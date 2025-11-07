Najbliższe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie to całodzienny cykl uroczystości w różnych częściach miasta. Gdzie odbędą się najważniejsze wydarzenia?
11 listopada w różnych częściach Warszawy będą organizowane uroczystości państwowe, lokalne i kulturalne. Najliczniejszą imprezą we wtorek będzie zapewne kolejna odsłona Marszu Niepodległości. Przez Warszawę pobiegnie także Bieg Niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości 2025. Kluczowe wydarzenia w Warszawie
Mieszkańcy Warszawy, turyści i osoby chcące wziąć udział w obchodach 11 listopada powinny wziąć pod uwagę harmonogram następujących imprez (szczegółowe informacje są dostępne na stronach organizatorów poszczególnych wydarzeń):
Poniedziałek 10 listopada
-
Capstrzyk Niepodległości – wydarzenie organizowane w godz. 16-19:30 na placu Piłsudskiego przez żołnierzy Wojska Polskiego. Capstrzyk to sygnał wieczornego apelu wojskowego, połączony zazwyczaj z przemarszem, a organizowany w przeddzień ważnych uroczystości państwowych. Jest to przedwojenna tradycja Wojska Polskiego. W Warszawie ten typ uroczystości jest organizowany od 2009 r.
Wtorek 11 listopada
-
Ogólnopolska akcja „Do Hymnu” – na godz. 12 zaplanowano akcję organizowaną przez Muzeum Historii Polski. Dokładnie w południe rozpocznie się wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez uczestników wydarzenia. Hymn zostanie wykonany przez osoby zgromadzone na Placu Zamkowym w Warszawie i w holu głównym Muzeum Historii Polski.
-
Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza – uroczystości z udziałem Prezydenta RP i władz państwowych rozpoczną się w południe. Na godz. 13:15 zaplanowano złożenie wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
-
Festiwal „Wspólna Niepodległa" – pierwsza część imprezy, czyli festyn plenerowy, odbędzie się w godz. 14-19 na Krakowskim Przedmieściu. Na godz. 18 zaplanowano uroczysty koncert „Wspólna Niepodległa 2025” na Placu Gwardii 1 (Cytadela Warszawska). Na scenie wystąpi 16 artystów z 16 województw, w tym m.in. Margaret, Kwiat Jabłoni i Łukasz Zagrobelny.
-
35. Bieg Niepodległości wystartuje o godz. 11:11 ze skrzyżowania alei Jana Pawła II i ul. Stawki. Przed startem uczestnicy biegu odśpiewają hymn Polski i utworzą wielotysięczną, biało-czerwoną flagę. O 11:11 w trasę wyruszą także uczestnicy biegu nordic walking. Wcześniej, o godz. 10:00 wystartuje bieg Mila Niepodległości.
-
Motocyklowa Parada Niepodległości – motocykliści wyruszą o godz. 11:30 spod Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Trasa przejazdu obejmuje m.in. aleję Niepodległości, plac Zawiszy, plac Wilsona i Aleje Ujazdowskie. Parada zakończy się pod pomnikiem Piłsudskiego o godz. 12:45. Akcję po raz kolejny organizuje Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.
-
MotoParada Niepodległości wyruszy o godz. 12 z Sulejówka. Uczestnicy tej parady przejadą m.in. przez most Świętokrzyski, plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie i plac Unii Lubelskiej. Trasa przejazdu zakończy się przy ul. Sójki. Obydwie parady motocyklistów będą zabezpieczane przez stołeczną policję.
-
Marsz Niepodległości odbędzie się w godz. 14-19. O godz. 9 zostanie otwarte Miasteczko Niepodległości, a na godz. 11 zaplanowano mszę w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie. O godz. 14 uczestnicy wydarzenia odśpiewają Hymn Polski. Wymarsz rozpocznie się o godz. 14:30 z ronda im. Romana Dmowskiego, a zakończy się na błoniach stadionu PGE koncertami na Scenie Niepodległości. Zakończenie wydarzeń w ramach Marszu Niepodległości zaplanowano na godz. 20:00.
-
Zgromadzenie przy ul. Walcowniczej i przemarsz do ul. Bystrzyckiej – wydarzenie odbędzie się w godz. 13-16.
-
Zgromadzenie na placu Unii Lubelskiej i przemarsz na plac Trzech Krzyży (ul. Marszałkowska, plac Konstytucji, ul. Piękna, Aleje Ujazdowskie) – wydarzenie odbędzie się w godz. 14-17.