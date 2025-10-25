Jak uniwersytet wpływa na środowisko? Pierwszy taki raport na UW

Na Uniwersytecie Warszawskim powstał pierwszy Raport środowiskowy, który w kompleksowy sposób prezentuje relacje uczelni ze środowiskiem przyrodniczym i jej wpływ w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i zrównoważonego rozwoju.
Dokument obejmuje działalność w latach 2023–2024 i jest kontynuacją opracowanego w 2024 roku Raportu społecznej odpowiedzialności UW.
– Ochrona klimatu i bioróżnorodności jest bardzo ważnym elementem działalności Uniwersytetu Warszawskiego. Zdajemy sobie sprawę z naszej misji i odpowiedzialności w kształtowaniu obywatelskich, w tym także proekologicznych, postaw w społeczeństwie. Realizujemy to zadanie poprzez działalność dydaktyczną, badawczą i organizacyjną – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.
– Myślę, że Uniwersytet Warszawski może stanowić wzór do naśladowania dla innych instytucji, jeśli chodzi o realizację misji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Zielone budownictwo, ograniczanie zużycia wody i energii elektrycznej, niskoemisyjny transport, ale też cyfryzacja czy nawiązywanie strategicznych partnerstw z biznesem są dla nas stałym priorytetem – dodaje prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.
Z publikacji możemy się dowiedzieć m.in.:
Raport zawiera również analizę śladu węglowego oraz śladu ekologicznego UW, która pozwala lepiej zrozumieć skalę wpływu uczelni na środowisko. Dane te mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania naszymi zasobami.