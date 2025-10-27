Rewitalizacja Hali Gwardii. Umowa z inwestorem na 97 mln zł

Hala Gwardii jako food hall z historyczną duszą

Nowa Hala Gwardii ma wpisać się w rozwijający się w stolicy koncept food halli i miejskich targowisk, jednocześnie zachowując swoją historyczną tożsamość. Inwestor zamierza stworzyć przestrzeń, która będzie kontynuować tradycje handlowe i rekreacyjne obiektu.

historia w skrócie Arena handlu i sportu Hala Gwardii powstała na przełomie XIX i XX wieku jako część zespołu hal targowych przy placu Mirowskim. Przed wojną funkcjonowała jako największy wielkopowierzchniowy obiekt handlowy w Warszawie (około 900 stoisk), a po odbudowie w 1953 roku została przekazana MKS „Gwardia”, stając się przez dekady obiektem sportowym.

Długie negocjacje i szansa na atrakcyjne centrum

Proces negocjacji warunków finansowania trwał ponad rok, co opóźniło finalizację umowy. Powodem tej zwłoki była ostrożność banków w finansowaniu projektów typu food hall i przestrzeni eventowych. Ostateczne podpisanie umowy 19 listopada 2025 r. jest sygnałem do rozpoczęcia prac, do których otwiera drogę wydana już decyzja „wz” dla garażu.

Miasto liczy, że ta inwestycja stanie się kluczowym impulsem do dalszej rewitalizacji okolic Placu Bankowego i Muranowa, znacząco poprawiając jakość przestrzeni publicznej w sercu Warszawy.