Veturilo za darmo dla posiadaczy karty miejskiej? Pomysł na przełom w warszawskim transporcie

W stolicy mieszkańcy mają do dyspozycji 3355 rowerów i 337 stacji Veturilo
Rozwiązanie takie mogłoby uczynić stolicę Polski pionierem w Europie, ale wiązałoby się z konkretnymi wyzwaniami finansowymi.
System rowerów miejskich Veturilo cieszy się w Warszawie rosnącą popularnością, stając się istotnym, ekologicznym i zdrowym uzupełnieniem tradycyjnej komunikacji. Wychodząc naprzeciw temu trendowi, radna Agata Diduszko-Zyglewska z Klubu Lewica - Miasto Jest Nasze, wystosowała interpelację do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Propozycja ma na celu jeszcze mocniejsze powiązanie Veturilo z warszawskim transportem publicznym poprzez rozszerzenie działania biletu miesięcznego i kwartalnego również na system rowerów miejskich.
Według radnej, taka zmiana mogłaby przynieść korzyści nie tylko rowerzystom, ale także pomóc w zmniejszeniu poziomu zatłoczenia w autobusach i tramwajach oraz korków tworzonych przez prywatne samochody.
W swojej interpelacji radna prosi prezydenta o ocenę, czy objęcie Veturilo systemem biletów okresowych byłoby możliwe pod względem technicznym oraz jakie skutki finansowe oznaczałoby dla budżetu miasta. Pytania te są kluczowe, gdyż propozycja Diduszko-Zyglewskiej jest pod pewnymi względami wyjątkowa na tle innych europejskich stolic.
W większości miast integracja transportu rowerowego z publicznym opiera się na preferencyjnych warunkach, a nie na pełnej bezpłatności. W niemieckiej Kolonii, posiadacze biletów okresowych często otrzymują darmowe pierwsze 30 minut jazdy. Podobnie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pasażerowie ZTM z długookresowym biletem mają do dyspozycji darmową godzinę jazdy dziennie, co jest jedną z najszerszych form integracji w Polsce. Holenderski system OV-fiets w Amsterdamie i innych miastach jest co prawda zintegrowany z kartą transportu publicznego, ale nie oferuje darmowych przejazdów.
Propozycja warszawskiej radnej idzie o krok dalej. O ile miasto wprowadziłoby całkowicie bezpłatne przejazdy dla posiadaczy karty miejskiej, Warszawa mogłaby stać się pionierem w Europie. Przypomnijmy, że na chwilę obecną, każdy użytkownik systemu Veturilo w Warszawie również otrzymuje bezpłatne, pierwsze 20 minut, przy każdym wypożyczeniu roweru.
Pełne włączenie Veturilo do abonamentów komunikacji miejskiej, jak sugeruje radna, byłoby znaczącą zmianą. O ile jest to bardzo atrakcyjne z perspektywy mieszkańca, to z punktu widzenia budżetu miasta stanowi poważne wyzwanie. Utrzymanie systemu, który generuje koszty operacyjne, musiałoby być w większym stopniu finansowane z pieniędzy publicznych, a to ostatecznie oznaczałoby, że utrzymanie systemu byłoby pokrywane przez wszystkich warszawskich podatników. Dodatkowo, wzmożony popyt na rowery, związany z bezpłatnym dostępem, mógłby wymagać rozbudowy floty, co z kolei podniosłoby koszty.
Teraz władze miasta, na czele z prezydentem Trzaskowskim, będą musiały ocenić techniczne i finansowe aspekty tej śmiałej propozycji. Mieszkańcy z pewnością z niecierpliwością będą czekać na odpowiedź. Decyzja, czy Warszawa zdecyduje się na odważny krok integracji, pokaże, w jakim kierunku stolica chce rozwijać swoją politykę zrównoważonego transportu.