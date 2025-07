Mazowsze poleca się na wakacje. Gdzie warto wybrać się na weekend?

Lato nad Jeziorem Zegrzyńskim

Jak twierdzą urzędnicy, Jezioro Zegrzyńskie to idealne miejsce do wypoczynku nad wodą. Znajduje się w okolicach Warszawy w powiecie legionowskim. To bardzo popularne miejsce, które początkowo miało umożliwić żeglugę komercyjną, jednak aktualnie wykorzystywane jest przede wszystkim w celach rekreacyjnych.

Wzdłuż jeziora na miłośników sportów wodnych czekają liczne porty i szkoły żeglarskie. Plażowicze mają do wyboru kilka piaszczystych plaż.

Najpopularniejszym kąpieliskiem jest tzw. „Dzika Plaża” w Nieporęcie, która znajduje się tuż przy drodze wojewódzkiej nr 631. Znajduje się tam molo, plac zabaw, alejki spacerowe, siłownia w plenerze, wypożyczalnia sprzętu wodnego, a także zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Jezioro Zegrzyńskie wyróżnia się także znakomitą infrastrukturą wypoczynkowo-sportową. Można tu uprawiać żeglarstwo, windsurfing, flyboarding czy kajakarstwo.

Gdzie na rower, a gdzie na kajak na Mazowszu?

Województwo mazowieckie to też dobre miejsce na weekendowe wyprawy rowerowe, które łączą aktywność fizyczną z bliskością natury. Region oferuje wiele ciekawych tras przez malownicze wsie, urokliwe miasteczka i niezwykłe zabytki.

Warszawska Obwodnica Turystyczna, którą spotkać można także pod nazwą Krwawa Pętla to w rzeczywistości połączenie kilku szlaków wiodących wokół Warszawy. Ich łączna długość to aż 240 km i mimo bezpośredniej bliskości dużej aglomeracji, jedzie się pośród wyjątkowo malowniczych widoków. Szlak wiedzie przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, Chojnowski Park Krajobrazowy i Kampinoski Park Narodowy. Trasa powstała w 2008 r., a nazwa nawiązuje do tego, że szlak w większości oznaczono kolorem czerwonym.

Reklama

Jeżdżąc po Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej, warto zwiedzić Twierdzę Modlin powstałą w XIX w. Jest jedną z najpotężniejszych i najlepiej zachowanych fortyfikacji w Polsce. To dobra okazja do odkrycia fascynującej historii ukrytej w murach tego kompleksu. Obiekt położony nad ujściem Narwi do Wisły był dawniej siedzibą garnizonu Wojska Polskiego. Twierdza zasłynęła bohaterską obroną w 1939 r. przed niemieckimi wojskami.

Bardziej doświadczeni rowerzyści mogą skorzystać ze Szlaku Wieliszewskiego. To szlak rowerowy o długości 43,3 km. Przemierzając go na rowerze, można odkrywać uroki Jeziora Kwietniówki oraz Jeziora Wieliszewskiego.

Podwarszawskie regiony, które są znane z malowniczych krajobrazów, to również idealne miejsce na spływ kajakowy. Znajdują się w nim trasy zarówno dla osób początkujących, jak i mniej zaawansowanych. Warto wybrać się w podróż dwoma rzekami – Bug i Narew. Wycieczkę można zacząć w miejscowości Kuligów, w której znajduje się również skansen przedstawiający mazowiecką wieś z przełomu XIX i XX w. Spływ kajakowy wiedzie na przemian szerokimi i wąskimi odnogami. Po drodze są liczne wyspy i plaże. Po około 9 km rzeka Bug wpływa do Narwi, a dokładniej do Jeziora Zegrzyńskiego. W sezonie letnim można tam popłynąć i na plaży miejskiej zjeść lody lub gofry. Spływ kończy się 2-3 km dalej – przed ujściem Rządzy.

Co warto zwiedzić na Mazowszu?

Warty odwiedzenia jest barokowy kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie wzniesiony w latach 1661–1667 r. Jest on znany z zachowanego portalu z herbem Wazów z XVII w. i dzwonnicą, która została ufundowana przez króla Jana Kazimierza. Na szczycie dachu nad prezbiterium widoczna jest metalowa chorągiewka z wyciętymi literami ICRPS, co oznacza Jan Kazimierz Król Polski i Szwecji.

W pobliżu Jeziora Zegrzyńskiego położone jest miasto Serock, w którym znajduje się m.in. późnogotycki kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Wewnątrz znajduje się m.in. ciekawy obraz nawiązujący do dziejów miasta w trakcie Bitwy Warszawskiej 1920 r. Dzieje miasta warto poznać w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich, gdzie na zwiedzających czeka multimedialna ekspozycja, a w sąsiedztwie budynku współczesny mural przedstawiający dzieje miasta.

Reklama

Blisko Serocka znajduje się rezerwat „Jadwisin” położony na nadnarwiańskiej skarpie. Znajduje się w nim XIX-wieczny neoklasyczny pałac należący w przeszłości do Radziwiłłów.

Niedaleko stolicy znajduje się Kampinoski Park Narodowy. Jest on unikatem w skali całej Europy – rzadko można spotkać położony tak blisko dużego miasta ogromny obszar leśny. Na terenie prawie 39 tys. ha występuje nawet połowa rodzimych gatunków zwierząt.

Niebezpieczne miejsca na Mazowszu

Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji wynika, że na terenie garnizonu mazowieckiego utonęło w 2022 roku 46 osób. Dla porównania w latach 2023-2024 miały miejsce po 23 utonięcia rocznie. To pokazuje, że coraz więcej osób wypoczywających nad wodą potrafi zachować ostrożność. Dzieje się tak m.in. akcjom edukacyjnym prowadzonym przez szkoły, policję, OSP i samorządy. Według danych Komendy Stołecznej i Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w tym roku na Mazowszu doszło już do 11 utonięć. Warto podkreślić, że toną głównie dorośli mężczyźni.

W subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim jest 12 miejsc szczególnie niebezpiecznych, które są oznakowane tablicami „Czarny punkt wodny”

Reklama

Czarne punkty wodne to tablice ostrzegawcze umieszczone tam, gdzie powinna obowiązywać szczególna ostrożność nad wodą. Najczęściej są to miejsca, gdzie dochodziło do utonięć, dzikie kąpieliska, rzeki o silnym nurcie czy żwirownie. Znak jest wyraźnym ostrzeniem, by nie wchodzić w tym miejscu do wody. Obecnie na Mazowszu mamy aż 116 czarnych punktów wodnych.

W subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim jest 12 miejsc szczególnie niebezpiecznych, które są oznakowane tablicami „Czarny punkt wodny”. 3 z nich znajdują się w powiecie pruszkowskim, po 2 w powiatach nowodworskim, piaseczyńskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim, a jeden w powiecie legionowskim.