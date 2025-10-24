Nowe rondo na ul. św. Wincentego. Pomoże autom z pobliskich parkingów?

Nowe rondo powstało na ul. św. Wincentego. Znajduje się w pobliżu urzędu dzielnicy, przy dwóch dużych parkingach. Dzięki nowej organizacji ruchu wyjazd z nich ma być płynniejszy, a piesi na tamtejszych przejściach będą bezpieczniejsi.



„Niedawno opisywaliśmy zmiany z zakresu bezpieczeństwa na Białołęce. Podobne wprowadzamy na sąsiednim Targówku. Na ul. św. Wincentego wyznaczyliśmy nowe rondo. Trwają prace wykończeniowe, ale kierowcy jeżdżą już według nowej organizacji ruchu” – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Nowe rondo na Targówku

Rondo powstało na wysokości osiedla „Zielone Zacisze” przy ul. św. Wincentego 110. W tym miejscu ulica krzyżuje się ze zjazdami na wspomniane osiedle oraz dwa duże parkingi – pod urzędem dzielnicy i P+R Metro Kondratowicza.

Ulica św. Wincentego – jedna z głównych arterii Targówka – to ulica o wzmożonym ruchu. Włączenie się do niego z podporządkowanych wyjazdów z parkingów i osiedla może być problematyczny. Zwłaszcza w godzinach szczytu. Rondo ma ten wyjazd ułatwić. „Przede wszystkim jednak poprawi bezpieczeństwo pieszych na znajdujących się na skrzyżowaniu przejściach” – podkreśla ZDM.

Przy nowym rondzie znajdują się trzy zebry. Te przez ul. św. Wincentego otrzymały w audycie przejść dla pieszych bez sygnalizacji ocenę 3. Audytorzy zwracali uwagę na ich długość – prowadziły przez trzy pasy ruchu. W ramach wyznaczania ronda zlikwidowano osobne lewoskręty na obu wlotach z ul. św. Wincentego. Przed przejściami zamontowane zostaną wyspy z prefabrykatu.