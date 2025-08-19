23.7°C
Tramwaj do Dworca Zachodniego. Zmieni się organizacja ruchu na Grójeckiej i Banacha

Publikacja: 19.08.2025 14:45

Utrudnienia są związane z budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego

Foto: UM Warszawa

Od soboty, 23 sierpnia, wykonawca trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego zapowiada duże zmiany w ruchu u zbiegu ul. Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha. Kierowcy pojadą drugą jezdnią Grójeckiej, a połączenie z arterią odzyska ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Na skrzyżowaniu Grójeckiej z ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha powstaje tzw. pełna gwiazda, czyli układ torów umożliwiający ruch tramwajów we wszystkich kierunkach. Jego budowa rozpoczęła się na początku roku.

Wykonawca inwestycji zamknął wówczas jedną z jezdni ulicy Grójeckiej i połączenie z ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zawieszono także ruch tramwajów. Teraz połowa węzła rozjazdowego jest już gotowa i można zacząć kolejny etap budowy.

Zmiany komunikacyjne na ul. Grójeckiej i Banacha

W nocy z piątku na sobotę, czyli z 22 na 23 sierpnia, tramwajarze otworzą jezdnię ulicy Grójeckiej w kierunku alei Krakowskiej, a z robotami przeniosą się na nitkę do centrum. Kierowcy nadal będą jeździli jedną jezdnią w obu kierunkach. Tymczasowe przewiązki przez torowisko pozostaną w tych samych miejscach: za przystankiem Hale Banacha i przed ulicą Baśniową. Tak jak wcześniej, w stronę alei Krakowskiej będą dwa pasy, a do centrum jeden.

Organizacja ruchu na Ochocie w rejonie skrzyżowania Grójeckiej i Banacha

Foto: UM Warszawa

Połączenie z Grójecką odzyska ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Także tutaj kierowcy pojadą jedną jezdnią w dwóch kierunkach. Zamknięty pozostanie fragment ulicy Białobrzeskiej do Przemyskiej, a także fragment Opaczewskiej od Grójeckiej w stronę Szczęśliwickiej.

Jadący Grójecką z centrum skręcą w Bitwy Warszawskiej 1920 r. Natomiast z Okęcia będzie można pojechać tylko prosto, do centrum. Objazd do Bitwy Warszawskiej 1920 r. poprowadzi ulicami Dickensa i Szczęśliwicką. Z kolei jadący ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. od Dworca Zachodniego skręcą w Grójecką w prawo lub lewo.

Organizacja ruchu na Ochocie w rejonie skrzyżowania Grójeckiej i Banacha

Foto: UM Warszawa

Zamknięte zostaną obie jezdnie ulicy Banacha od skrzyżowania z Grójecką do Pawińskiego. Ulicami Pawińskiego i Dickensa zostanie wytyczony objazd do Grójeckiej.

Z ulicy Pawińskiego będzie można wyjechać na Banacha tylko w prawo. Do budynków Banacha 12, 14, 16, 18, 20, 22 oraz Grójecka 89 i 81/87 będzie można dojechać ulicą Banacha. Na fragmencie od Wolnej Wszechnicy do parkingu dla mieszkańców zostaną wyznaczone dwa kierunki ruchu.

Zmiany tras autobusów na Ochocie

Autobusy linii 186 i 414, ruszające z przystanku Banacha 04 w kierunku Nowodworów i Bródna Podgrodzie, pojadą ulicą Pawińskiego do Dickensa, czyli aktualnej trasy. Linia 157 w obu kierunkach zostanie skierowana ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Grójeckiej i swojej stałej trasy.

Na swoje standardowe trasy w tym rejonie, czyli ulicą Grójecką do Bitwy Warszawskiej 1920 r., wrócą autobusy linii 191 i N43. Dotychczasowe trasy objazdowe dla linii: 136, 154, 167, 172, 208, 521, N01 nie zmienią się. Tramwaje linii 7 i 9 pozostaną na krótszych trasach do placu Narutowicza. Utrzymane będzie kursowanie autobusów linii Z-9 i Z14. Trasy linii: 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i 733 nadal będą wydłużone do PKP Rakowiec.

