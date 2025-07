Mobilne Punkty Zbierania Elektrośmieci ElektroEko będą miały przerwę

16 sierpnia ElektroEko nie będzie prowadzić zbiórki we wszystkich warszawskich Mobilnych Punktach Zbierania Elektrośmieci – informuje Urząd Dzielnicy Bielany.



Jak dodają urzędnicy, punkty ElektroEko będą czynne normalnie we wszystkie pozostałe soboty sierpnia.

Czym są Mobilne Punkty Zbierania Elektrośmieci?

Mobilne Punkty Zbierania Elektrośmieci (MPSZOK/ElektoEko) to specjalnie oznakowane miejsca lub pojazdy, które regularnie odwiedzają każdą dzielnicę miasta, umożliwiając mieszkańcom bezpłatne oddawanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) to specjalnie przystosowane pojazdy kursujące dwa razy w tygodniu, w środy w godzinach od 11:00 do 18:30 oraz w soboty od 10:00 do 17:30. Zatrzymują się one w ustalonych miejscach według harmonogramu i przyjmują na przykład małe elektrośmieci do 25 centymetrów oraz baterie i akumulatory, jednak nie przyjmują dużych urządzeń elektrycznych. Natomiast Mobilne Punkty Zbierania Elektrośmieci ElektroEko działają w każdą sobotę w godz. 10-14, odwiedzając wszystkie dzielnice Warszawy w wyznaczonych, oznakowanych lokalizacjach. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego oddania zarówno małych, jak i średnich elektrośmieci.

Co można oddać do Mobilnego Punktu Zbierania Elektrośmieci?

Dokładne miejsca i terminy można znaleźć na stronie ElektroEko lub w materiałach informacyjnych udostępnianych przez miasto. W mobilnych punktach można oddać małe elektrośmieci oraz baterie i akumulatory. Duże urządzenia elektroniczne, takie jak pralki czy lodówki, niestety nie są przyjmowane w mobilnych punktach, ale mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej usługi odbioru takich sprzętów bezpośrednio z domu po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub przez Internet.