13.7°C
1028.1 hPa
Życie Warszawy

Zabytek uratowany? Plebania w Wilanowie odzyskuje dawny blask po interwencji konserwatora

Publikacja: 24.09.2025 17:15

Stan budynku z września 2025

Stan budynku z września 2025

Foto: WUOZ w Warszawie

Kacper Komaiszko
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) podjął skuteczne działania w sprawie plebanii Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Wilanowie, która została ocieplona wbrew prawu. Dzięki interwencji plebania odzyskała swój pierwotny, zabytkowy charakter.

Na początku września Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę, która miała na celu weryfikację stanu prac w obrębie elewacji budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Warszawie-Wilanowie. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, kontrola potwierdziła całkowite usunięcie styropianu z elewacji oraz przywrócenie jej do stanu sprzed nieautoryzowanych prac. To zwieńczenie działań MWKZ, który musiał interweniować w tej sprawie.

Nieautoryzowane prace w obrębie zabytku

Zdarzenia, które doprowadziły do interwencji konserwatora, miały miejsce latem ubiegłego roku. Parafia, bez wymaganej zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podjęła się robót budowlanych na elewacji plebanii. Prace polegały na ociepleniu ścian styropianem. Takie działanie było niezgodne z prawem, ponieważ budynek plebanii to cenny obiekt historyczny, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych już w 1965 roku, a następnie potwierdzony w 1973 roku. Oznacza to, że wszelkie modyfikacje w jego obrębie, szczególnie na tak istotnym elemencie jak elewacja, muszą być konsultowane i zatwierdzane przez odpowiednie służby konserwatorskie.

Stanowcze decyzje konserwatora

Po wykryciu nielegalnych prac, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął natychmiastowe kroki. Decyzją z dnia 4 czerwca 2024 roku wstrzymano prowadzone roboty. Następnie, 7 sierpnia 2024 roku, MWKZ wydał z urzędu decyzję, w której nakazał parafii przywrócenie plebanii do stanu poprzedniego, czyli usunięcie warstwy styropianu. Było to kluczowe działanie mające na celu ochronę unikalnego charakteru architektonicznego budynku.

Reklama
Reklama

Plebania odzyskała dawny wygląd

Parafia zastosowała się do nakazów konserwatora. W ramach prac naprawczych usunięto warstwę styropianu z elewacji, uzupełniono uszkodzone tynki i starannie odtworzono oryginalny "kostium architektoniczny" wraz ze wszystkimi detalami. Efektywność i pełne wykonanie nakazu zostało potwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej przez MWKZ na początku września.

Całe zdarzenie stanowi ważny przykład skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego. Interwencja konserwatora sprawiła, że plebania w Wilanowie, będąca cennym zabytkiem, została uchroniona przed nieodwracalnymi zmianami i przywrócona do stanu, w jakim powinna być utrzymywana dla przyszłych pokoleń.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Prom Gassy Karczew kursował od 2014 r. Czy możliwy jest jeszcze jego powrót?
rzeka

Koniec promu Gassy-Karczew? Czy jest szansa, że powróci?

Głównym punktem wystawy jest imponująca makieta kolejowa o długości aż 75 metrów
muzeum

75 m mini kolei. Rusza IX Warszawska Wystawa Makiety Kolejowej

Drogowcy wstrzymają prace wokół filharmonii na czas Konkursu Chopinowskiego
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Drogowcy wstrzymują prace dla pianistów. Priorytetem muzyka

Policja z Piaseczna przestrzega przed „kolekcjonowaniem" punktów karnych
bezpieczeństwo

„Kolekcjoner punktów karnych" ukarany

Hiszpański producent dostarczy do Warszawy 10 autobusów
tabor

10 hiszpańskich elektrobusów w zasobie MZA

Nowym komendantem KSP zosatł młodszy inspektor Krzysztof Ogroński
bezpieczeństwo

Mł. insp. Krzysztof Ogroński nowym szefem KSP

Władze uczelni zreformowały uprawnienia Straży Uniwersyteckiej przed nowym rokiem akademickim
bezpieczeństwo

UW zbroi strażników przed nowym rokiem akademickim

Nominowane do tytułu Warszawianki Roku 2025
Warszawianka Roku 2025

Dziesieć wyjątkowanych pań. Ruszyło głosowanie w plebiscycie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama