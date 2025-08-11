Veturilo za darmo dla posiadaczy karty miejskiej? Pomysł na przełom w warszawskim transporcie

Warszawa może stanąć przed szansą na wprowadzenie rewolucyjnego rozwiązania w transporcie publicznym. Radna Agata Diduszko-Zyglewska złożyła interpelację, proponując włączenie systemu Veturilo do abonamentów komunikacji miejskiej.



Rozwiązanie takie mogłoby uczynić stolicę Polski pionierem w Europie, ale wiązałoby się z konkretnymi wyzwaniami finansowymi.

System rowerów miejskich Veturilo cieszy się w Warszawie rosnącą popularnością, stając się istotnym, ekologicznym i zdrowym uzupełnieniem tradycyjnej komunikacji. Wychodząc naprzeciw temu trendowi, radna Agata Diduszko-Zyglewska z Klubu Lewica - Miasto Jest Nasze, wystosowała interpelację do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Propozycja ma na celu jeszcze mocniejsze powiązanie Veturilo z warszawskim transportem publicznym poprzez rozszerzenie działania biletu miesięcznego i kwartalnego również na system rowerów miejskich.

Według radnej, taka zmiana mogłaby przynieść korzyści nie tylko rowerzystom, ale także pomóc w zmniejszeniu poziomu zatłoczenia w autobusach i tramwajach oraz korków tworzonych przez prywatne samochody.

Propozycja, która wyróżniałaby Warszawę

W swojej interpelacji radna prosi prezydenta o ocenę, czy objęcie Veturilo systemem biletów okresowych byłoby możliwe pod względem technicznym oraz jakie skutki finansowe oznaczałoby dla budżetu miasta. Pytania te są kluczowe, gdyż propozycja Diduszko-Zyglewskiej jest pod pewnymi względami wyjątkowa na tle innych europejskich stolic.