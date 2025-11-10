W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, Komenda Stołeczna Policji (KSP) oraz Służba Ochrony Państwa (SOP) wprowadzają tymczasowe ograniczenia w ruchu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad Warszawą.



Zakaz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzeń i obowiązywać będzie przez większą część 11 listopada.

Czas i obszar obowiązywania strefy EPR840

W dniu 11 listopada 2025 roku, w godzinach od 7:00 do 23:00, nad znaczną częścią Warszawy zostanie ustanowiona ograniczona strefa lotów o symbolu EPR840. Jest to bezpośrednio związane z koniecznością utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa publicznego podczas uroczystości państwowych i zgromadzeń.

Zakaz wykonywania lotów Bezzałogowych Statków Powietrznych jest całkowity, z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji. Foto: mat. pras.

Strefa zakazu obejmuje pionowy obszar od poziomu gruntu do wysokości 305 metrów (1000 stóp AGL). Jest to okrąg o promieniu 3500 metrów, którego środek wyznaczono na Skwerze Kahla w Warszawie.

Orientacyjne granice strefy ograniczającej loty to: