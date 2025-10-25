11.6°C
Życie Warszawy

Udostępniono 9,7 km ekspresówki Modlin-Czosnów. Nowy odcinek S7 gotowy

Publikacja: 25.10.2025 07:50

W piątek kierowcy mogli pojechać nowym przebudowanym odcinekim S7 pomiędzy Czosnowem a Modlinem

W piątek kierowcy mogli pojechać nowym przebudowanym odcinekim S7 pomiędzy Czosnowem a Modlinem

Foto: mat. pras.

M.B.
Kierowcy mogą już korzystać z pierwszego, niemal 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Modlinem a Czosnowem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) udostępniła drogę do ruchu i tym samym znacząco poprawiła komfort jazdy na drodze łączącej Gdańsk z Warszawą ciągiem ekspresowym o łącznej długości 285 km.

Inwestycja realizowana w ramach programu FEnIKS zmienia dotychczasową „siódemkę” w trzypasmową autostradę, ale na dwóch pozostałych odcinkach prace wciąż trwają a wykonawcy mierzą się z opóźnieniami.

Rondo powstało na wysokości osiedla „Zielone Zacisze" przy ul. św. Wincentego 110.
organizacja ruchu
Czy nowe rondo na ul. św. Wincentego pomoże?

Nowa S7: Trzy pasy i udogodnienia dla pieszych i rowerzystów

Udostępniony w piątek odcinek Czosnów–Modlin o długości 9,7 km oznacza dla kierowców znaczący skok jakościowy. Dotychczasowa dwupasmowa droga została rozbudowana do parametrów trasy ekspresowej:

  • Pasy ruchu: Dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.
  • Węzły: Dostęp do trasy umożliwiają węzły Modlin i Nowy Dwór Mazowiecki.
  • Infrastruktura: Na moście na Wiśle w Zakroczymiu powstał nowy chodnik (kierunek Warszawa) i ścieżka rowerowa (kierunek Gdańsk). Zbudowano także drogi równoległe, wiadukty oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Wykonawcą oddanego odcinka była firma Budimex, a koszt umowy wyniósł niemal 600 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Progi zwalniające zamontowane w al. Niepodległości na wysokości ul. Lenartowicza
bezpieczeństwo
Progi zawalniające spektakularnie zwolniły ruch

Budowa S7 Płońsk-Czosnów: Dwa odcinki jeszcze w budowie

Cały 35-kilometrowy odcinek Płońsk–Czosnów został podzielony na trzy kontrakty, z których wszystkie polegają na rozbudowie istniejącej DK7 do standardu drogi ekspresowej, przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłej przejezdności.

Choć fragment Czosnów–Modlin został ukończony, prace trwają jeszcze na dwóch pozostałych:

Odcinek Zaawansowanie robót Aneks wydłużający termin
Płońsk Południe – Załuski 82 proc. Marzec 2026 r.
Załuski – Modlin 93 proc. Sierpień 2025 r.

Wykonawcy tych kontraktów złożyli roszczenia o wydłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowe środki finansowe. GDDKiA mobilizuje jednak firmy, aby główna trasa S7 została udostępniona kierowcom już teraz.

S7 Czosnów-Warszawa: Dalsze etapy w toku formalnym

Prace przybliżają się również do stolicy. Budowa S7 do Warszawy została podzielona na dwa kluczowe fragmenty:

  • Czosnów–Kiełpin (9 km): Mazowiecki Wojewoda prowadzi obecnie postępowanie ws. wydania decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Rozpoczęcie prac nastąpi po jej uzyskaniu. Przewidywany termin zakończenia robót to maj 2027 r., choć i w tym przypadku roszczenia wykonawcy mogą go przesunąć.
  • Kiełpin–Warszawa (12,9 km): Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej pod wniosek o decyzję ZRID. Dokumentacja ma być gotowa w II kw. 2026 r. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.
