Psychologowie w strefie komfortu. Nowy budynek Wydziału Psychologii UW

Powierzchnia całkowita gmachu wynosi prawie 26,6 tys. m².



Pierwsze zajęcia w nowych przestrzeniach rozpoczną się w październiku.

2 tys. osób na Wydziale Psychologii UW

Korzystać będą z niego przede wszystkim studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Psychologii UW. Część pomieszczeń będzie przeznaczona także dla innych jednostek i wydziałów UW. Łącznie w budynku pracować i uczyć się będzie około 2 tys. osób.

– Chcemy, żeby korzystanie z budynku było komfortowe i funkcjonalne. Gmach został zaprojektowany z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla społeczności uczelni i potrzeb, jakie użytkownicy zgłosili podczas przeprowadzonych konsultacji – wskazuje prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

W budynku można korzystać m.in. z 30 sal dydaktycznych (w tym m.in. seminaryjnych, wykładowych, komputerowych, pracy grupowej), 20 modułów z przestrzeniami dla zespołów naukowych, biblioteki ze stanowiskami do pracy i nauki, jednostek laboratoryjnych dostosowanych do prowadzenia badań, strefy obsługi studentów oraz strefy naukowej dla doktorantów. W dwupoziomowej auli mogą odbywać się wykłady i wydarzenia z udziałem ponad 380 osób. W gmachu znajdują się także m.in. pokoje biurowe, pomieszczenia samorządu studenckiego oraz pomieszczenia techniczne.

Podziemny parking w budynku pomieści 139 miejsc postojowych. Kilka z nich zostało wyposażonych w stanowiska ładowania dla aut elektrycznych. W obiekcie dostępnych jest także 80 miejsc dla rowerów.

– Nowy budynek Wydziału Psychologii to miejsce, gdzie nauki społeczne spotykają się z biologią, neuronaukami i informatyką, a interdyscyplinarność przestaje być tylko hasłem. Tworzymy przestrzeń, która wspiera współpracę, integrację i rozwój, zarówno w skali uniwersytetu, jak i w relacji z otoczeniem społecznym. To będzie prawdziwe centrum życia akademickiego, otwarte także na Warszawę – podkreśla Robert Grey, kanclerz UW.

Zielona strefa rekreacyjna na Wydziale Psychologii UW

W budynku zastosowano rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową. Poruszanie się po obiekcie ułatwiają bezprogowe przejścia, pętle indukcyjne czy elementy architektoniczne umożliwiające orientację przestrzenną. W gmachu zastosowano również rozwiązania proekologiczne i minimalizujące koszty eksploatacji, takie jak np. energooszczędne instalacje czy wykorzystanie wody deszczowej do podlewania zieleni.

Robert Grey, kanclerz UW Ten budynek nie tylko daje nową jakość pracy i nauki, ale jest też symbolem zmiany gdzie Uniwersytet Warszawski łączy tradycję z nowoczesnością, interdyscyplinarność z dostępnością, i konsekwentnie inwestuje w przestrzeń na miarę XXI wieku

Wielofunkcyjna przestrzeń na parterze budynku pozwala na organizację konferencji, wystaw oraz innych wydarzeń. Będzie tam dostępna również kawiarnia, planowany jest także lokal gastronomiczny. Na szóstej – najwyższej naziemnej – kondygnacji gmachu znajduje się ogród, a na piątej – taras z widokiem na centrum Warszawy. Przy budynku znajduje się zielona strefa rekreacyjna.

– Otwarcie nowego budynku Wydziału Psychologii to ważny krok w kierunku dalszego przekształcenia Kampusu Ochota w nowoczesną, otwartą i międzynarodową przestrzeń akademicką. Ten budynek nie tylko daje nową jakość pracy i nauki, ale jest też symbolem zmiany gdzie Uniwersytet Warszawski łączy tradycję z nowoczesnością, interdyscyplinarność z dostępnością i konsekwentnie inwestuje w przestrzeń na miarę XXI wieku – dodaje kanclerz Robert Grey.

Prace budowlane trwały od maja 2021 roku do sierpnia 2025 roku. Autorem projektu jest pracownia Projekt Praga we współpracy z pracownią Piotr Bujnowski Architekt, główną projektantką – Karolina Tunajek. Generalnym wykonawcą budynku jest firma Mostostal Warszawa S.A, a inwestorem zastępczym – Portico Project Management sp. z o.o.