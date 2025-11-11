Zginął pod kołami ciężarówki. Warszawska policja poszukuje świadków wypadku

Policja apeluje o pomoc świadków i prosi o przekazywanie nagrań, które mogą okazać się kluczowe dla ustalenia przebiegu zdarzenia.
Do tragicznego zdarzenia doszło wczesnym wieczorem 5 listopada 2025 roku, na ul. Jagiellońskiej 88. Kilka minut przed godziną dwudziestą mężczyzna przebiegający przez jezdnię został potrącony przez samochód ciężarowy. Pomimo udzielonej pomocy został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.
Sprawę pod nadzorem prokuratury prowadzą policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Służby apelują do osób, które były świadkami lub dysponują nagraniami z tego zdarzenia, o kontakt.
Jak wynika z oficjalnego komunikatu służb, który jest nadzwyczaj krótki, pieszy został potrącony przez pojazd ciężarowy przy ul. Jagiellońskiej 88 i zmarł w szpitalu. Policja prosi wszystkie osoby, które bezpośrednio widziały zdarzenie lub posiadają jego zapis - z kamer samochodowych lub telefonów - aby niezwłocznie zgłosiły się do prowadzących sprawę.
Kontakt można nawiązać osobiście w siedzibie jednostki przy ul. Jagiellońskiej 51, telefonicznie pod numerami 47 72 375 12 i 47 72 384 83 lub przesyłając materiały na adres e-mail [email protected]. To właśnie nagrania z urządzeń prywatnych często pozwalają śledczym precyzyjnie odtworzyć przebieg wypadku — wskazać moment zderzenia, przybliżoną prędkość pojazdu, miejsce wejścia pieszego na jezdnię oraz zachowanie uczestników ruchu tuż przed zdarzeniem.
Śledczy zwykle zabezpieczają takie materiały, przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchują świadków, a prokuratura nadzoruje czynności dowodowe. Policja prosi, by materiały nie były usuwane ani upubliczniane bez konsultacji, ponieważ rozproszone nagrania z sieci mogą skomplikować analizę dowodową i naruszać prywatność innych osób.
Dane policji wskazują na istotne różnice między rokiem 2024 a pierwszym półroczem 2025. W 2024 roku w Warszawie odnotowano około 683 wypadków drogowych, w których zginęło 26 osób. Była to najniższa liczba ofiar śmiertelnych w historii pomiarów dla miasta.
W I połowie 2025 roku, w granicach miasta zarejestrowano już 360 wypadków drogowych, w których zginęło 13 osób, a 416 odniosło obrażenia. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. był to wzrost liczby wypadków o 41 zdarzeń i wzrost liczby ofiar śmiertelnych o trzy osoby. Choć są to dane częściowe, obejmujące tylko pierwsze sześć miesięcy roku, już teraz rysuje się niepokojący sygnał: po rekordowo „bezpiecznym” 2024 roku pierwsze miesiące 2025 przyniosły wzrost liczby zdarzeń i ofiar.
Tragiczne zdarzenie na Jagiellońskiej wpisuje się w szerszy kontekst bezpieczeństwa ruchu w Warszawie. Nawet jeśli 2024 rok przyniósł rekordowo niską liczbę ofiar, najnowsze, częściowe dane za 2025 rok pokazują potrzebę czujności i działań zapobiegawczych.
Śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragicznego potrącenia z 5 listopada. Policja apeluje o pomoc świadków i prosi o przekazywanie nagrań, które mogą okazać się kluczowe dla ustalenia przebiegu zdarzenia.