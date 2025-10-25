10.6°C
Życie Warszawy

Jak uniwersytet wpływa na środowisko? Pierwszy taki raport na UW

Publikacja: 25.10.2025 16:23

Na Uniwersytecie Warszawskim powstał pierwszy Raport środowiskowy, który w kompleksowy sposób prezen

Na Uniwersytecie Warszawskim powstał pierwszy Raport środowiskowy, który w kompleksowy sposób prezentuje relacje uczelni ze środowiskiem przyrodniczym i jej wpływ w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i zrównoważonego rozwoju.

Foto: Adobe Stock

rbi
Jak Uniwersytet Warszawski planuje swoje przestrzenie i nimi gospodaruje w kontekście działań prośrodowiskowych? Jaki jest ślad wodny i węglowy UW? O tych i wielu innych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem w praktyce akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim można przeczytać w pierwszym Raporcie środowiskowym uczelni.

Na Uniwersytecie Warszawskim powstał pierwszy Raport środowiskowy, który w kompleksowy sposób prezentuje relacje uczelni ze środowiskiem przyrodniczym i jej wpływ w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i zrównoważonego rozwoju.

Raport środowiskowy na Uniwersytecie Warszawskim

Dokument obejmuje działalność w latach 2023–2024 i jest kontynuacją opracowanego w 2024 roku Raportu społecznej odpowiedzialności UW.

– Ochrona klimatu i bioróżnorodności jest bardzo ważnym elementem działalności Uniwersytetu Warszawskiego. Zdajemy sobie sprawę z naszej misji i odpowiedzialności w kształtowaniu obywatelskich, w tym także proekologicznych, postaw w społeczeństwie. Realizujemy to zadanie poprzez działalność dydaktyczną, badawczą i organizacyjną – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

– Myślę, że Uniwersytet Warszawski może stanowić wzór do naśladowania dla innych instytucji, jeśli chodzi o realizację misji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Zielone budownictwo, ograniczanie zużycia wody i energii elektrycznej, niskoemisyjny transport, ale też cyfryzacja czy nawiązywanie strategicznych partnerstw z biznesem są dla nas stałym priorytetem – dodaje prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

Analiza śladu węglowego oraz śladu ekologicznego UW

Z publikacji możemy się dowiedzieć m.in.:

  • jak wygląda zarządzanie środowiskowe na UW,
  • w jaki sposóbrealizowane są inwestycje infrastrukturalne w kontekście zrównoważonego rozwoju,
  • jakie inicjatywy na rzecz ochrony bioróżnorodności podejmuje uczelnia,
  • co o ochronie klimatu, zrównoważonym rozwoju i ekologii mówią wyniki badań na UW,
  • czego o zrównoważonym rozwoju i świadomości ekologicznej można się nauczyć na UW,
  • jakie partnerstwa nawiązuje uczelnia na rzecz zwiększenia proklimatycznych działań.
Raport zawiera również analizę śladu węglowego oraz śladu ekologicznego UW, która pozwala lepiej zrozumieć skalę wpływu uczelni na środowisko. Dane te mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania naszymi zasobami.

Źródło: zyciewarszawy.pl

