Ojcowie Niepodległości, arie Moniuszki i harcerskie śpiewanie. Muzeum Niepodległości świętuje 11 listopada

11 listopada 2025 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przewidziano wystawy, prelekcje i koncerty.



11 listopada o godz. 11 w sali multimedialnej w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, czyli w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 odbędzie się prelekcja historyczna „Twarze Ojców Niepodległości”, którą wygłosi edukatorka Muzeum Niepodległości w Warszawie, Joanna Oleszczuk.

Drugim wydarzeniem będzie natomiast koncert muzyki klasycznej i patriotycznej w wykonaniu profesjonalnych muzyków:

Anny Mikolon (fortepian),

Jacka Szymańskiego (tenor),

Dariusza Wójcika (bas).

Usłyszeć będzie można między innymi arię Jontka „Szumią jodły na gór szczycie” z „Halki” Stanisława Moniuszki, a także arię z kurantem Stefana „Cisza dokoła, nocna pora” ze „Strasznego Dworu” Moniuszki.