Wisła zamknięta 11 listopada

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, które przypada na 11 listopada, droga wodna rzeki Wisły na warszawskim odcinku zostanie czasowo zamknięta. Policja Rzeczna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.



W trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas obchodów ważnego dla kraju święta, służby podjęły decyzję o wstrzymaniu ruchu wodnego w centralnej części stolicy.

Osoby korzystające z Wisły, w tym właściciele łodzi, kajaków czy inni użytkownicy drogi wodnej, powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami i koniecznością dostosowania swoich planów do ogłoszonych godzin zamknięcia.

Apel Policji Rzecznej: Bezpieczeństwo przede wszystkim

W związku ze wzmożonym ruchem pieszych i obserwatorów obchodów w rejonie rzeki, policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: