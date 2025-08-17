14.1°C
1017.3 hPa
Życie Warszawy

Od poniedziałku nowe utrudnienia na drogach. Jak pojadą autobusy miejskie?

Publikacja: 17.08.2025 18:10

Linia 194 w kierunku PKP Gołąbki kursować będzie trasą przez CM Wolski, Fort Wola, Wolską, Połczyńsk

Linia 194 w kierunku PKP Gołąbki kursować będzie trasą przez CM Wolski, Fort Wola, Wolską, Połczyńską, al. 4 Czerwca 1989 r., aż do przystanku PKP Gołąbki

Foto: WSP

rbi
Od poniedziałku, 18 sierpnia, ruszy remont północnej jezdni ulicy Połczyńskiej na odcinku od Fort Woli do Powstańców Śląskich oraz na placu Hallera, gdzie prowadzone będą awaryjne prace drogowe. Dodatkowo utrudnienia wystąpią na ulicach Senatorskiej i Wybrzeże Gdyńskie.

Od 18 sierpnia (od godz. 4:00) na odcinku Fort Wola – Powstańców Śląskich nadal zamknięta będzie północna jezdnia ul. Połczyńskiej. Ruch drogowy odbywać się będzie jezdnią południową, a skręt w lewo z Połczyńskiej w Dźwigową pozostaje niemożliwy. Parking „Parkuj i Jedź” Połczyńska pozostaje nieczynny. Autobusy linii kursujących tą trasą zostały skierowane na objazdy. Linia 194 w kierunku PKP Gołąbki kursować będzie trasą przez CM Wolski, Fort Wola, Wolską, Połczyńską, al. 4 Czerwca 1989 r., aż do przystanku PKP Gołąbki.

Polecane
Prace, które potrwają do końca maja 2026 roku, skupią się na przywróceniu pierwotnych parametrów tec
kolej
Wkrótce ruszy remont na drodze kolejowej WKD do Podkowy Leśnej

Uruchomiony zostanie nowy przystanek fort wola 52 na południowej jezdni ul. Wolskiej, za skrzyżowaniem z ul. Fort Wola, w kierunku Bemowa. Przystanek ten będzie obsługiwał linie 105, 194, 713 i 716 jako stałe oraz linię N42 jako „na żądanie”. Drugi nowy przystanek ciepłownia wola 54 powstanie w ul. Połczyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Powstańców Śląskich, na wysokości salonu samochodowego, i obsługiwać będzie te same linie. Zawieszone zostaną natomiast przystanki fort wola 02, p+r połczyńska 02 oraz ciepłownia wola 04.

Awaryjne prace na placu Hallera

Od 18 do 22 sierpnia z powodu awaryjnych prac drogowych na placu Hallera zmienione zostaną trasy kilku linii autobusowych. Linia 170 w kierunku ronda Starzyńskiego będzie kursować przez Targową, Ratuszową, Dąbrowszczaków, J. Szanajcy oraz Jagiellońską. Linie nocne N03, N14 i N64 zostaną skierowane na trasy objazdowe przez te same ulice, odpowiednio do swoich krańców.

Polecane
W stolicy mieszkańcy mają do dyspozycji 3355 rowerów i 337 stacji Veturilo
z perspektywy siodełka
Veturilo za darmo dla posiadaczy karty miejskiej? Nowy pomysł

W związku z pracami zawieszony zostanie przystanek pl. Hallera 05. Zamiast niego uruchomione zostaną dwa przystanki zastępcze: pl. Hallera 55 na ul. Jagiellońskiej za skrzyżowaniem z ul. Szanajcy, który będzie obsługiwał linię 170 jako przystanek stały oraz linię N03 jako przystanek „na żądanie”, oraz pl. Hallera 59 na ul. Dąbrowszczaków przed skrzyżowaniem z ul. K. Szymanowskiego, obsługujący linię 170 jako stały oraz linie N03, N14 i N64 jako „na żądanie”.

Wymiana nawierzchni ulicy Senatorskiej

Remont nawierzchni ul. Senatorskiej zaplanowany jest od 18 do 22 sierpnia. W tym czasie linia 518 zostanie skierowana na trasę zmienioną – w kierunku Bielańska kursować będzie przez Bonifraterską, Świętojerską i Anielewicza do przystanku Esperanto 03, natomiast w kierunku Nowodworów przez te same ulice w odwrotną stronę. W związku z tym zawieszony zostanie przystanek bielańska 01. Linia 518 będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy od 18 do 21 sierpnia.

Wymiana nawierzchni zachodniej jezdni Wybrzeża Gdyńskiego

Od 18 do 29 sierpnia zachodnia jezdnia ul. Wybrzeże Gdyńskie na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Wenedów zostanie całkowicie wyłączona dla ruchu kołowego. Ruch w kierunku południowym odbywać się będzie tylko lewym pasem jezdni wschodniej, jednak bez możliwości wjazdu z ul. Krasińskiego.

Polecane
Media społecznościowe obiegło kolejne nagranie z insektami na siedzeniach warszawskiego metra
Komunikacja
Niechciani pasażerowie metra. W siedzeniach zalęgły się pluskwy?

Z tego powodu linia 185 w kierunku centrum handlowego Ursynów będzie kursować zmienioną trasą, przejeżdżając przez plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Konwiktorską, Sanguszki oraz Wybrzeże Gdańskie. W tym okresie nieczynne będą przystanki centrum olimpijskie 01, cytadela 01 oraz most gdański 01. Do 20 sierpnia do godziny 6:00 zawieszony będzie również przystanek sanguszki 01. Linia 185 kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy przez cały okres remontu.

Koniec prac na skrzyżowaniu przy GUSie i na ul. Popiełuszki

Zakończenie remontu torowiska na skrzyżowaniu ulic Wawelskiej, al. Niepodległości i al. Armii Ludowej oznacza powrót od 18 sierpnia 2025 r. linii 167 na jej podstawową trasę w rejonie tego skrzyżowania.

Z kolei od nocy 18/19 sierpnia zostanie przywrócona podstawowa trasa linii N46 po zakończeniu prac na ul. Popiełuszki.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Prace, które potrwają do końca maja 2026 roku, skupią się na przywróceniu pierwotnych parametrów tec
kolej

Wkrótce ruszy remont na drodze kolejowej WKD do Podkowy Leśnej

Jezdnia Wisłostrady w kierunku Mokotowa zostanie zamknięta w poniedziałek o godzinie 7.
remont

Wisłostrada: Drogowcy przenoszą się na nitkę do Mokotowa

Media społecznościowe obiegło kolejne nagranie z insektami na siedzeniach warszawskiego metra
Komunikacja

Niechciani pasażerowie metra. W siedzeniach zalęgły się pluskwy?

Marszałkowska między rondem Dmowskiego a Ogrodem Saskim to plac budowy
przebudowa

Przejścia dla pieszych na Marszałkowskiej. Nowy etap prac

Drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac na moście Poniatowskiego
przebudowa

Remont mostu Poniatowskiego. Tylko jeden pas na Pragę

Czy czeski przewoźnik kolejowy stanie się pierwszym zagranicznym konkurentem PKP Intercity na polski
kolej

Czesi uruchomią połączenie między Warszawą a Krakowem

Drogowcy zaplanowali prace remontowe w kilku dzielnicach
przebudowa

Długi weekend z remontami. Utrudnienia na kluczowych ulicach

Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów i metra
długi sierpniowy weekend

Komunikacja w święto. Zmiany w rozkładach metra i autobusów

© Copyright by GREMI MEDIA SA