieli także okazję poznać kulisy planowanych wystaw, a o godz. 18 wspólnie zatańczyć poloneza. Wieczór zakończy potańcówka, którą poprowadzi Mała Orkiestra Dancingowa.

Warsztaty i spektakle w ogrodach

Ogrody Zamku Królewskiego otworzą się dla publiczności już o godz. 10. Przez cały dzień, aż do godz. 18, na najmłodszych będą czekać gry i animacje. Daria Szarejko-Worobiej poprowadzi warsztaty „Zostań królewskim ogrodnikiem”, natomiast Agnieszka Ligowska z Forest Studio zaprasza na warsztaty artystyczno-przyrodnicze „Pięknie ci w kwiatach”, podczas których uczestnicy będą pleść wianki. Kolejne warsztaty z akwareli, zatytułowane „Zielnik ogrodu królewskiego”, poprowadzą Jolanta Drozd i Izabela Wolska-Kuśmider. Z kolei Teatr Akt zaprezentuje spektakl-happening „Pudernice i pantalony”. Niezwykłą atrakcją, która odbędzie się o godz. 18:15, będą loty balonem na uwięzi.