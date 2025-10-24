Koniec deptaka na Krakowskim Przedmieściu. Ostatni weekend bez samochodów

Deptak rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską a kończy przy Miodowej.
Deptak rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską a kończy przy Miodowej. Ulice są zamykane dla ruchu samochodowego w nocy z piątku na sobotę. W weekend mogą się tędy poruszać wyłącznie niezmotoryzowani – piesi i rowerzyści.
Wjazd uprawnionych pojazdów odbywa się ulicami Tokarzewskiego-Karaszewicza lub Bednarską. Na tej drugiej jest ruch dwukierunkowy i obowiązuje zakaz zatrzymywania się.
Autobusy linii dziennych zmienią trasy w sobotę i niedzielę, a nocne od wieczora w piątek do świtu w poniedziałek. Samochody, taksówki i autobusy komunikacji miejskiej wrócą na Krakowskie Przedmieście w poniedziałek rano.
W weekend trasy zmieniają autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 zmieniają trasy. Autobusy linii 106 w obu kierunkach pojadą ulicami: Świętokrzyską i Mazowiecką. Podobnie kursuje linia 111. Z Nowego Światu skręca w Świętokrzyską, a potem w Mazowiecką, by przez plac Małachowskiego dojechać do Królewskiej i placu Piłsudskiego.
Z kolei autobusy: 116, 180 i 503 w stronę Chomiczówki lub Konwiktorskiej jadą ulicami: Świętokrzyską, Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską do Miodowej.
W drodze powrotnej do Wilanowa i na Natolin jadą: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską. Autobusy linii 128 i 175 w stronę placu Piłsudskiego kursują ulicami Marszałkowską i Królewską, natomiast w drodze na Szczęśliwice i Lotnisko Chopina jadą ulicami: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką, Świętokrzyską i Marszałkowską do swoich tras. Linia 178 w kierunku Konwiktorskiej jest kierowana na trasę ulicami: Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską. W stronę pętli Skorosze jedzie: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, przez plac Małachowskiego i Mazowiecką.
Objazdem kursują także autobusy linii nocnej N44. W stronę Zajezdni Żoliborz jadą ulicami: Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera, Senatorską. W drodze powrotnej jeżdżą: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką do Świętokrzyskiej.