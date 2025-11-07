Najbliższe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie to całodzienny cykl uroczystości w różnych częściach miasta. Gdzie odbędą się najważniejsze wydarzenia?



11 listopada w różnych częściach Warszawy będą organizowane uroczystości państwowe, lokalne i kulturalne. Najliczniejszą imprezą we wtorek będzie zapewne kolejna odsłona Marszu Niepodległości. Przez Warszawę pobiegnie także Bieg Niepodległości.

Reklama Reklama

Narodowe Święto Niepodległości 2025. Kluczowe wydarzenia w Warszawie

Mieszkańcy Warszawy, turyści i osoby chcące wziąć udział w obchodach 11 listopada powinny wziąć pod uwagę harmonogram następujących imprez (szczegółowe informacje są dostępne na stronach organizatorów poszczególnych wydarzeń):

Poniedziałek 10 listopada

Capstrzyk Niepodległości – wydarzenie organizowane w godz. 16-19:30 na placu Piłsudskiego przez żołnierzy Wojska Polskiego. Capstrzyk to sygnał wieczornego apelu wojskowego, połączony zazwyczaj z przemarszem, a organizowany w przeddzień ważnych uroczystości państwowych. Jest to przedwojenna tradycja Wojska Polskiego. W Warszawie ten typ uroczystości jest organizowany od 2009 r.

Wtorek 11 listopada