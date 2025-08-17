Od poniedziałku nowe utrudnienia na drogach. Jak pojadą autobusy miejskie?

Linia 194 w kierunku PKP Gołąbki kursować będzie trasą przez CM Wolski, Fort Wola, Wolską, Połczyńską, al. 4 Czerwca 1989 r., aż do przystanku PKP Gołąbki
Od 18 sierpnia (od godz. 4:00) na odcinku Fort Wola – Powstańców Śląskich nadal zamknięta będzie północna jezdnia ul. Połczyńskiej. Ruch drogowy odbywać się będzie jezdnią południową, a skręt w lewo z Połczyńskiej w Dźwigową pozostaje niemożliwy. Parking „Parkuj i Jedź” Połczyńska pozostaje nieczynny. Autobusy linii kursujących tą trasą zostały skierowane na objazdy. Linia 194 w kierunku PKP Gołąbki kursować będzie trasą przez CM Wolski, Fort Wola, Wolską, Połczyńską, al. 4 Czerwca 1989 r., aż do przystanku PKP Gołąbki.
Uruchomiony zostanie nowy przystanek fort wola 52 na południowej jezdni ul. Wolskiej, za skrzyżowaniem z ul. Fort Wola, w kierunku Bemowa. Przystanek ten będzie obsługiwał linie 105, 194, 713 i 716 jako stałe oraz linię N42 jako „na żądanie”. Drugi nowy przystanek ciepłownia wola 54 powstanie w ul. Połczyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Powstańców Śląskich, na wysokości salonu samochodowego, i obsługiwać będzie te same linie. Zawieszone zostaną natomiast przystanki fort wola 02, p+r połczyńska 02 oraz ciepłownia wola 04.
Od 18 do 22 sierpnia z powodu awaryjnych prac drogowych na placu Hallera zmienione zostaną trasy kilku linii autobusowych. Linia 170 w kierunku ronda Starzyńskiego będzie kursować przez Targową, Ratuszową, Dąbrowszczaków, J. Szanajcy oraz Jagiellońską. Linie nocne N03, N14 i N64 zostaną skierowane na trasy objazdowe przez te same ulice, odpowiednio do swoich krańców.
W związku z pracami zawieszony zostanie przystanek pl. Hallera 05. Zamiast niego uruchomione zostaną dwa przystanki zastępcze: pl. Hallera 55 na ul. Jagiellońskiej za skrzyżowaniem z ul. Szanajcy, który będzie obsługiwał linię 170 jako przystanek stały oraz linię N03 jako przystanek „na żądanie”, oraz pl. Hallera 59 na ul. Dąbrowszczaków przed skrzyżowaniem z ul. K. Szymanowskiego, obsługujący linię 170 jako stały oraz linie N03, N14 i N64 jako „na żądanie”.
Remont nawierzchni ul. Senatorskiej zaplanowany jest od 18 do 22 sierpnia. W tym czasie linia 518 zostanie skierowana na trasę zmienioną – w kierunku Bielańska kursować będzie przez Bonifraterską, Świętojerską i Anielewicza do przystanku Esperanto 03, natomiast w kierunku Nowodworów przez te same ulice w odwrotną stronę. W związku z tym zawieszony zostanie przystanek bielańska 01. Linia 518 będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy od 18 do 21 sierpnia.
Od 18 do 29 sierpnia zachodnia jezdnia ul. Wybrzeże Gdyńskie na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Wenedów zostanie całkowicie wyłączona dla ruchu kołowego. Ruch w kierunku południowym odbywać się będzie tylko lewym pasem jezdni wschodniej, jednak bez możliwości wjazdu z ul. Krasińskiego.
Z tego powodu linia 185 w kierunku centrum handlowego Ursynów będzie kursować zmienioną trasą, przejeżdżając przez plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Konwiktorską, Sanguszki oraz Wybrzeże Gdańskie. W tym okresie nieczynne będą przystanki centrum olimpijskie 01, cytadela 01 oraz most gdański 01. Do 20 sierpnia do godziny 6:00 zawieszony będzie również przystanek sanguszki 01. Linia 185 kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy przez cały okres remontu.
Zakończenie remontu torowiska na skrzyżowaniu ulic Wawelskiej, al. Niepodległości i al. Armii Ludowej oznacza powrót od 18 sierpnia 2025 r. linii 167 na jej podstawową trasę w rejonie tego skrzyżowania.
Z kolei od nocy 18/19 sierpnia zostanie przywrócona podstawowa trasa linii N46 po zakończeniu prac na ul. Popiełuszki.