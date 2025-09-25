Prawdziwe święto dla wszystkich miłośników ptaków na Bielanach już w najbliższą sobotę 27 września. Po raz 11. odbędzie się tu Bielański Dzień Ptaków – coroczny piknik edukacyjny. W programie m.in. prelekcje tematyczne, warsztaty i spacer ornitologiczny. Wstęp wolny.



Na wydarzenie zaprasza Burmistrz wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Bielany.

Bielański Dzień Ptaków 2025: Program

Bielański Dzień Ptaków 2025 odbędzie się w parku Olszyna – między Syrenką a kościołem – w sobotę 27 września w godzinach 12:00 – 16:00.

Organizatorzy przygotowali prelekcje tematyczne, spacer ornitologiczny i zbijanie budek. Odbędą się warsztaty plastyczne i warsztaty rysowania. Te ostatnie poprowadzi Dawid Kilon, ornitolog i rysownik. Nie zabraknie również quizów i konkursów z nagrodami. Jednym z nich będzie minikonkurs w naśladowaniu głosów ptaków.

Wystawa fotografii w trakcie Bielańskiego Dnia Ptaków 2025

W trakcie Bielańskiego Dnia Ptaków 2025 obejrzeć można będzie wystawę fotografii Joanny Starz, zootechnika, fotografa i Członkini Pruszkowskiej Grupy Ochrony Pustułek.