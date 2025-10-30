13.2°C
1001.5 hPa
Życie Warszawy

Tarcze z Grobu Nieznanego Żołnierza znalezione w domu aukcyjnym. Powróciły do Warszawy

Publikacja: 30.10.2025 11:53

Jedna z odnalezionych tarcz z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Jedna z odnalezionych tarcz z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Foto: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Joanna Kamińska
Do Warszawy wróciły dwie zabytkowe tarcze zdobiące niegdyś okratowanie Grobu Nieznanego Żołnierza. Po tym jak odnaleziono je pół roku temu, trafiły do zbiorów Muzeum Historii Polski. Obecnie można je oglądać w specjalnych gablotach na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

O sprawie odnalezionych tarcz poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Tarcze z Grobu Nieznanego Żołnierza powróciły do Warszawy

Dwie metalowe tarcze zdobiące dawniej okratowanie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie odnalezione zostały w kwietniu 2025 roku. Na pierwszej z nich (rewersie) znajduje się napis „HONOR I OJCZYZNA”, natomiast na drugiej (awersie) – wizerunek Orła.

Jak podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Obie tarcze zostały zdemontowane podczas renowacji Grobu Nieznanego Żołnierza w latach 60. XX w. Trafiły wówczas w ręce prywatne, a sześć dekad później zostały rozpoznane przez ekspertów Sopockiego Domu Aukcyjnego”. Następnie w efekcie współpracy tej ostatniej instytucji z MKiDN, tarcze znalazły się w zbiorach Muzeum Historii Polski.

Obecnie można je oglądać na pl. Piłsudskiego w Warszawie w specjalnej gablocie znajdującej się przy ogrodzeniu odbudowy zabudowań zachodniej pierzei placu.

Polecane
Zachowana zostanie historyczna tożsamość miejsca – Hala Gwardii to jeden z ostatnich obiektów tego t
zabytki
Rewitalizacja Hali Gwardii. Umowa z inwestorem na 97 mln zł
Reklama
Reklama

Eksperci przeanalizowali odnalezione tarcze z Grobu Nieznanego Żołnierza: Co odkryli?

Początkowo po odnalezieniu metalowych tarcz zakładano, że stanowią one awers i rewers krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari przygotowanego tuż po II wojnie światowej na potrzeby odbudowy Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Jego nowe okratowanie wykonała wówczas pracownia Braci Łopieńskich według projektu Henryka Grunwalda.

Jednak w wyniku analizy przeprowadzonej przez ekspertów MKiDN okazało się, że tarcza z napisem „HONOR I OJCZYZNA” to oryginał, który od początku, czyli od 1925 roku, zdobił Grób Nieznanego Żołnierza. Istotną wskazówką dla ekspertów przeprowadzających analizę były znajdujące się na odwrocie tarczy ślady po kulach. Okazało się, że są one zgodne z powojenną dokumentacją zniszczeń. 

Natomiast druga tarcza, na której znajduje się wizerunek Orła, powstała już po II wojnie światowej.

Druga z odnalezionych tarcz z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Druga z odnalezionych tarcz z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Foto: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tarcze z Grobu Nieznanego Żołnierza zaprezentowane na konferencji MKiDN

Oryginalne tablice odzyskane z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie zaprezentowane zostały 27 października w czasie konferencji prasowej MKiDN zapowiadającej akcję społeczną „Płomień pamięci”, która towarzyszy przypadającym na 2 listopada obchodom 100. rocznicy odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza. Konferencja odbyła się na pl. Piłsudskiego, a udział wzięli w niej: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Maciej Wróbel, sekretarz stanu w MKiDN, oraz Marcin Napiórkowski, dyrektor Muzeum Historii Polski. 

Akcję społeczną „Płomień pamięci” organizuje MKiDN wspólnie z Muzeum Historii Polski. Jej celem jest przypomnienie, że na terenie całego kraju jest wiele miejsc poświęconych żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny. Akcja zachęca do uczczenia ich pamięci.

Reklama
Reklama

- Dziś historia znowu do nas przemówiła. W kwietniu tego roku odnaleziono dwie metalowe tarcze, które niegdyś zdobiły okratowanie Grobu Nieznanego Żołnierza – awers i rewers krzyża Virtuti Militari, symbol najwyższego męstwa. Te tarcze nie są tylko zabytkiem. To znak, że pamięć potrafi wracać, że przetrwała w nas, mimo burz, mimo prób zapomnienia. Dlatego dziś rozpoczynamy, wspólnie z Muzeum Historii Polski, ogólnopolską akcję „Płomień pamięci”. Ten płomień przeniesiemy w ręce młodych ludzi – uczennic i uczniów z całego kraju, którzy będą odkrywać, badać i opowiadać historię miejsc pamięci w swoich miejscowościach. Bo to oni będą dalej nieść ogień, który zapłonął tu, sto lat temu – powiedziała w trakcie konferencji Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jeden z zatrzymanych Gruzinów był dodatkowo poszukiwany listem gończym celem odbycia kary pozbawieni
bezpieczeństwo

Zatrzymani obywatele Gruzji za oszustwa „na pracownika banku"

Policja odnotowała w październiku 75 interwencji w rejonie placu Szembeka
przestrzeń miejska

„Hańba dla dzielnicy”. Burzliwe spotkanie o bezpieczeństwie na placu Szembeka

Ponowne otwarcie Luny okazało się hitem – ponad 71 tys. widzów indywidualnych i ponad 10 tys. widzów
kina studyjne

Kino Luna znów do modernizacji. Gdzie jeszcze są tanie bilety?

Kard z teledysku. Berghain – ROSALÍA feat. Björk & Yves Tumor
promocja miasta

Warszawa w klipie znanej piosenkarki. Wideo już w sieci

Odzysk ciepła z metra jest brany pod uwagę na dwóch liniach – M2 oraz projektowanej M3
innowacje

W metrze pojawi się pilotażowa instalacja odzyskująca ciepło

Nasadzenia drzew na parkingu należącym do ministerstwa pozbawiły mieszkańców miejsc w Strefie Płatne
przestrzeń miejska

Jak drogowcy przehandlowali śródmiejską strefę parkowania

1 i 2 listopada dla Warszawy prognozy przewidują dość przyjemną aurę
prognoza

Wszystkich Świętych zaskoczy pogodą. Jaki będzie 1 i 2 listopada

Projekt całego założenia Hotelu Airport Modlin przewiduje, że Brama Kadetów dostanie nową funkcję i
inwestycje

Z Twierdzy Modlin do hotelu. Trzygwiazdkowy nocleg przy lotnisku

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama