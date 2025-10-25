Udostępniono 9,7 km ekspresówki Modlin-Czosnów. Nowy odcinek S7 gotowy

Kierowcy mogą już korzystać z pierwszego, niemal 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Modlinem a Czosnowem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) udostępniła drogę do ruchu i tym samym znacząco poprawiła komfort jazdy na drodze łączącej Gdańsk z Warszawą ciągiem ekspresowym o łącznej długości 285 km.



Inwestycja realizowana w ramach programu FEnIKS zmienia dotychczasową „siódemkę” w trzypasmową autostradę, ale na dwóch pozostałych odcinkach prace wciąż trwają a wykonawcy mierzą się z opóźnieniami.

Nowa S7: Trzy pasy i udogodnienia dla pieszych i rowerzystów

Udostępniony w piątek odcinek Czosnów–Modlin o długości 9,7 km oznacza dla kierowców znaczący skok jakościowy. Dotychczasowa dwupasmowa droga została rozbudowana do parametrów trasy ekspresowej:

Pasy ruchu: Dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.

Węzły: Dostęp do trasy umożliwiają węzły Modlin i Nowy Dwór Mazowiecki.

Infrastruktura: Na moście na Wiśle w Zakroczymiu powstał nowy chodnik (kierunek Warszawa) i ścieżka rowerowa (kierunek Gdańsk). Zbudowano także drogi równoległe, wiadukty oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Wykonawcą oddanego odcinka była firma Budimex, a koszt umowy wyniósł niemal 600 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).