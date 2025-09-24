15.6°C
1028.1 hPa
Życie Warszawy

Pałki teleskopowe i miotacze gazu. Uniwersytet Warszawski zbroi strażników przed nowym rokiem akademickim

Publikacja: 24.09.2025 11:15

Władze uczelni zreformowały uprawnienia Straży Uniwersyteckiej przed nowym rokiem akademickim

Władze uczelni zreformowały uprawnienia Straży Uniwersyteckiej przed nowym rokiem akademickim

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Władze Uniwersytetu Warszawskiego, w odpowiedzi na brutalne zabójstwo pracownicy, ogłaszają wprowadzenie kompleksowego planu, mającego na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

7 maja 2025 roku kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego stał się miejscem niewyobrażalnej zbrodni. 22-letni student prawa, Mieszko R., uzbrojony w siekierę, zaatakował 53-letnią pracownicę uczelni. Kobieta zmarła na miejscu, a ciężko ranny został również 39-letni strażnik uniwersytecki, który próbował jej pomóc. Zatrzymany po obezwładnieniu przez funkcjonariuszy SOP, student usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Zbrodnia wstrząsnęła nie tylko społecznością akademicką, ale i całą Polską. W obliczu tego tragicznego wydarzenia, Uniwersytet Warszawski podjął szeroko zakrojone działania, których celem jest radykalne zwiększenie bezpieczeństwa i przywrócenie poczucia spokoju na uczelni przed zbliżającym się nowym rokiem akademickim.

Wzmocnienie i uzbrojenie Straży Uniwersyteckiej

Najbardziej widoczną zmianą jest gruntowne zreformowanie Straży Uniwersyteckiej. Na mocy nowego regulaminu strażnicy zyskali prawo do użycia środków interwencyjnych, które do tej pory nie były w ich dyspozycji. Władze uczelni zakupiły już pałki teleskopowe, ręczne miotacze gazu oraz kamery nasobne, które przed inauguracją roku akademickiego trafią do przeszkolonych funkcjonariuszy. Zmiany obejmują też logistykę – rozpoczęto procedurę zakupu dwóch samochodów, które w razie zagrożenia umożliwią szybką dyslokację strażników pomiędzy wszystkimi kampusami i obiektami UW, co ma skrócić czas reakcji w krytycznych sytuacjach.

Polecane
Pan Tomasz doznał poważnych obrażeń i będzie wymagał długotrwałej rehabilitacji
Tragedia na UW
Sukces zbiórki dla strażnika. Zebrano ponad 100 tys. zł
Reklama
Reklama

Inwestycje w technologie i zmiany organizacyjne

Równolegle ze wzmacnianiem Straży, uczelnia stawia na technologiczne innowacje. Wkrótce cała infrastruktura techniczna, w tym systemy alarmowe i monitoringu, zostanie ujednolicona i objęta jednym systemem nadzoru. Kluczowym elementem ma być objęcie wszystkich obiektów UW systemem dozoru wizyjnego.

podkreśla, że „zapewnienie bezpieczeństwa członków społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest dla uczelni priorytetem”.

Uczelnia wprowadza także depozytory kluczy, co ma zapewnić pełną kontrolę nad dostępem do pomieszczeń i alarmować w przypadku ich niezdania. Nowością jest też system „przycisku bezpieczeństwa” w telefonach stacjonarnych, który po naciśnięciu automatycznie połączy z dowódcą Straży. Za koordynację wszystkich działań odpowiada nowo powołane Biuro ds. Bezpieczeństwa, które zajmuje się także bieżącym kontaktem ze służbami.

Współpraca ze służbami zewnętrznymi i edukacja

Uniwersytet nie działa w pojedynkę. Władze uczelni rozpoczęły rozmowy z Komendą Stołeczną Policji, dążąc do podpisania porozumienia, które umożliwi wzajemne współdziałanie, wymianę informacji i organizację wspólnych szkoleń. Równocześnie UW kładzie duży nacisk na edukację własnej społeczności. Szkolenia z bezpieczeństwa mają stać się obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz studentów. Planowane są również szkolenia dedykowane, uwzględniające bieżącą sytuację geopolityczną i realia funkcjonowania uczelni. Rektor prof. Alojzy Z. Nowak podkreśla, że „zapewnienie bezpieczeństwa członków społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest dla uczelni priorytetem”.

Wprowadzone i planowane zmiany stanowią jasną odpowiedź na tragiczne wydarzenia, które dotknęły uniwersytet. Chociaż żadne działania nie cofną czasu, ani nie zmażą pamięci o 53-letniej pracownicy administracji, która zginęła na uniwersytecie, kompleksowy plan ma na celu zapewnienie, że w przyszłości podobne dramaty już nigdy się nie powtórzą.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Drogowcy wstrzymają prace wokół filharmonii na czas Konkursu Chopinowskiego
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Drogowcy wstrzymują prace dla pianistów. Priorytetem muzyka

Policja z Piaseczna przestrzega przed „kolekcjonowaniem" punktów karnych
bezpieczeństwo

„Kolekcjoner punktów karnych" ukarany

Hiszpański producent dostarczy do Warszawy 10 autobusów
tabor

10 hiszpańskich elektrobusów w zasobie MZA

Nowym komendantem KSP zosatł młodszy inspektor Krzysztof Ogroński
bezpieczeństwo

Mł. insp. Krzysztof Ogroński nowym szefem KSP

Nominowane do tytułu Warszawianki Roku 2025
Warszawianka Roku 2025

Dziesieć wyjątkowanych pań. Ruszyło głosowanie w plebiscycie

Mieszkania komunalne przy ul. Kłobuckiej w Warszawie
lokatorzy

Czy na Żoliborzu ruszy program odpracowywania zaległości w czynszu?

Warszawscy radni apelują o szkolenia na wypadek ataku z powietrza
bezpieczeństwo

Jak Warszawa szykuje się do obrony przed atakiem z powietrza?

Drewniany dach willi w trakcie akcji gaśniczej zawalił się do środka
pożar

Historyczna willa na Ochocie stanęła w płomieniach

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama