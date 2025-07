Miniso, wywodząca się z Chin sieć sklepów z tzw. artykułami lifestyle’owymi otwiera sklep w Złotych Tarasach. Będzie to pierwszy sklep tej sieci w Polsce i – być może – początek jego ekspansji.



W sklepach sieci Miniso można kupić m.in. zabawki, jedzenie i napoje, artykuły szkolne i biurowe, akcesoria, produkty dla domu, produkty z kategorii „zdrowie i uroda” itp. Miniso o powierzchni 70 metrów kwadratowych będzie się mieścił na parterze Złotych Tarasów. Otwarcie planowane jest na 1 sierpnia.

Co będzie można kupić w pierwszym Miniso w Złotych Tarasach?

Co znajdzie się w pierwszej placówce, która zostanie otwarta w Złotych Tarasach? „W sklepie dostępna będzie szeroka gama najpopularniejszych linii zabawek i minizabawek kolekcjonerskich MINISO, w tym blind boxów (pudełek z zabawkami z serii, których modelu nie można ustalić przed zakupem – przyp. red.) oraz winylowych pluszaków z kolekcji Stitch, Gen Z Street i Eat Something Before You Sleep. Nie zabraknie też produktów inspirowanych znanymi globalnymi franczyzami, takimi jak Sanrio i Harry Potter. Sklep utrzymany w futurystycznej, niebieskiej kolorystyce wykończono materiałami reagującymi na światło oraz złotymi akcentami, nawiązującymi do charakterystycznego, falistego szklanego dachu Złotych Tarasów. Gości przywita duża figurka Stitcha umieszczona w witrynie przy wejściu” – czytamy w informacji prasowej. „Będzie to pierwszy w Polsce sklep detaliczny specjalizujący się w blind boxach i zabawkach kolekcjonerskich” – informuje Miniso.

Miniso zapowiada ekspansję w Polsce

Miniso zapowiada, że otwarcie sklepu w Warszawie to początek ekspansji w Polsce. We wrześniu planuje otwarcie drugiego sklepu w Złotych Tarasach, o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, oferującego pełną gamę produktów lifestyle’owych – od artykułów gospodarstwa domowego po akcesoria modowe i zabawki. „Marka przygotowuje się do zaoferowania polskim konsumentom jeszcze szerszego wyboru produktów kolekcjonerskich, dopasowanych do ich zainteresowań i dających jeszcze więcej radości z zakupów” – czytamy.

Marka posiada ponad 7,7 tys. sklepów w ponad 110 krajach. Stylizuje się na japońską, o czym świadczy np. logo zapisane w znakach japońskich, przypominające logo marki Uniqlo. Firma Miniso została założona przez chińskiego przedsiębiorcę Ye Guofu (który obecnie jest jej prezesem i dyrektorem generalnym) oraz japońskiego projektanta Miyake Junyę. Notowana jest na giełdach w Nowym Jorku i w Hongkongu.