Wisła zamknięta 11 listopada

Choć w policyjnym komunikacie nie ma stwierdzenia wprost odnoszącego się do Marszu Niepodległości wiadomo, że chodzi tu głównie o bezpieczeństow jego uczestników.
W trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas obchodów ważnego dla kraju święta, służby podjęły decyzję o wstrzymaniu ruchu wodnego w centralnej części stolicy.
Osoby korzystające z Wisły, w tym właściciele łodzi, kajaków czy inni użytkownicy drogi wodnej, powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami i koniecznością dostosowania swoich planów do ogłoszonych godzin zamknięcia.
W związku ze wzmożonym ruchem pieszych i obserwatorów obchodów w rejonie rzeki, policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: