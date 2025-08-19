W połowie 2026 roku uruchomione zostaną dodatkowe połączenia kolejowe z Warszawy do Łodzi. Wszystko dzięki nowym pociągom, które w przyszłym roku otrzyma Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA). Ich produkcja trwa właśnie w bydgoskich zakładach PESA.



O nowych pociągach z Warszawy do Łodzi informuje Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Reklama

Dodatkowe połączenia kolejowe z Warszawy do Łodzi już w połowie 2026 roku

Dodatkowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Warszawy do Łodzi pojadą, jak podaje Urząd Miasta Łodzi, od 14 czerwca 2026 roku. Dwie pary składów dziennie kursować będą w weekendy przez Łowicz, Głowno i Zgierz.

Uruchomienie nowych połączeń kolejowych ze stolicy do Łodzi zaplanowane zostało tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Tym samym podróż pociągiem może okazać się ciekawą propozycją dla osób, które chcą uniknąć jazdy samochodem i tym samym wakacyjnych korków na drogach.

Nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pojadą do Warszawy

Nowe połączenia kolejowe z Warszawy do Łodzi możliwe będą dzięki zakupowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 14 nowoczesnych trzyczłonowych pociągów. Ich produkcja trwa właśnie w bydgoskich zakładach PESA. Jak informuje Urząd Marszałkowski, część składów jest już gotowych.