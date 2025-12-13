Warszawscy urzędnicy nie przygotowują dokumentów na czas. Radni mają dość

Urzędnicy stołecznego ratusza, którzy mieli przygotować dokumenty na radę miasta, jeden z nich udostępnili radnym na dzień przed głosowaniem, a drugiego nie przygotowali wcale. Radni rozkładają ręce.



Urzędnicy nie przygotowali na czas m.in. Wieloletniego Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Stołecznego Warszawy. Radni musieli podejmować uchwałę przedłużającą stary program, bo inaczej nie byłoby możliwe podpisywanie nowych umów na wynajem lokali komunalnych.

Reklama Reklama

Urzędnicy nie przygotowali programy gospodarowania lokalami

– Ten projekt uchwały jest doskonałym przykładem tego w jaki sposób rządząca Koalicja Obywatelska traktuje politykę mieszkaniową w Warszawie – mówił radny Dariusz Figura. – Już nie jest tak że państwo nie są w stanie dzisiaj budować mieszkań. Wy nie potraficie nawet zrobić na czas programu gospodarowania nieruchomościami. To jest doskonale podsumowanie polityki miasta w tym zakresie.

Problem był również z uchwałą w sprawie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2029. – Przejrzałam sobie ten program i są tu bardzo ważne rzeczy, wiele danych – mówiła radna Martyna Jałoszyńska. – Żałuję że nie rozmawialiśmy na komisji na temat tego programu, bo dostaliśmy go dzień przed głosowaniem. Tu jest ponad 200 stron, wiele liczb, wiele danych. Powinniśmy mieć więcej czasu na zapoznanie się z takimi dokumentami.

– Nie może być tak, że dokumenty które programują działania na kilka lat są przekazywane radnym w takim trybie, że nie ma możliwości zapoznania się z nimi i przeprowadzenia na ich temat realnej dyskusji – wtórował jej radny Tomasz Herbich. – Miejscem do takiej dyskusji jest w pierwszym czytaniu komisja – przypominał.