Życie Warszawy

Święto Niepodległości w Warszawie: Gdzie świętować 11 listopada?

Publikacja: 07.11.2025 15:15

11 listopada w Warszawie planowane są liczne zgromadzenia, uroczystości i imprezy kulturalne

11 listopada w Warszawie planowane są liczne zgromadzenia, uroczystości i imprezy kulturalne

Foto: wip-studio/Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Najbliższe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie to całodzienny cykl uroczystości w różnych częściach miasta. Gdzie odbędą się najważniejsze wydarzenia?

11 listopada w różnych częściach Warszawy będą organizowane uroczystości państwowe, lokalne i kulturalne. Najliczniejszą imprezą we wtorek będzie zapewne kolejna odsłona Marszu Niepodległości. Przez Warszawę pobiegnie także Bieg Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości 2025. Kluczowe wydarzenia w Warszawie

Mieszkańcy Warszawy, turyści i osoby chcące wziąć udział w obchodach 11 listopada powinny wziąć pod uwagę harmonogram następujących imprez (szczegółowe informacje są dostępne na stronach organizatorów poszczególnych wydarzeń):

Poniedziałek 10 listopada

  • Capstrzyk Niepodległości – wydarzenie organizowane w godz. 16-19:30 na placu Piłsudskiego przez żołnierzy Wojska Polskiego. Capstrzyk to sygnał wieczornego apelu wojskowego, połączony zazwyczaj z przemarszem, a organizowany w przeddzień ważnych uroczystości państwowych. Jest to przedwojenna tradycja Wojska Polskiego. W Warszawie ten typ uroczystości jest organizowany od 2009 r.

Wtorek 11 listopada

  • Ogólnopolska akcja „Do Hymnu” – na godz. 12 zaplanowano akcję organizowaną przez Muzeum Historii Polski. Dokładnie w południe rozpocznie się wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez uczestników wydarzenia. Hymn zostanie wykonany przez osoby zgromadzone na Placu Zamkowym w Warszawie i w holu głównym Muzeum Historii Polski.
  • Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza – uroczystości z udziałem Prezydenta RP i władz państwowych rozpoczną się w południe. Na godz. 13:15 zaplanowano złożenie wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • Festiwal „Wspólna Niepodległa" – pierwsza część imprezy, czyli festyn plenerowy, odbędzie się w godz. 14-19 na Krakowskim Przedmieściu. Na godz. 18 zaplanowano uroczysty koncert „Wspólna Niepodległa 2025” na Placu Gwardii 1 (Cytadela Warszawska). Na scenie wystąpi 16 artystów z 16 województw, w tym m.in. Margaret, Kwiat Jabłoni i Łukasz Zagrobelny.
  • 35. Bieg Niepodległości wystartuje o godz. 11:11 ze skrzyżowania alei Jana Pawła II i ul. Stawki. Przed startem uczestnicy biegu odśpiewają hymn Polski i utworzą wielotysięczną, biało-czerwoną flagę. O 11:11 w trasę wyruszą także uczestnicy biegu nordic walking. Wcześniej, o godz. 10:00 wystartuje bieg Mila Niepodległości.
  • Motocyklowa Parada Niepodległości – motocykliści wyruszą o godz. 11:30 spod Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Trasa przejazdu obejmuje m.in. aleję Niepodległości, plac Zawiszy, plac Wilsona i Aleje Ujazdowskie. Parada zakończy się pod pomnikiem Piłsudskiego o godz. 12:45. Akcję po raz kolejny organizuje Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.
  • MotoParada Niepodległości wyruszy o godz. 12 z Sulejówka. Uczestnicy tej parady przejadą m.in. przez most Świętokrzyski, plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie i plac Unii Lubelskiej. Trasa przejazdu zakończy się przy ul. Sójki. Obydwie parady motocyklistów będą zabezpieczane przez stołeczną policję.
  • Marsz Niepodległości odbędzie się w godz. 14-19. O godz. 9 zostanie otwarte Miasteczko Niepodległości, a na godz. 11 zaplanowano mszę w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie. O godz. 14 uczestnicy wydarzenia odśpiewają Hymn Polski. Wymarsz rozpocznie się o godz. 14:30 z ronda im. Romana Dmowskiego, a zakończy się na błoniach stadionu PGE koncertami na Scenie Niepodległości. Zakończenie wydarzeń w ramach Marszu Niepodległości zaplanowano na godz. 20:00.
  • Zgromadzenie przy ul. Walcowniczej i przemarsz do ul. Bystrzyckiej – wydarzenie odbędzie się w godz. 13-16.
  • Zgromadzenie na placu Unii Lubelskiej i przemarsz na plac Trzech Krzyży (ul. Marszałkowska, plac Konstytucji, ul. Piękna, Aleje Ujazdowskie) – wydarzenie odbędzie się w godz. 14-17.
11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości
obchody rocznicy niepodległości
Ojcowie Niepodległości, arie Moniuszki i harcerskie śpiewanie
Liczne objazdy i utrudnienia w stolicy

11 listopada na terenie Warszawy zaplanowano liczne zmiany na trasach linii autobusowych. Utrudnienia dotyczą głównie centrum miasta, ale także tras przemarszów i przejazdów parad motocyklowych. Szczegółowe informacje o objazdach i planowanych zamknięciach ulic można sprawdzić m.in. na portalu infoulice.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego. Pierwsze zmiany w rozkładach jazdy zaplanowano już na sobotę 8 listopada.

