Udostępniono 9,7 km ekspresówki Modlin-Czosnów. Nowy odcinek S7 gotowy

W piątek kierowcy mogli pojechać nowym przebudowanym odcinekim S7 pomiędzy Czosnowem a Modlinem
Inwestycja realizowana w ramach programu FEnIKS zmienia dotychczasową „siódemkę” w trzypasmową autostradę, ale na dwóch pozostałych odcinkach prace wciąż trwają a wykonawcy mierzą się z opóźnieniami.
Udostępniony w piątek odcinek Czosnów–Modlin o długości 9,7 km oznacza dla kierowców znaczący skok jakościowy. Dotychczasowa dwupasmowa droga została rozbudowana do parametrów trasy ekspresowej:
Wykonawcą oddanego odcinka była firma Budimex, a koszt umowy wyniósł niemal 600 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
Cały 35-kilometrowy odcinek Płońsk–Czosnów został podzielony na trzy kontrakty, z których wszystkie polegają na rozbudowie istniejącej DK7 do standardu drogi ekspresowej, przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłej przejezdności.
Choć fragment Czosnów–Modlin został ukończony, prace trwają jeszcze na dwóch pozostałych:
|Odcinek
|Zaawansowanie robót
|Aneks wydłużający termin
|Płońsk Południe – Załuski
|82 proc.
|Marzec 2026 r.
|Załuski – Modlin
|93 proc.
|Sierpień 2025 r.
Wykonawcy tych kontraktów złożyli roszczenia o wydłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowe środki finansowe. GDDKiA mobilizuje jednak firmy, aby główna trasa S7 została udostępniona kierowcom już teraz.
Prace przybliżają się również do stolicy. Budowa S7 do Warszawy została podzielona na dwa kluczowe fragmenty: