Siatkówka plażowa na Ursynowie. Gdzie trenować w wakacje?

W środy zajęcia zaczynają się o 16:30 i trwają do 18:00 – są to treningi podstawowe w grupach mieszanych, następnie od 18:00 do 19:30 odbywają się kolejne sesje na poziomie podstawowym, również dla grup mieszanych, a od 19:30 do 20:00 jest krótki trening średni mieszany.

Czwartki oferują możliwość treningów dla młodzieży od 10:00 do 11:30 na poziomie podstawowym w grupach mieszanych, a od 11:30 do 13:00 odbywają się zajęcia dla starszej młodzieży w wieku 14-16 lat, również na poziomie podstawowym i w grupie mieszanej. W godzinach popołudniowych, od 16:00 do 17:30, przygotowano treningi zaawansowane dla mężczyzn i kobiet, następnie od 17:30 do 19:00 odbywają się sesje dla średniozaawansowanych kobiet, a od 19:00 do 20:30 są prowadzone zajęcia na poziomie podstawowym dla grup mieszanych.

Zasady uczestnictwa w treningach siatkówki plażowej

Organizatorzy przypominają o zasadach uczestnictwa. Trening może zostać odwołany jedynie w przypadku bardzo silnego deszczu lub burzy z piorunami, jednak zwykły deszcz nie powoduje odwołania zajęć. W momencie odwołania treningu uczestnicy otrzymają stosowną informację mailową. Nie ma możliwości zmiany terminu treningu na inny dzień.

Rodzice chcący zapisać dzieci na treningi powinni założyć konto na imię i nazwisko dziecka i dokonać zapisu w jego imieniu

Jeśli ktoś nie może pojawić się na zaplanowanych zajęciach, proszony jest o anulowanie swojego udziału przez panel użytkownika – anulacja nie wiąże się ze zwrotem opłaty, ale daje szansę innym uczestnikom na skorzystanie z wolnego miejsca.

