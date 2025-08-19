23.1°C
Życie Warszawy

Sportowcy i ludzie kultury piszą do Rafała Trzaskowskiego. „Czas dotrzymać obietnic”

Publikacja: 19.08.2025 16:45

Budowa hali widowiskowo-sportowej powraca do miejkich postulatów co kilka lat

Foto: Aktywna Warszawa

rbi
Z apelem o budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach Skry zwrócili się do władz Warszawy celebryci świata sportu, mediów i kultury. „Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr” – napisali.

List podpisało wielu przedstawicieli świata sportu, mediów oraz kultury, sztuki i rozrywki. Na liście znajduje się 135 nazwisk. Wnoszą oni o „podjęcie na najbliższej sesji rady miasta decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej”.

Dodają, że kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.

Sukcesy stołecznych klubów sportowych

Sygnatariusze podkreślają, że Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą randze i ambicjom miasta. Sukcesy stołecznych klubów – mistrzostwo Polski koszykarskiej Legii Warszawa oraz kolejny medal siatkarskiego PGE Projektu Warszawa w rozgrywkach PlusLigi – są dowodem na dynamiczny rozwój sportu w naszym mieście, ale brak hali z prawdziwego zdarzenia nie tylko ogranicza ich rozwój i nie pozwala zaspokoić potrzeb rosnącej bazy kibiców, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Miasta, którego kluby biorą udział w rozgrywkach na międzynarodowym poziomie.

Przypominają też, że hala na Bemowie, w której występuje Legia, może pomieścić zaledwie 2 tysiące kibiców, co nie wystarcza na zaspokojenie ogromnego zainteresowania. Obiekt nie jest również przystosowany do wymogów rozgrywek międzynarodowych. Podobnie jest z Areną Ursynów, której pojemność w żaden sposób nie zaspokaja potrzeb siatkarskiej publiczności oraz nie spełnia wymogów europejskich.

„Nowoczesna hala umożliwi organizację meczów ligowych, międzynarodowych, a także dużych imprez sportowych. Inwestycja ta przyczyni się jednocześnie do promocji miasta, generowania dodatkowych przychodów i tworzenia nowych miejsc pracy” – czytamy w apelu.

Sygnatariusze apelują, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych starań i poniesionych przez władze Miasta wielomilionowych kosztów na odzyskanie terenów Skry i przygotowanie dokumentacji projektowej. „Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr, a dzięki wsparciu Rady Miasta możliwe będzie szybkie przekazanie środków na realizację tego kluczowego projektu, co pozwoli na dalszy rozwój warszawskiego sportu, na miarę jego ogromnego potencjału. Realizacja ważnych, strategicznych dla Warszawy projektów wymaga determinacji, konsekwencji i sprawczości. To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów. Dlatego zwracamy się z prośbą o priorytetowe potraktowanie inwestycji w halę na Skrze podczas najbliższych obrad Rady Miasta” – czytamy w piśmie.

Kto podpisał apel o budowę hali widowiskowo-sportowej na terenach Skry?

Wśród przedstawicieli świata sportu pod apelem podpisali się między innymi:

  • Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i doradca ministra sportu i turystyki ds. strategii sportu;
  • Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski; Robert Lewandowski, piłkarz FC Barcelona;
  • Tomasz Fornal, siatkarz reprezentacji Polski i wicemistrz olimpijski;
  • Jeremy Sochan, koszykarz NBA i reprezentant Polski;
  • Natalia Sadowska, mistrzyni świata w warcabach;
  • Piotr Małachowski, złoty medalista olimpijski;
  • Mateusz Kusznierewicz, żeglarz;
  • Martyna Swatowska-Wenglarczyk, szpadzistka i medalistka olimpijska z Paryża;
  • Paweł Korzeniowski, pływak;
  • Piotr Gacek siatkarz PGE Projekt Warszawa;
  • Karol Kłos, siatkarz;
  • Fabian Drzyzga, siatkarz;
  • Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej;
  • Łukasz Koszarek, były koszykarz i prezes Polskiej Ligi Koszykówki;
  • Jacek Magiera, były piłkarz i trener;
  • Jan Błachowicz, zawodnik MMA w UFC;

a także inni sportowcy, trenerzy, prezesi i byli zawodnicy różnych dyscyplin sportowych.

Wśród przedstawicieli świata mediów list podpisali między innymi:

  • Marian Kmita, dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat i wiceprezes PKOl;
  • Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport;
  • Michał Kołodziejczyk, dyrektor sportu w Canal+;
  • Tomasz Smokowski, dziennikarz sportowy;
  • Tomasz Włodarczyk, dziennikarz sportowy;
  • Mateusz Borek, dziennikarz sportowy;
  • Łukasz „Juras” Jurkowski, były zawodnik MMA i komentator TV;
  • Tomasz Lis, dziennikarz;
  • Maciej Dowbor, dziennikarz i prezenter TV;
  • Weronika Nowakowska, biathlonistka i dziennikarka TVP;
  • Grzegorz Kajdanowicz, dziennikarz TVN 24;

a także wielu innych dziennikarzy sportowych, muzycznych i ekspertów z różnych portali i stacji telewizyjnych.

Wśród przedstawicieli świata kultury, sztuki i rozrywki podpisali się między innymi:

  • Wojciech Gąssowski, piosenkarz i kompozytor;
  • Maryla Rodowicz, piosenkarka;
  • Tribbs (Mikołaj Trybulec), dj i producent muzyczny;
  • Olaf Lubaszenko, aktor i reżyser;
  • Joanna Liszowska, aktorka;
  • „Saful” Kamil Nożynski, aktor i raper;
  • Andrzej Seweryn, aktor;
  • Katarzyna Nosowska, piosenkarka;
  • Paweł Krawczyk, muzyk, lider grupy „Hey”;
  • Rafał Rutkowski, stand-uper;
  • Agnieszka Grochowska, aktorka;

oraz wielu innych artystów i twórców związanych z różnymi dziedzinami kultury.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

