Zabytek uratowany? Plebania w Wilanowie odzyskuje dawny blask po interwencji konserwatora

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) podjął skuteczne działania w sprawie plebanii Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Wilanowie, która została ocieplona wbrew prawu. Dzięki interwencji plebania odzyskała swój pierwotny, zabytkowy charakter.



Na początku września Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę, która miała na celu weryfikację stanu prac w obrębie elewacji budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Warszawie-Wilanowie. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, kontrola potwierdziła całkowite usunięcie styropianu z elewacji oraz przywrócenie jej do stanu sprzed nieautoryzowanych prac. To zwieńczenie działań MWKZ, który musiał interweniować w tej sprawie.

Nieautoryzowane prace w obrębie zabytku

Zdarzenia, które doprowadziły do interwencji konserwatora, miały miejsce latem ubiegłego roku. Parafia, bez wymaganej zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podjęła się robót budowlanych na elewacji plebanii. Prace polegały na ociepleniu ścian styropianem. Takie działanie było niezgodne z prawem, ponieważ budynek plebanii to cenny obiekt historyczny, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych już w 1965 roku, a następnie potwierdzony w 1973 roku. Oznacza to, że wszelkie modyfikacje w jego obrębie, szczególnie na tak istotnym elemencie jak elewacja, muszą być konsultowane i zatwierdzane przez odpowiednie służby konserwatorskie.

Stanowcze decyzje konserwatora

Po wykryciu nielegalnych prac, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął natychmiastowe kroki. Decyzją z dnia 4 czerwca 2024 roku wstrzymano prowadzone roboty. Następnie, 7 sierpnia 2024 roku, MWKZ wydał z urzędu decyzję, w której nakazał parafii przywrócenie plebanii do stanu poprzedniego, czyli usunięcie warstwy styropianu. Było to kluczowe działanie mające na celu ochronę unikalnego charakteru architektonicznego budynku.