Warszawskie miejsca chłodu. Lista adresów

Stołeczne dzielnice zgodnie z decyzją władz miasta uruchamiają na czas spiekoty punkty wytchnienia - miejsca chłodu. „Życie Warszawy” przedstawia ich listę.



Wobec przewidywanych przez synoptyków ekstremalnych zdarzeń pogodowych takich jak deszcze nawalne czy fale upałów władze miasta podejmują różnorakie działania. Jedne mają charakter długofalowy - to odbetonowywanie centrum miasta i jego zazielenianie, budowa zbiorników retencyjnych, drugie są bardziej doraźne, choćby w przypadku upałów to miejsca chłodu. Dają one przegrzanym i zmęczonym ekstremalnym gorącem moment wytchnienia.

W każdej z dzielnic znajduje się ich co najmniej kilka, ale bywa, że jest to znacznie więcej.

Bemowo

Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70 (parter), czynny poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.

Aleja sportów miejskich, ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22H, czynna poniedziałek – niedziela 9.00–21.00.