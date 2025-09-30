Psychologowie w strefie komfortu. Nowy budynek Wydziału Psychologii UW

Nowy budynek Wydziału Psychologii UW na Ochocie
Obiekt ma sześć kondygnacji naziemnych i dwie podziemne. Jasna elewacja budynku wpisuje się w otoczenie kampusu. Inwestycja, której wartość wynosi ponad 201 mln zł, jest częścią Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” – kompleksowego planu rozwoju uczelni. Budynek jest drugim pod względem powierzchni największym obiektem powstałym w ramach Programu.
Na dachu znajduje się ogród, dostępny jest też taras widokowy. Korzystać będzie z niego około 2 tys. osób – przede wszystkim studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Psychologii UW.
– Nowy budynek Uniwersytetu Warszawskiego to nie tylko nowoczesna przestrzeń, ale przede wszystkim miejsce wielu nowych możliwości, wymiany myśli oraz realizacji ambitnych przedsięwzięć. Znakomite warunki pracy i nauki z pewnością przyczynią się do rozwoju doskonałej dydaktyki i badań na Uniwersytecie oraz wielu dalszych sukcesów pracowników, doktorantów i studentów uczelni – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.
Nowo powstały budynek naukowo-dydaktyczny znajduje się na kampusie UW na Ochocie, przy ul. Stefana Banacha 2D. Pierwsze zajęcia w nowych przestrzeniach rozpoczną się w październiku.
Powierzchnia całkowita gmachu wynosi prawie 26,6 tys. m².
Korzystać będą z niego przede wszystkim studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Psychologii UW. Część pomieszczeń będzie przeznaczona także dla innych jednostek i wydziałów UW. Łącznie w budynku pracować i uczyć się będzie około 2 tys. osób.
– Chcemy, żeby korzystanie z budynku było komfortowe i funkcjonalne. Gmach został zaprojektowany z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla społeczności uczelni i potrzeb, jakie użytkownicy zgłosili podczas przeprowadzonych konsultacji – wskazuje prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.
W budynku można korzystać m.in. z 30 sal dydaktycznych (w tym m.in. seminaryjnych, wykładowych, komputerowych, pracy grupowej), 20 modułów z przestrzeniami dla zespołów naukowych, biblioteki ze stanowiskami do pracy i nauki, jednostek laboratoryjnych dostosowanych do prowadzenia badań, strefy obsługi studentów oraz strefy naukowej dla doktorantów. W dwupoziomowej auli mogą odbywać się wykłady i wydarzenia z udziałem ponad 380 osób. W gmachu znajdują się także m.in. pokoje biurowe, pomieszczenia samorządu studenckiego oraz pomieszczenia techniczne.
Podziemny parking w budynku pomieści 139 miejsc postojowych. Kilka z nich zostało wyposażonych w stanowiska ładowania dla aut elektrycznych. W obiekcie dostępnych jest także 80 miejsc dla rowerów.
– Nowy budynek Wydziału Psychologii to miejsce, gdzie nauki społeczne spotykają się z biologią, neuronaukami i informatyką, a interdyscyplinarność przestaje być tylko hasłem. Tworzymy przestrzeń, która wspiera współpracę, integrację i rozwój, zarówno w skali uniwersytetu, jak i w relacji z otoczeniem społecznym. To będzie prawdziwe centrum życia akademickiego, otwarte także na Warszawę – podkreśla Robert Grey, kanclerz UW.
W budynku zastosowano rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową. Poruszanie się po obiekcie ułatwiają bezprogowe przejścia, pętle indukcyjne czy elementy architektoniczne umożliwiające orientację przestrzenną. W gmachu zastosowano również rozwiązania proekologiczne i minimalizujące koszty eksploatacji, takie jak np. energooszczędne instalacje czy wykorzystanie wody deszczowej do podlewania zieleni.
Wielofunkcyjna przestrzeń na parterze budynku pozwala na organizację konferencji, wystaw oraz innych wydarzeń. Będzie tam dostępna również kawiarnia, planowany jest także lokal gastronomiczny. Na szóstej – najwyższej naziemnej – kondygnacji gmachu znajduje się ogród, a na piątej – taras z widokiem na centrum Warszawy. Przy budynku znajduje się zielona strefa rekreacyjna.
– Otwarcie nowego budynku Wydziału Psychologii to ważny krok w kierunku dalszego przekształcenia Kampusu Ochota w nowoczesną, otwartą i międzynarodową przestrzeń akademicką. Ten budynek nie tylko daje nową jakość pracy i nauki, ale jest też symbolem zmiany gdzie Uniwersytet Warszawski łączy tradycję z nowoczesnością, interdyscyplinarność z dostępnością i konsekwentnie inwestuje w przestrzeń na miarę XXI wieku – dodaje kanclerz Robert Grey.
Prace budowlane trwały od maja 2021 roku do sierpnia 2025 roku. Autorem projektu jest pracownia Projekt Praga we współpracy z pracownią Piotr Bujnowski Architekt, główną projektantką – Karolina Tunajek. Generalnym wykonawcą budynku jest firma Mostostal Warszawa S.A, a inwestorem zastępczym – Portico Project Management sp. z o.o.