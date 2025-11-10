Zakaz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzeń i obowiązywać będzie przez większą część 11 listopada.
W dniu 11 listopada 2025 roku, w godzinach od 7:00 do 23:00, nad znaczną częścią Warszawy zostanie ustanowiona ograniczona strefa lotów o symbolu EPR840. Jest to bezpośrednio związane z koniecznością utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa publicznego podczas uroczystości państwowych i zgromadzeń.
Zakaz wykonywania lotów Bezzałogowych Statków Powietrznych jest całkowity, z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji.
Strefa zakazu obejmuje pionowy obszar od poziomu gruntu do wysokości 305 metrów (1000 stóp AGL). Jest to okrąg o promieniu 3500 metrów, którego środek wyznaczono na Skwerze Kahla w Warszawie.
Orientacyjne granice strefy ograniczającej loty to:
Zakaz wykonywania lotów BSP jest całkowity, z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji. Dozwolone są loty:
Wszyscy pozostali operatorzy dronów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych regulacji.
Komenda Stołeczna Policji przypomina, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu lotniczego w obszarze obowiązywania zakazu grozi operatorom surowymi konsekwencjami prawnymi. Obowiązki pilotów BSP oraz sankcje karne są regulowane przez Prawo lotnicze.
Zgodnie z art. 212 ust. 1 lit. A ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze: „kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu”. Taka sama kara grozi osobie, która, nie dopełniając ciążącego na niej obowiązku, dopuszcza do popełnienia tego czynu. W przypadku działania nieumyślnego sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Wprowadzone ograniczenia mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego. Operatorzy dronów powinni dokładnie zapoznać się z wyznaczonym obszarem i godzinami obowiązywania zakazu, aby uniknąć poważnych sankcji karnych.