Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego oraz mieszkańcy stolicy zjednoczyli siły, by wesprzeć pana Tomasza, strażnika, który 7 maja bohatersko stanął w obronie zaatakowanej koleżanki.



Zbiórka zainicjowana przez Straż UW, pierwotnie celująca w 100 tysięcy złotych, już teraz przekroczyła 132 tysiące złotych, a do jej końca pozostało jeszcze 16 dni. To znaczący wyraz solidarności i uznania dla jego heroicznej postawy.

Tragiczne wydarzenia z 7 maja na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego wstrząsnęły całą Polską. W obliczu brutalnego ataku, pan Tomasz, strażnik uniwersytecki, bez wahania rzucił się, by chronić pracowniczkę uczelni. Niestety, mimo jego heroicznej interwencji, kobieta poniosła śmierć. Sam pan Tomasz doznał poważnych obrażeń, które wymagały hospitalizacji i operacji. Dziś, po powrocie do domu, czeka go długa i kosztowna rehabilitacja.

Imponujący wynik zbiórki

Zbiórka na platformie Zrzutka.pl, zainicjowana przez kolegów z Straży Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą samego pana Tomasza, od początku spotkała się z ogromnym odzewem. Pierwotnie ustalony cel 100 000 złotych został nie tylko osiągnięty, ale znacząco przekroczony. Na dzień dzisiejszy, na koncie zbiórki znajduje się już ponad 132 000 złotych. Co równie istotne, wsparcie finansowe popłynęło od ponad dwóch tysięcy darczyńców, co świadczy o szerokim zaangażowaniu społecznym.

Solidarność Warszawy – inwestycja w powrót do zdrowia

Zebrane środki mają kluczowe znaczenie dla przyszłości pana Tomasza. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów jego leczenia oraz długotrwałej rehabilitacji – zarówno fizycznej, jak i psychicznej. To inwestycja w jego powrót do pełnej sprawności i normalnego życia po traumatycznym wydarzeniu. Sukces tej zbiórki jest wymownym dowodem na to, że Warszawiacy potrafią się zjednoczyć w obliczu nieszczęścia, okazując empatię i wsparcie dla tych, którzy zasłużyli na uznanie za swoją odwagę.