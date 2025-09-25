15°C
1030.6 hPa
Życie Warszawy

Można dostać darmowe kwiaty, krzewy i zioła. Trzeba jednak spełnić jeden warunek

Publikacja: 25.09.2025 12:35

W sobotę 27 września odbędzie się akcja Sadzonki za elektroodpady na Targówku

W sobotę 27 września odbędzie się akcja Sadzonki za elektroodpady na Targówku

Foto: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Joanna Kamińska
Akcja Sadzonki za elektroodpady odbędzie się w sobotę 27 września na Targówku. Za przyniesione zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można otrzymać sadzonki oraz cebulki roślin domowych i ogrodowych.

Wydarzenie organizuje Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszaw we współpracy z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Sadzonki za elektroodpady na Targówku: dodatkowe atrakcje

Akcja Sadzonki za elektroodpady na Targówku odbędzie się w sobotę 27 września w godz. 10-14 przy Urzędzie Dzielnicy Targówek przy ul. L. Kondratowicza 20 – na parkingu od strony ul. 20 Dywizji Piechoty WP.

Polecane
Festiwal Żydowskiego Jedzenia TISZ odbędzie się w dniach 24–28 września
do niedzieli
Pięć dni z kuchnią żydowską w Warszawie

„Pomóż środowisku i zyskaj roślinę” – zachęcają organizatorzy. Za przyniesione tego dnia zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można otrzymać sadzonki roślin domowych i ogrodowych. W ofercie będą m.in. zioła, kwiaty, byliny, krzewy i trawy.

Poza możliwością wymiany elektroodpadów na sadzonki organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci i młodzieży. Dzięki edukacyjnym grom i zabawom najmłodsi będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat ekologii.

Reklama
Reklama

Sadzonki za elektroodpady na Targówku: Zasady akcji

Szczegółowe zasady akcji Sadzonki za elektroodpady na Targówku określone zostały w regulaminie.

Uczestnicy za przyniesione 27 września elektroodpady otrzymają kupony, które wyłącznie tego dnia wymienić będą mogli na sadzonki w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Kupony wydawane będą od godz. 10 do czasu wyczerpania sadzonek roślin, jednak nie dłużej niż do godz. 14. Jedna osoba będzie mogła otrzymać maksymalnie 5 kuponów.

Elektroodpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamieniane będą na kupony według poniższego przelicznika:

  • mały sprzęt (np. suszarka, mikser) – 1 kupon,
  • średni sprzęt (np. mikrofala, odkurzacz, komputer) – 2 kupony,
  • duży sprzęt (np. lodówka, pralka, telewizor min. 28’) – 3 kupony.

Ponadto 1 kupon będzie można otrzymać za 30 sztuk baterii lub e-papierosów.

Reklama
Reklama
Polecane
Prom Gassy Karczew kursował od 2014 r. Czy możliwy jest jeszcze jego powrót?
rzeka
Koniec promu Gassy-Karczew? Czy jest szansa, że powróci?

Wymianie na kupony nie będą podlegały odpady niewymienione w regulaminie akcji, w tym kable.

Za jeden kupon, jak wynika z regulaminu akcji, będzie można otrzymać:

  • po jednej sadzonce: bazylii, mięty, wrzosu pączkowego;
  • cebule: tulipanów (10 sztuk), czosnków ozdobnych (5 sztuk), hiacyntów (5 sztuk), narcyzów (10 sztuk).

Natomiast za dwa kupony do wyboru będzie po jednej sadzonce takich roślin jak: grubosz jajowaty, borówka amerykańska, miskant chiński, trzcinnik ostrokwiatowy, ostnica miękka, brunera wielkolistna, bergenia sercolistna, hosta, chryzantema, jeżówka purpurowa, wierzba purpurowa, róża okrywowa, hortensja bukietowa, żywotnik zachodni i cis pośredni.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Ekologiczne święto na Ursynowie
sobota

Ekologiczne święto na Ursynowie

Plaża Poniatówka zamieni się w centrum zabawy i ekologicznej edukacji
sobota-niedziela

Pożegnanie lata nad Wisłą. Dwie wyjątkowe imprezy zakończą sezon

Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 5 km, pełną przeszkód wynikających z ukształtowania ter
sobota

Bieg z przeszkodami i wojskowymi wyzwaniami

Piknik Historyczny w Ursusie odbędzie się w niedzielę 21 września
niedziela

Dawne tradycje, rzemiosło i rekonstrukcje. Piknik historyczny w Ursusie

Kercelak 2025 już w ten weekend na Woli
sobota-niedziela

Święto ulicy na Woli. Wydarzenie nawiązuje do legendarnego targowiska

Przez trzy kolejne soboty zainteresowani będą mogli poznać arkana parkouru w ursynowskim FlowParku
sobota

Darmowe warsztaty parkour na Ursynowie

12. Bieg przez Most wystartuje 21 września o godz. 11.00.
niedziela

12. Bieg przez Most. Jakie nagrody oferują organizatorzy?

Bieg po Nowe Życie to symbol nadziei, współpracy i wdzięczności
sobota

Promocja świadomego dawstwa narządów

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama