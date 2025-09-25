27 września odbędzie się kolejna edycja Bielańskiego Dnia Ptaków
Na wydarzenie zaprasza Burmistrz wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Bielany.
Bielański Dzień Ptaków 2025 odbędzie się w parku Olszyna – między Syrenką a kościołem – w sobotę 27 września w godzinach 12:00 – 16:00.
Organizatorzy przygotowali prelekcje tematyczne, spacer ornitologiczny i zbijanie budek. Odbędą się warsztaty plastyczne i warsztaty rysowania. Te ostatnie poprowadzi Dawid Kilon, ornitolog i rysownik. Nie zabraknie również quizów i konkursów z nagrodami. Jednym z nich będzie minikonkurs w naśladowaniu głosów ptaków.
W trakcie Bielańskiego Dnia Ptaków 2025 obejrzeć można będzie wystawę fotografii Joanny Starz, zootechnika, fotografa i Członkini Pruszkowskiej Grupy Ochrony Pustułek.
Autorka wystawy „[…] wychowana w ciemni, w studio fotograficznym rodziców, połączyła pasję do przyrody z genem fotografii. Jej największą miłością była fotografia ssaków, która z czasem przerodziła się w dokumentowanie również ptaków”.
Podczas Bielańskiego Dnia Ptaków 2025 nie zabraknie również stoisk wydawniczych i edukacyjnych.
Na stoisku wydawnictwa Znak wszystkie książki kupić będzie można w specjalnych cenach z rabatem 25 proc. Z kolei gościem honorowym wydawnictwa MULTICO, posiadającego w swojej ofercie wiele ciekawych publikacji przyrodniczych, będzie prof. Maciej Luniak, zoolog ekolog, ornitolog. Uczestnicy pikniku będą mogli zakupić jego monografię „Przed odlotem, O sobie i przyrodzie miasta”, a także zdobyć autograf.
Ponadto pojawią się edukacyjne stanowiska: Zarządu Zieleni Warszawy, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Biblioteki Publicznej im. S. Staszica.