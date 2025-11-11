Warszawa świętuje 11 listopada. Co wydarzyło się do południa?

Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie tradycyjnie rozpoczęło się od uroczystości państwowych i sportowych akcentów, przyciągając tysiące mieszkańców. Do południa stolica Polski stała się areną podniosłych ceremonii i aktywnych form patriotyzmu.



Oto podsumowanie wydarzeń, które wydarzyły się lub rozpoczęły do godzin południowych.

Oficjalne ceremonie i hołd dla bohaterów

Dzień rozpoczął się od uroczystego hołdu złożonego Ojcom Niepodległości. W godzinach porannych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wraz z małżonką oraz przedstawicielami władz państwowych złożył wieńce pod pomnikami tych, którzy przyczynili się do odzyskania suwerenności w 1918 roku. Były to m.in. pomniki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego oraz Wojciecha Korfantego.

Następnie, Prezydent wziął udział w Mszy Świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej, co było elementem duchowego wymiaru obchodów. W Pałacu Prezydenckim odbyła się zaś uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla kraju. Orderem Orła Białego uhonorowani zostali: Waldemar Łysiak i Andrzej Poczobut. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Przemysław Babiarz i Konrad Banaszek; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Sławosz Uznański–Wiśniewski i Adam Woronowicz.

Kulminacja na Placu Piłsudskiego i akcja „Do Hymnu”

Centralnym punktem poranka była Uroczysta Odprawa Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, która rozpoczęła się punktualnie w południe i właśnie dobiega końca. W asyście wojskowej i najwyższych władz państwowych, tysiące osób zgromadziło się, by uczcić poległych. W trakcie uroczystości odbyła się także ceremonia awansów generalskich oraz innych stopni oficerskich.