Tarcze z Grobu Nieznanego Żołnierza znalezione w domu aukcyjnym. Powróciły do Warszawy

Eksperci przeanalizowali odnalezione tarcze z Grobu Nieznanego Żołnierza: Co odkryli?

Początkowo po odnalezieniu metalowych tarcz zakładano, że stanowią one awers i rewers krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari przygotowanego tuż po II wojnie światowej na potrzeby odbudowy Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Jego nowe okratowanie wykonała wówczas pracownia Braci Łopieńskich według projektu Henryka Grunwalda.

Jednak w wyniku analizy przeprowadzonej przez ekspertów MKiDN okazało się, że tarcza z napisem „HONOR I OJCZYZNA” to oryginał, który od początku, czyli od 1925 roku, zdobił Grób Nieznanego Żołnierza. Istotną wskazówką dla ekspertów przeprowadzających analizę były znajdujące się na odwrocie tarczy ślady po kulach. Okazało się, że są one zgodne z powojenną dokumentacją zniszczeń.

Natomiast druga tarcza, na której znajduje się wizerunek Orła, powstała już po II wojnie światowej.

Druga z odnalezionych tarcz z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie Foto: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tarcze z Grobu Nieznanego Żołnierza zaprezentowane na konferencji MKiDN

Oryginalne tablice odzyskane z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie zaprezentowane zostały 27 października w czasie konferencji prasowej MKiDN zapowiadającej akcję społeczną „Płomień pamięci”, która towarzyszy przypadającym na 2 listopada obchodom 100. rocznicy odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza. Konferencja odbyła się na pl. Piłsudskiego, a udział wzięli w niej: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Maciej Wróbel, sekretarz stanu w MKiDN, oraz Marcin Napiórkowski, dyrektor Muzeum Historii Polski.

Akcję społeczną „Płomień pamięci” organizuje MKiDN wspólnie z Muzeum Historii Polski. Jej celem jest przypomnienie, że na terenie całego kraju jest wiele miejsc poświęconych żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny. Akcja zachęca do uczczenia ich pamięci.

Reklama Reklama

- Dziś historia znowu do nas przemówiła. W kwietniu tego roku odnaleziono dwie metalowe tarcze, które niegdyś zdobiły okratowanie Grobu Nieznanego Żołnierza – awers i rewers krzyża Virtuti Militari, symbol najwyższego męstwa. Te tarcze nie są tylko zabytkiem. To znak, że pamięć potrafi wracać, że przetrwała w nas, mimo burz, mimo prób zapomnienia. Dlatego dziś rozpoczynamy, wspólnie z Muzeum Historii Polski, ogólnopolską akcję „Płomień pamięci”. Ten płomień przeniesiemy w ręce młodych ludzi – uczennic i uczniów z całego kraju, którzy będą odkrywać, badać i opowiadać historię miejsc pamięci w swoich miejscowościach. Bo to oni będą dalej nieść ogień, który zapłonął tu, sto lat temu – powiedziała w trakcie konferencji Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.