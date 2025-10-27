Rewitalizacja Hali Gwardii. Umowa z inwestorem na 97 mln zł

Zachowana zostanie historyczna tożsamość miejsca – Hala Gwardii to jeden z ostatnich obiektów tego typu w Warszawie, który wciąż pełni funkcję publiczną.
Inwestycja o wartości ponad 97 mln zł, realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), nie obciąży budżetu miasta. Podpisanie umowy zaplanowano na 19 listopada 2025 r.
Spółka CBR Events, która wygrała przetarg na remont i 30-letnią dzierżawę obiektu, zrealizuje kompleksową inwestycję bez finansowego udziału miasta. Projekt ma charakter wieloaspektowy, obejmujący:
Pomiedzy Pałacem Lubomirskich a zrewitalizowaną Halą Gwardii w miejsce schowanego pod ziemię parkingu samochodowego, powstanie atrakcyjny zielony plac miejski
Nowa Hala Gwardii ma wpisać się w rozwijający się w stolicy koncept food halli i miejskich targowisk, jednocześnie zachowując swoją historyczną tożsamość. Inwestor zamierza stworzyć przestrzeń, która będzie kontynuować tradycje handlowe i rekreacyjne obiektu.
Hala Gwardii powstała na przełomie XIX i XX wieku jako część zespołu hal targowych przy placu Mirowskim. Przed wojną funkcjonowała jako największy wielkopowierzchniowy obiekt handlowy w Warszawie (około 900 stoisk), a po odbudowie w 1953 roku została przekazana MKS „Gwardia”, stając się przez dekady obiektem sportowym.
Proces negocjacji warunków finansowania trwał ponad rok, co opóźniło finalizację umowy. Powodem tej zwłoki była ostrożność banków w finansowaniu projektów typu food hall i przestrzeni eventowych. Ostateczne podpisanie umowy 19 listopada 2025 r. jest sygnałem do rozpoczęcia prac, do których otwiera drogę wydana już decyzja „wz” dla garażu.
Miasto liczy, że ta inwestycja stanie się kluczowym impulsem do dalszej rewitalizacji okolic Placu Bankowego i Muranowa, znacząco poprawiając jakość przestrzeni publicznej w sercu Warszawy.