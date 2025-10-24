10.4°C
Życie Warszawy

Nowe rondo na ul. św. Wincentego. Pomoże autom z pobliskich parkingów?

Publikacja: 24.10.2025 15:30

Rondo powstało na wysokości osiedla „Zielone Zacisze” przy ul. św. Wincentego 110.

Rondo powstało na wysokości osiedla „Zielone Zacisze” przy ul. św. Wincentego 110.

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

rbi
Nowe rondo powstało na ul. św. Wincentego. Znajduje się w pobliżu urzędu dzielnicy, przy dwóch dużych parkingach. Dzięki nowej organizacji ruchu wyjazd z nich ma być płynniejszy, a piesi na tamtejszych przejściach będą bezpieczniejsi.

„Niedawno opisywaliśmy zmiany z zakresu bezpieczeństwa na Białołęce. Podobne wprowadzamy na sąsiednim Targówku. Na ul. św. Wincentego wyznaczyliśmy nowe rondo. Trwają prace wykończeniowe, ale kierowcy jeżdżą już według nowej organizacji ruchu” – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Nowe rondo na Targówku

Rondo powstało na wysokości osiedla „Zielone Zacisze” przy ul. św. Wincentego 110. W tym miejscu ulica krzyżuje się ze zjazdami na wspomniane osiedle oraz dwa duże parkingi – pod urzędem dzielnicy i P+R Metro Kondratowicza.

Deptak rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską a kończy przy Miodowej.
przestrzeń miejska
Koniec deptaka na Krakowskim Przedmieściu

Ulica św. Wincentego – jedna z głównych arterii Targówka – to ulica o wzmożonym ruchu. Włączenie się do niego z podporządkowanych wyjazdów z parkingów i osiedla może być problematyczny. Zwłaszcza w godzinach szczytu. Rondo ma ten wyjazd ułatwić. „Przede wszystkim jednak poprawi bezpieczeństwo pieszych na znajdujących się na skrzyżowaniu przejściach” – podkreśla ZDM.

Przy nowym rondzie znajdują się trzy zebry. Te przez ul. św. Wincentego otrzymały w audycie przejść dla pieszych bez sygnalizacji ocenę 3. Audytorzy zwracali uwagę na ich długość – prowadziły przez trzy pasy ruchu. W ramach wyznaczania ronda zlikwidowano osobne lewoskręty na obu wlotach z ul. św. Wincentego. Przed przejściami zamontowane zostaną wyspy z prefabrykatu.

Trzy ulice z nowym asfaltem. Cel to 40 km odnowionych dróg
przebudowa
Trzy ulice z nowym asfaltem. Cel to 40 km odnowionych dróg

Inwestycja obejmuje również wyznaczenie brakującej zebry na skrzyżowaniu. Powstała w miejscu dotychczasowego przejścia sugerowanego przez wjazd na parkingi. Ponadto dzięki likwidacji dodatkowego pasa wyznaczyliśmy nowe miejsca postojowe wzdłuż ul. św. Wincentego. Kierowcy będą mogli zaparkować po zachodniej stronie ulicy między przystankiem „Metro Kondratowicza” 05 a skrzyżowaniem.

Nowe ronda w Warszawie

Nowe rondo na ul. św. Wincentego nie jest pierwszym nowym rondem w tym roku. Wcześniej drogowcy wyznaczyli je na skrzyżowaniach ulic Krasińskiego i Przasnyskiej, Augustówka i Zawodzie oraz Obrońców Tobruku i Powązkowskiej. Przy wszystkich znajdowały się przejścia wymagające poprawy bezpieczeństwa.

Tymczasem trwa budowa kolejnego ronda na skrzyżowaniu ulic Chodeckiej i Matki Teresy z Kalkuty. ZDM planuje także wyznaczyć je na skrzyżowaniu ulic Bohaterów z Czołową i Messal.

