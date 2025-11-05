12.8°C
Życie Warszawy

Ojcowie Niepodległości, arie Moniuszki i harcerskie śpiewanie. Muzeum Niepodległości świętuje 11 listopada

Publikacja: 05.11.2025 13:15

11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości

Foto: Lukasz / Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
11 listopada 2025 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przewidziano wystawy, prelekcje i koncerty.

11 listopada o godz. 11 w sali multimedialnej w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, czyli w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 odbędzie się prelekcja historyczna „Twarze Ojców Niepodległości”, którą wygłosi edukatorka Muzeum Niepodległości w Warszawie, Joanna Oleszczuk.

Drugim wydarzeniem będzie natomiast koncert muzyki klasycznej i patriotycznej w wykonaniu profesjonalnych muzyków:

  • Anny Mikolon (fortepian),
  • Jacka Szymańskiego (tenor),
  • Dariusza Wójcika (bas).

Usłyszeć będzie można między innymi arię Jontka „Szumią jodły na gór szczycie” z „Halki” Stanisława Moniuszki, a także arię z kurantem Stefana „Cisza dokoła, nocna pora” ze „Strasznego Dworu” Moniuszki.

Foto: Muzeum Niepodległości w Warszawie

Wspólna Niepodległa. Program festiwalu

W Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 11 listopada o godz. 12.00 odbędzie się festiwal „Wspólna Niepodległa”, który ma połączyć Cytadelę Warszawską i Krakowskie Przedmieście w centrum obchodów Święta Niepodległości. Uczestnicy mogą się spodziewać koncertów, gier edukacyjnych, warsztatów, parady rekonstruktorów czy wspólnego śpiewania hymnu.

W Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obędzie się:

  • wystawa planszowa poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu;
  • o godz. 12 – koncert Chóru Harfa;
  • w godz. 13-14 – warsztaty „Kolorowa Niepodległa”, czyli wspólne kolorowanie symboli narodowych, quizy i składanie biało-czerwonych wiatraczków dla dzieci;
  • o godz. 14 – oprowadzanie kuratorskie;
  • w godz. 18-20 na Placu Gwardii 1 koncert „Wspólna Niepodległa”, czyli gwiazdy polskiej sceny muzycznej w nowoczesnych aranżacjach utworów ludowych (wstęp wolny).

Foto: Muzeum Niepodległości w Warszawie

Obchody w Muzeum Więzienia Pawiak i Mauzoleum Walki i Męczeństwa

W Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 11 listopada o godz. 10 odbędzie się zapalenie znicza pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego, natomiast o godz. 11.00 oprowadzanie po ekspozycji muzeum, na które zaprasza Joanna Budyta (zapisy pod adresem [email protected]).

W Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Jana Chrystiana Szucha 25 Piotr Piegat oprowadzi po ekspozycji (zapisy pod adresem [email protected]).

Obchody Narodowego Święta Niepodległości dla najmłodszych

Już w sobotę 8 listopada o godz. 10 w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 64 odbędą się zajęcia dla najmłodszych „W barwach biało-czerwonych”. Na wydarzenie zapraszane są dzieci w wieku od 7. do 13. roku życia. Zapisy pod adresem [email protected].

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

