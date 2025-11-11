7.1°C
Życie Warszawy

Warszawa świętuje 11 listopada. Co wydarzyło się do południa?

Publikacja: 11.11.2025 12:50

Przed południem prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką złożył kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego

Przed południem prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką złożył kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego

Foto: KPRP

M.B.
Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie tradycyjnie rozpoczęło się od uroczystości państwowych i sportowych akcentów, przyciągając tysiące mieszkańców. Do południa stolica Polski stała się areną podniosłych ceremonii i aktywnych form patriotyzmu.

Oto podsumowanie wydarzeń, które wydarzyły się lub rozpoczęły do godzin południowych.

Oficjalne ceremonie i hołd dla bohaterów

Dzień rozpoczął się od uroczystego hołdu złożonego Ojcom Niepodległości. W godzinach porannych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wraz z małżonką oraz przedstawicielami władz państwowych złożył wieńce pod pomnikami tych, którzy przyczynili się do odzyskania suwerenności w 1918 roku. Były to m.in. pomniki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego oraz Wojciecha Korfantego.

Następnie, Prezydent wziął udział w Mszy Świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej, co było elementem duchowego wymiaru obchodów. W Pałacu Prezydenckim odbyła się zaś uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla kraju. Orderem Orła Białego uhonorowani zostali: Waldemar Łysiak i Andrzej Poczobut. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Przemysław Babiarz i Konrad Banaszek; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Sławosz Uznański–Wiśniewski i Adam Woronowicz.

Kulminacja na Placu Piłsudskiego i akcja „Do Hymnu”

Centralnym punktem poranka była Uroczysta Odprawa Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, która rozpoczęła się punktualnie w południe i właśnie dobiega końca. W asyście wojskowej i najwyższych władz państwowych, tysiące osób zgromadziło się, by uczcić poległych. W trakcie uroczystości odbyła się także ceremonia awansów generalskich oraz innych stopni oficerskich.

Przedstawiciele wart honorowych

Przedstawiciele wart honorowych

Foto: screen z ekranu

Równolegle, w ramach ogólnopolskiej akcji Muzeum Historii Polski „Do Hymnu”, w różnych punktach miasta, w tym w holu Muzeum Historii Polski na Cytadeli, o godz. 12 rozbrzmiał i został wspólnie odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”.

Sport i kultura patriotyczna

Dzień Niepodległości w Warszawie tradycyjnie ma także wymiar sportowy. O godzinie 11:11 wystartował 35. Bieg Niepodległości, gromadząc entuzjastów aktywnego świętowania na trasie w centrum i na Mokotowie. To jedno z największych wydarzeń biegowych w Polsce.

Rozpoczął się również Festiwal „Wspólna Niepodległa”, koncentrujący się w godzinach porannych na Cytadeli Warszawskiej. Wstęp do tamtejszych instytucji (Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu) jest bezpłatny, a odwiedzający mogą korzystać z wystaw, warsztatów historycznych i pierwszych atrakcji kulturalnych. Muzeum Więzienia Pawiak upamiętniło rocznicę zapaleniem znicza.

Zmiany w komunikacji miejskiej 11 listopada. Utrudnienia na ulicach Warszawy
Obchody rocznicy niepodległości
Zamknięte ulice, utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji

Utrudnienia w ruchu i następne wydarzenia

W związku z uroczystościami i trwającym Biegiem Niepodległości, w centrum Warszawy (m.in. na Al. Jana Pawła II i Al. Niepodległości) występują znaczące utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Służby apelują o korzystanie z metra i pociągów.

Należy pamiętać, że główne przemarsze, takie jak Marsz Niepodległości (start o godz. 13 z Ronda Dmowskiego), oraz festyn na Krakowskim Przedmieściu (start o godz. 14), dopiero się rozpoczną, generując kolejne utrudnienia komunikacyjne w godzinach popołudniowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

