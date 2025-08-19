Tramwaj do Dworca Zachodniego. Zmieni się organizacja ruchu na Grójeckiej i Banacha

Od soboty, 23 sierpnia, wykonawca trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego zapowiada duże zmiany w ruchu u zbiegu ul. Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha. Kierowcy pojadą drugą jezdnią Grójeckiej, a połączenie z arterią odzyska ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r.



Na skrzyżowaniu Grójeckiej z ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha powstaje tzw. pełna gwiazda, czyli układ torów umożliwiający ruch tramwajów we wszystkich kierunkach. Jego budowa rozpoczęła się na początku roku.

Wykonawca inwestycji zamknął wówczas jedną z jezdni ulicy Grójeckiej i połączenie z ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zawieszono także ruch tramwajów. Teraz połowa węzła rozjazdowego jest już gotowa i można zacząć kolejny etap budowy.

Zmiany komunikacyjne na ul. Grójeckiej i Banacha

W nocy z piątku na sobotę, czyli z 22 na 23 sierpnia, tramwajarze otworzą jezdnię ulicy Grójeckiej w kierunku alei Krakowskiej, a z robotami przeniosą się na nitkę do centrum. Kierowcy nadal będą jeździli jedną jezdnią w obu kierunkach. Tymczasowe przewiązki przez torowisko pozostaną w tych samych miejscach: za przystankiem Hale Banacha i przed ulicą Baśniową. Tak jak wcześniej, w stronę alei Krakowskiej będą dwa pasy, a do centrum jeden.

Organizacja ruchu na Ochocie w rejonie skrzyżowania Grójeckiej i Banacha Foto: UM Warszawa

Połączenie z Grójecką odzyska ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Także tutaj kierowcy pojadą jedną jezdnią w dwóch kierunkach. Zamknięty pozostanie fragment ulicy Białobrzeskiej do Przemyskiej, a także fragment Opaczewskiej od Grójeckiej w stronę Szczęśliwickiej.