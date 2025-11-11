Zginął pod kołami ciężarówki. Warszawska policja poszukuje świadków wypadku

Kontakt można nawiązać osobiście w siedzibie jednostki przy ul. Jagiellońskiej 51, telefonicznie pod numerami 47 72 375 12 i 47 72 384 83 lub przesyłając materiały na adres e-mail [email protected]. To właśnie nagrania z urządzeń prywatnych często pozwalają śledczym precyzyjnie odtworzyć przebieg wypadku — wskazać moment zderzenia, przybliżoną prędkość pojazdu, miejsce wejścia pieszego na jezdnię oraz zachowanie uczestników ruchu tuż przed zdarzeniem.

Śledczy zwykle zabezpieczają takie materiały, przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchują świadków, a prokuratura nadzoruje czynności dowodowe. Policja prosi, by materiały nie były usuwane ani upubliczniane bez konsultacji, ponieważ rozproszone nagrania z sieci mogą skomplikować analizę dowodową i naruszać prywatność innych osób.

Statystyki wypadków w Warszawie

Dane policji wskazują na istotne różnice między rokiem 2024 a pierwszym półroczem 2025. W 2024 roku w Warszawie odnotowano około 683 wypadków drogowych, w których zginęło 26 osób. Była to najniższa liczba ofiar śmiertelnych w historii pomiarów dla miasta.

W I połowie 2025 roku, w granicach miasta zarejestrowano już 360 wypadków drogowych, w których zginęło 13 osób, a 416 odniosło obrażenia. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. był to wzrost liczby wypadków o 41 zdarzeń i wzrost liczby ofiar śmiertelnych o trzy osoby. Choć są to dane częściowe, obejmujące tylko pierwsze sześć miesięcy roku, już teraz rysuje się niepokojący sygnał: po rekordowo „bezpiecznym” 2024 roku pierwsze miesiące 2025 przyniosły wzrost liczby zdarzeń i ofiar.

Tragiczne zdarzenie na Jagiellońskiej wpisuje się w szerszy kontekst bezpieczeństwa ruchu w Warszawie. Nawet jeśli 2024 rok przyniósł rekordowo niską liczbę ofiar, najnowsze, częściowe dane za 2025 rok pokazują potrzebę czujności i działań zapobiegawczych.

Śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragicznego potrącenia z 5 listopada. Policja apeluje o pomoc świadków i prosi o przekazywanie nagrań, które mogą okazać się kluczowe dla ustalenia przebiegu zdarzenia.