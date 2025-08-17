Od poniedziałku nowe utrudnienia na drogach. Jak pojadą autobusy miejskie?

W związku z pracami zawieszony zostanie przystanek pl. Hallera 05. Zamiast niego uruchomione zostaną dwa przystanki zastępcze: pl. Hallera 55 na ul. Jagiellońskiej za skrzyżowaniem z ul. Szanajcy, który będzie obsługiwał linię 170 jako przystanek stały oraz linię N03 jako przystanek „na żądanie”, oraz pl. Hallera 59 na ul. Dąbrowszczaków przed skrzyżowaniem z ul. K. Szymanowskiego, obsługujący linię 170 jako stały oraz linie N03, N14 i N64 jako „na żądanie”.

Wymiana nawierzchni ulicy Senatorskiej

Remont nawierzchni ul. Senatorskiej zaplanowany jest od 18 do 22 sierpnia. W tym czasie linia 518 zostanie skierowana na trasę zmienioną – w kierunku Bielańska kursować będzie przez Bonifraterską, Świętojerską i Anielewicza do przystanku Esperanto 03, natomiast w kierunku Nowodworów przez te same ulice w odwrotną stronę. W związku z tym zawieszony zostanie przystanek bielańska 01. Linia 518 będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy od 18 do 21 sierpnia.

Wymiana nawierzchni zachodniej jezdni Wybrzeża Gdyńskiego

Od 18 do 29 sierpnia zachodnia jezdnia ul. Wybrzeże Gdyńskie na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Wenedów zostanie całkowicie wyłączona dla ruchu kołowego. Ruch w kierunku południowym odbywać się będzie tylko lewym pasem jezdni wschodniej, jednak bez możliwości wjazdu z ul. Krasińskiego.

Z tego powodu linia 185 w kierunku centrum handlowego Ursynów będzie kursować zmienioną trasą, przejeżdżając przez plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Konwiktorską, Sanguszki oraz Wybrzeże Gdańskie. W tym okresie nieczynne będą przystanki centrum olimpijskie 01, cytadela 01 oraz most gdański 01. Do 20 sierpnia do godziny 6:00 zawieszony będzie również przystanek sanguszki 01. Linia 185 kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy przez cały okres remontu.

Koniec prac na skrzyżowaniu przy GUSie i na ul. Popiełuszki

Zakończenie remontu torowiska na skrzyżowaniu ulic Wawelskiej, al. Niepodległości i al. Armii Ludowej oznacza powrót od 18 sierpnia 2025 r. linii 167 na jej podstawową trasę w rejonie tego skrzyżowania.

Reklama

Z kolei od nocy 18/19 sierpnia zostanie przywrócona podstawowa trasa linii N46 po zakończeniu prac na ul. Popiełuszki.