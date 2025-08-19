W połowie przyszłego roku ruszą dodatkowe połączenia kolejowe z Warszawy do Łodzi
O nowych pociągach z Warszawy do Łodzi informuje Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Dodatkowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Warszawy do Łodzi pojadą, jak podaje Urząd Miasta Łodzi, od 14 czerwca 2026 roku. Dwie pary składów dziennie kursować będą w weekendy przez Łowicz, Głowno i Zgierz.
Uruchomienie nowych połączeń kolejowych ze stolicy do Łodzi zaplanowane zostało tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Tym samym podróż pociągiem może okazać się ciekawą propozycją dla osób, które chcą uniknąć jazdy samochodem i tym samym wakacyjnych korków na drogach.
Nowe połączenia kolejowe z Warszawy do Łodzi możliwe będą dzięki zakupowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 14 nowoczesnych trzyczłonowych pociągów. Ich produkcja trwa właśnie w bydgoskich zakładach PESA. Jak informuje Urząd Marszałkowski, część składów jest już gotowych.
Pojazdy, które pomieszczą nawet 350 osób (w tym 160 osób na miejscach siedzących), będą osiągać prędkość do 160 km/h. Wszystkie dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami w poruszaniu się. Ponadto składy wyposażone zostaną m.in. w klimatyzację, biletomaty, system informacji pasażerskiej, bezpłatne Wi-Fi, miejsca na rowery, gniazdka elektryczne i monitory LCD.
Nowe pociągi zasilą tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i pozwolą na uruchomienie dodatkowych połączeń w regionie. Składy, poza relacją Warszawa – Łódź, kursować będą m.in. na innych popularnych trasach oraz w powstającym w Łodzi tunelu średnicowym.