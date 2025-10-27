8.3°C
Życie Warszawy

Rewitalizacja Hali Gwardii. Umowa z inwestorem na 97 mln zł

Publikacja: 27.10.2025 14:45

Zachowana zostanie historyczna tożsamość miejsca – Hala Gwardii to jeden z ostatnich obiektów tego t

Zachowana zostanie historyczna tożsamość miejsca – Hala Gwardii to jeden z ostatnich obiektów tego typu w Warszawie, który wciąż pełni funkcję publiczną.

Foto: mat. pras.

M.B.
Po długim okresie niepewności i negocjacji, miasto Warszawa i spółka CBR Events finalizują kluczową umowę na rewitalizację Hali Gwardii. Ten jeden z najbardziej charakterystycznych i zabytkowych budynków stolicy doczeka się w końcu generalnego remontu i rewaloryzacji.

Inwestycja o wartości ponad 97 mln zł, realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), nie obciąży budżetu miasta. Podpisanie umowy zaplanowano na 19 listopada 2025 r.

Nowy blask historycznego obiektu

Spółka CBR Events, która wygrała przetarg na remont i 30-letnią dzierżawę obiektu, zrealizuje kompleksową inwestycję bez finansowego udziału miasta. Projekt ma charakter wieloaspektowy, obejmujący:

  1. Rewaloryzację samej Hali Gwardii: Zabytkowy obiekt z początku XX wieku, wpisany do rejestru zabytków w 1986 r., zostanie przekształcony w nowoczesną przestrzeń kulturalną, handlową i rekreacyjną.
  2. Modernizację otoczenia: Zaplanowano przebudowę Placu Żelaznej Bramy oraz modernizację układu komunikacyjnego wokół hali.
  3. Infrastruktura podziemna: Projekt zakłada również budowę garażu podziemnego, dla którego we wrześniu wydana została już decyzja o warunkach zabudowy.
Pomiedzy Pałacem Lubomirskich a zrewitalizowaną Halą Gwardii w miejsce schowanego pod ziemię parking

Pomiedzy Pałacem Lubomirskich a zrewitalizowaną Halą Gwardii w miejsce schowanego pod ziemię parkingu samochodowego, powstanie atrakcyjny zielony plac miejski

Foto: mat. pras.

Hala Gwardii jako food hall z historyczną duszą

Nowa Hala Gwardii ma wpisać się w rozwijający się w stolicy koncept food halli i miejskich targowisk, jednocześnie zachowując swoją historyczną tożsamość. Inwestor zamierza stworzyć przestrzeń, która będzie kontynuować tradycje handlowe i rekreacyjne obiektu.

historia w skrócie
Arena handlu i sportu

Hala Gwardii powstała na przełomie XIX i XX wieku jako część zespołu hal targowych przy placu Mirowskim. Przed wojną funkcjonowała jako największy wielkopowierzchniowy obiekt handlowy w Warszawie (około 900 stoisk), a po odbudowie w 1953 roku została przekazana MKS „Gwardia”, stając się przez dekady obiektem sportowym.

Długie negocjacje i szansa na atrakcyjne centrum

Proces negocjacji warunków finansowania trwał ponad rok, co opóźniło finalizację umowy. Powodem tej zwłoki była ostrożność banków w finansowaniu projektów typu food hall i przestrzeni eventowych. Ostateczne podpisanie umowy 19 listopada 2025 r. jest sygnałem do rozpoczęcia prac, do których otwiera drogę wydana już decyzja „wz” dla garażu.

Miasto liczy, że ta inwestycja stanie się kluczowym impulsem do dalszej rewitalizacji okolic Placu Bankowego i Muranowa, znacząco poprawiając jakość przestrzeni publicznej w sercu Warszawy.

