W sobotę 27 września odbędzie się akcja Sadzonki za elektroodpady na Targówku
Wydarzenie organizuje Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszaw we współpracy z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Akcja Sadzonki za elektroodpady na Targówku odbędzie się w sobotę 27 września w godz. 10-14 przy Urzędzie Dzielnicy Targówek przy ul. L. Kondratowicza 20 – na parkingu od strony ul. 20 Dywizji Piechoty WP.
„Pomóż środowisku i zyskaj roślinę” – zachęcają organizatorzy. Za przyniesione tego dnia zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można otrzymać sadzonki roślin domowych i ogrodowych. W ofercie będą m.in. zioła, kwiaty, byliny, krzewy i trawy.
Poza możliwością wymiany elektroodpadów na sadzonki organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci i młodzieży. Dzięki edukacyjnym grom i zabawom najmłodsi będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat ekologii.
Szczegółowe zasady akcji Sadzonki za elektroodpady na Targówku określone zostały w regulaminie.
Uczestnicy za przyniesione 27 września elektroodpady otrzymają kupony, które wyłącznie tego dnia wymienić będą mogli na sadzonki w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Kupony wydawane będą od godz. 10 do czasu wyczerpania sadzonek roślin, jednak nie dłużej niż do godz. 14. Jedna osoba będzie mogła otrzymać maksymalnie 5 kuponów.
Elektroodpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamieniane będą na kupony według poniższego przelicznika:
Ponadto 1 kupon będzie można otrzymać za 30 sztuk baterii lub e-papierosów.
Wymianie na kupony nie będą podlegały odpady niewymienione w regulaminie akcji, w tym kable.
Za jeden kupon, jak wynika z regulaminu akcji, będzie można otrzymać:
Natomiast za dwa kupony do wyboru będzie po jednej sadzonce takich roślin jak: grubosz jajowaty, borówka amerykańska, miskant chiński, trzcinnik ostrokwiatowy, ostnica miękka, brunera wielkolistna, bergenia sercolistna, hosta, chryzantema, jeżówka purpurowa, wierzba purpurowa, róża okrywowa, hortensja bukietowa, żywotnik zachodni i cis pośredni.