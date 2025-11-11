7.1°C
1016 hPa
Życie Warszawy

Zginął pod kołami ciężarówki. Warszawska policja poszukuje świadków wypadku

Publikacja: 11.11.2025 10:30

Policja apeluje o pomoc świadków i prosi o przekazywanie nagrań, które mogą okazać się kluczowe dla

Policja apeluje o pomoc świadków i prosi o przekazywanie nagrań, które mogą okazać się kluczowe dla ustalenia przebiegu zdarzenia.

Foto: Adobe Stock

Kacper Komaiszko
Warszawska policja wystosowała apel do świadków po tragicznym potrąceniu pieszego przez ciężarówkę. Do zdarzenia doszło na Pradze, przy ul. Jagiellońskiej. To kolejna tragedia, która zwiększy rosnące statystyki liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w tym roku.

Do tragicznego zdarzenia doszło wczesnym wieczorem 5 listopada 2025 roku, na ul. Jagiellońskiej 88. Kilka minut przed godziną dwudziestą mężczyzna przebiegający przez jezdnię został potrącony przez samochód ciężarowy. Pomimo udzielonej pomocy został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Sprawę pod nadzorem prokuratury prowadzą policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Służby apelują do osób, które były świadkami lub dysponują nagraniami z tego zdarzenia, o kontakt.

Śmiertelny wypadek na Jagiellońskiej. Co wiemy o zdarzeniu?

Jak wynika z oficjalnego komunikatu służb, który jest nadzwyczaj krótki, pieszy został potrącony przez pojazd ciężarowy przy ul. Jagiellońskiej 88 i zmarł w szpitalu. Policja prosi wszystkie osoby, które bezpośrednio widziały zdarzenie lub posiadają jego zapis - z kamer samochodowych lub telefonów - aby niezwłocznie zgłosiły się do prowadzących sprawę.

Po rekordowo „bezpiecznym” 2024 roku pierwsze miesiące 2025 przyniosły wzrost liczby zdarzeń i ofiar.

Reklama
Reklama

Kontakt można nawiązać osobiście w siedzibie jednostki przy ul. Jagiellońskiej 51, telefonicznie pod numerami 47 72 375 12 i 47 72 384 83 lub przesyłając materiały na adres e-mail [email protected]. To właśnie nagrania z urządzeń prywatnych często pozwalają śledczym precyzyjnie odtworzyć przebieg wypadku — wskazać moment zderzenia, przybliżoną prędkość pojazdu, miejsce wejścia pieszego na jezdnię oraz zachowanie uczestników ruchu tuż przed zdarzeniem.

Śledczy zwykle zabezpieczają takie materiały, przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchują świadków, a prokuratura nadzoruje czynności dowodowe. Policja prosi, by materiały nie były usuwane ani upubliczniane bez konsultacji, ponieważ rozproszone nagrania z sieci mogą skomplikować analizę dowodową i naruszać prywatność innych osób.

Polecane
W stolicy utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów taxi
bezpieczeństwo
Kontrole taxi. Naćpani kierowcy bez prawa jazdy. Długa lista nadużyć

Statystyki wypadków w Warszawie

Dane policji wskazują na istotne różnice między rokiem 2024 a pierwszym półroczem 2025. W 2024 roku w Warszawie odnotowano około 683 wypadków drogowych, w których zginęło 26 osób. Była to najniższa liczba ofiar śmiertelnych w historii pomiarów dla miasta.

W I połowie 2025 roku, w granicach miasta zarejestrowano już 360 wypadków drogowych, w których zginęło 13 osób, a 416 odniosło obrażenia. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. był to wzrost liczby wypadków o 41 zdarzeń i wzrost liczby ofiar śmiertelnych o trzy osoby. Choć są to dane częściowe, obejmujące tylko pierwsze sześć miesięcy roku, już teraz rysuje się niepokojący sygnał: po rekordowo „bezpiecznym” 2024 roku pierwsze miesiące 2025 przyniosły wzrost liczby zdarzeń i ofiar.

Polecane
Nietypowe zderzenie BMW i maserati w Warszawie
bezpieczeństwo
Nietypowe zderzenie luksusowych aut. To nie był przypadek
Reklama
Reklama

Tragiczne zdarzenie na Jagiellońskiej wpisuje się w szerszy kontekst bezpieczeństwa ruchu w Warszawie. Nawet jeśli 2024 rok przyniósł rekordowo niską liczbę ofiar, najnowsze, częściowe dane za 2025 rok pokazują potrzebę czujności i działań zapobiegawczych.

Śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragicznego potrącenia z 5 listopada. Policja apeluje o pomoc świadków i prosi o przekazywanie nagrań, które mogą okazać się kluczowe dla ustalenia przebiegu zdarzenia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie
nieruchomości miasta

Urząd kupi działki na Półwyspie Wigierskim. Potem planuje je wymienić

Przed południem prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką złożył kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudsk
rocznica niepodległości

Warszawa świętuje 11 listopada. Co wydarzyło się do południa?

Drzewa, choć sprawiają wrażenie trwałych i niezmiennych, chorują, starzeją się i w określonych warun
flora stołeczna

Warszawskie drzewa zyskały nowego opiekuna. Żoliborz zatrudnił dendrologa

Zdjęcie nieudanej kampanii zrobiła jedna z radnych Ursynowa.
recykling

Resztki mięsne, kości, i pieluchy razem z metalami? Śmieciowa wpadka ratusza

Hala Skry i kompleks Polonii z nowymi wizualizacjami
infrastruktura sportowa

Hala Skry i kompleks Polonii z nowymi wizualizacjami

Mieszkańcy stolicy wykazali się natychmiastową mobilizacją, w pełni wypełniając udostępnione miejsca
obrona narodowa

Ogromne zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w Warszawie

We wrześniu 2025 w Warszawie było 21 431 osób bezrobotnych
praca

Bezrobotni po pięćdziesiątce. Niepokojące dane z Warszawy. „Doświadczeni, ale pomijani”

Ograniczenia lotów dronów nad Warszawą 11 listopada
rocznica niepodległości

Ograniczenia lotów dronów nad Warszawą 11 listopada

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama