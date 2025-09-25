Akcja Sadzonki za elektroodpady odbędzie się w sobotę 27 września na Targówku. Za przyniesione zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można otrzymać sadzonki oraz cebulki roślin domowych i ogrodowych.



Wydarzenie organizuje Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszaw we współpracy z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Sadzonki za elektroodpady na Targówku: dodatkowe atrakcje

Akcja Sadzonki za elektroodpady na Targówku odbędzie się w sobotę 27 września w godz. 10-14 przy Urzędzie Dzielnicy Targówek przy ul. L. Kondratowicza 20 – na parkingu od strony ul. 20 Dywizji Piechoty WP.

„Pomóż środowisku i zyskaj roślinę” – zachęcają organizatorzy. Za przyniesione tego dnia zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można otrzymać sadzonki roślin domowych i ogrodowych. W ofercie będą m.in. zioła, kwiaty, byliny, krzewy i trawy.

Poza możliwością wymiany elektroodpadów na sadzonki organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci i młodzieży. Dzięki edukacyjnym grom i zabawom najmłodsi będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat ekologii.