Koniec deptaka na Krakowskim Przedmieściu. Ostatni weekend bez samochodów

Po raz ostatni w tym sezonie można skorzystać z weekendowego spaceru po Krakowskim Przedmieściu. Jeszcze tylko w najbliższą sobotę i niedzielę, 25 i 26 października, odcinek od ulicy Świętokrzyskiej do Miodowej zmieni się w pieszo-rowerowy deptak.



Deptak rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską a kończy przy Miodowej. Ulice są zamykane dla ruchu samochodowego w nocy z piątku na sobotę. W weekend mogą się tędy poruszać wyłącznie niezmotoryzowani – piesi i rowerzyści.

Objazd Krakowskiego Przedmieścia

Wjazd uprawnionych pojazdów odbywa się ulicami Tokarzewskiego-Karaszewicza lub Bednarską. Na tej drugiej jest ruch dwukierunkowy i obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Autobusy linii dziennych zmienią trasy w sobotę i niedzielę, a nocne od wieczora w piątek do świtu w poniedziałek. Samochody, taksówki i autobusy komunikacji miejskiej wrócą na Krakowskie Przedmieście w poniedziałek rano.

W weekend trasy zmieniają autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 zmieniają trasy. Autobusy linii 106 w obu kierunkach pojadą ulicami: Świętokrzyską i Mazowiecką. Podobnie kursuje linia 111. Z Nowego Światu skręca w Świętokrzyską, a potem w Mazowiecką, by przez plac Małachowskiego dojechać do Królewskiej i placu Piłsudskiego.