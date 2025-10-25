Jak uniwersytet wpływa na środowisko? Pierwszy taki raport na UW

Jak Uniwersytet Warszawski planuje swoje przestrzenie i nimi gospodaruje w kontekście działań prośrodowiskowych? Jaki jest ślad wodny i węglowy UW? O tych i wielu innych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem w praktyce akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim można przeczytać w pierwszym Raporcie środowiskowym uczelni.



Na Uniwersytecie Warszawskim powstał pierwszy Raport środowiskowy, który w kompleksowy sposób prezentuje relacje uczelni ze środowiskiem przyrodniczym i jej wpływ w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i zrównoważonego rozwoju.

Reklama Reklama

Raport środowiskowy na Uniwersytecie Warszawskim

Dokument obejmuje działalność w latach 2023–2024 i jest kontynuacją opracowanego w 2024 roku Raportu społecznej odpowiedzialności UW.

– Ochrona klimatu i bioróżnorodności jest bardzo ważnym elementem działalności Uniwersytetu Warszawskiego. Zdajemy sobie sprawę z naszej misji i odpowiedzialności w kształtowaniu obywatelskich, w tym także proekologicznych, postaw w społeczeństwie. Realizujemy to zadanie poprzez działalność dydaktyczną, badawczą i organizacyjną – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

– Myślę, że Uniwersytet Warszawski może stanowić wzór do naśladowania dla innych instytucji, jeśli chodzi o realizację misji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Zielone budownictwo, ograniczanie zużycia wody i energii elektrycznej, niskoemisyjny transport, ale też cyfryzacja czy nawiązywanie strategicznych partnerstw z biznesem są dla nas stałym priorytetem – dodaje prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.