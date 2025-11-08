5.7°C
1018.4 hPa
Życie Warszawy

Wisła zamknięta 11 listopada

Publikacja: 08.11.2025 15:15

Choć w policyjnym komunikacie nie ma stwierdzenia wprost odnoszącego się do Marszu Niepodległości wi

Choć w policyjnym komunikacie nie ma stwierdzenia wprost odnoszącego się do Marszu Niepodległości wiadomo, że chodzi tu głównie o bezpieczeństow jego uczestników.

Foto: mat. pras.

M.B.
W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, które przypada na 11 listopada, droga wodna rzeki Wisły na warszawskim odcinku zostanie czasowo zamknięta. Policja Rzeczna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

W trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas obchodów ważnego dla kraju święta, służby podjęły decyzję o wstrzymaniu ruchu wodnego w centralnej części stolicy.

Osoby korzystające z Wisły, w tym właściciele łodzi, kajaków czy inni użytkownicy drogi wodnej, powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami i koniecznością dostosowania swoich planów do ogłoszonych godzin zamknięcia.

Apel Policji Rzecznej: Bezpieczeństwo przede wszystkim

W związku ze wzmożonym ruchem pieszych i obserwatorów obchodów w rejonie rzeki, policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • Mosty i barierki: Nigdy nie wychylaj się przez barierkę w trakcie przekraczania mostu. Utrata równowagi na wysokości może prowadzić do tragicznego upadku.
Reklama
Reklama
  • Niska temperatura wody: Pomimo sprzyjającej jesiennej aury, woda w Wiśle jest zimna. Zbyt długie przebywanie w rzece, nawet w przypadku przypadkowego wpadnięcia, grozi szybkim wychłodzeniem organizmu i hipotermią.
  • Porządek nad brzegiem: Planując odpoczynek nad brzegiem Wisły, pamiętaj o zasadach czystości – pozostaw po sobie porządek.
  • Alarm 112: W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej życiu, zdrowiu, mieniu lub porządkowi publicznemu, natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Foto: mat. pras.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na mecz Polska-Holandia 14 listopada darmowy przejazd
impreza sportowa

Na mecz Polska-Holandia 14 listopada darmowy przejazd

Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?
remont na torach

Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?

Cała komunikacja z Łomianek w kierunku Warszawy skupia się w jednym wąskim gardle
drogi

Godzina w korku z Łomianek do Warszawy. „Okrągły Stół” odblokuje?

Hynka, Modlińska i Powstańców Śląskich w długi weekend wyłączone
remonty

Hynka, Modlińska i Powstańców Śląskich w długi weekend wyłączone

Norwescy inżynierowie zidentyfikowali w Yutongu jednostkę telematyczną z kartą SIM
bezpieczeństwo

Co Norwegowie znaleźli w chińskich autobusach? 18 takich pojazdów wozi warszawiaków

W listopadzie dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty przez kilka dni
remont na torach

Bilet na pociąg z Warszawy Centralnej? Wyszukiwarka połączeń PKP milczy na temat remontu

Uchwycony w obiektywie dron przelatujący nad wybiegiem warszawskiego zoo
zwierzę warszawskie

Nie dronom nad zoo! Apel w imię dobrostanu zwierząt

Prowadzone prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa
remont

Duża przebudowa na Bemowie. Powstanie nowy przejazd i światła

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama