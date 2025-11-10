8.6°C
Życie Warszawy

Ograniczenia lotów dronów nad Warszawą 11 listopada

Publikacja: 10.11.2025 08:05

Ograniczenia lotów dronów nad Warszawą 11 listopada

Foto: mat. pras.

M.B.
W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, Komenda Stołeczna Policji (KSP) oraz Służba Ochrony Państwa (SOP) wprowadzają tymczasowe ograniczenia w ruchu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad Warszawą.

Zakaz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzeń i obowiązywać będzie przez większą część 11 listopada.

Czas i obszar obowiązywania strefy EPR840

W dniu 11 listopada 2025 roku, w godzinach od 7:00 do 23:00, nad znaczną częścią Warszawy zostanie ustanowiona ograniczona strefa lotów o symbolu EPR840. Jest to bezpośrednio związane z koniecznością utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa publicznego podczas uroczystości państwowych i zgromadzeń.

Zakaz wykonywania lotów Bezzałogowych Statków Powietrznych jest całkowity, z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji.

Foto: mat. pras.

Strefa zakazu obejmuje pionowy obszar od poziomu gruntu do wysokości 305 metrów (1000 stóp AGL). Jest to okrąg o promieniu 3500 metrów, którego środek wyznaczono na Skwerze Kahla w Warszawie.

Orientacyjne granice strefy ograniczającej loty to:

  • Północ: rejon skrzyżowania ulic Odrowąża i Rondo Żaba
  • Południe: skrzyżowanie Belwederska i Gagarina
  • Zachód: skrzyżowanie Al. Solidarności i Okopowa
  • Wschód: okolice budynku przy ul. Grochowskiej 234/240
  • Wysokość: zasięg wysokości mostu Siekierkowskiego
rocznica niepodległości
Wisła zamknięta 11 listopada
Wyłączenia od zakazu

Zakaz wykonywania lotów BSP jest całkowity, z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji. Dozwolone są loty:

  • Lotnictwa państwowego
  • Statków powietrznych należących do zarządzającego strefą (KSP/SOP)
  • Statków powietrznych wykonujących loty po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym strefą

Wszyscy pozostali operatorzy dronów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych regulacji.

Konsekwencje prawne naruszenia przepisów lotniczych

Komenda Stołeczna Policji przypomina, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu lotniczego w obszarze obowiązywania zakazu grozi operatorom surowymi konsekwencjami prawnymi. Obowiązki pilotów BSP oraz sankcje karne są regulowane przez Prawo lotnicze.

11 listopada w Warszawie planowane są liczne zgromadzenia, uroczystości i imprezy kulturalne
rocznica niepodległości
Święto Niepodległości w Warszawie: Gdzie świętować 11 listopada?

Zgodnie z art. 212 ust. 1 lit. A ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze: „kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu”. Taka sama kara grozi osobie, która, nie dopełniając ciążącego na niej obowiązku, dopuszcza do popełnienia tego czynu. W przypadku działania nieumyślnego sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Wprowadzone ograniczenia mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego. Operatorzy dronów powinni dokładnie zapoznać się z wyznaczonym obszarem i godzinami obowiązywania zakazu, aby uniknąć poważnych sankcji karnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

