Policja karze za jazdę na „nie-rowerach”. Trzy mandaty po 1500 zł

Posiadacze pojazdów zostali ukarani mandatami w wysokości 1500 zł
W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze drogówki zwracają szczególną uwagę na użytkowników jednośladów, kontrolując ich stan techniczny, trzeźwość oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Akcją objęci są zarówno motocykliści i rowerzyści, jak i kierujący hulajnogami oraz urządzeniami transportu osobistego. Podczas patroli na terenie Piaseczna mundurowi zauważyli i zatrzymali do kontroli trzech mężczyzn, którzy poruszali się pojazdami wyglądającymi na rowery elektryczne.
Policjanci do kontroli drogowej zatrzymali 25-latka na ulicy Kusocińskiego, 37-latka na ulicy Słowiczej oraz 39-latka na ulicy Okulickiego. Mężczyźni przekonywali funkcjonariuszy, że jeżdżą na rowerach elektrycznych. Ich pojazdy, choć przypominały rowery, były wyposażone w silniki, które uruchamiano za pomocą manetki w kierownicy. Taka konstrukcja sprawia, że pojazd nie spełnia ustawowej definicji roweru. W rezultacie każdy z mężczyzn został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu.
Przypadek z Piaseczna to ważna lekcja dla wszystkich miłośników jednośladów. Definicja roweru zawarta w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym jest precyzyjna i nie pozostawia wątpliwości. Rower to pojazd poruszany siłą mięśni osoby jadącej. Może on być wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, ale tylko pod warunkiem, że jest on uruchamiany naciskiem na pedały. Moc takiego silnika nie może przekraczać 250 W, a jego moc wyjściowa musi stopniowo spadać po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Oznacza to, że każdy jednoślad, w którym silnik uruchamiany jest manetką, zgodnie z prawem nie jest rowerem, lecz motorowerem lub innym pojazdem, który musi spełniać odrębne wymogi, np. dotyczące rejestracji.
Piaseczyńska policja przypomina, że znajomość przepisów jest kluczowa dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze apelują o dokładne sprawdzanie specyfikacji technicznej pojazdów, którymi się poruszamy, aby uniknąć przykrych niespodzianek i wysokich kar. Akcja „Dwa kółka - jedno życie” będzie kontynuowana, a policjanci będą w dalszym ciągu zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów przez użytkowników jednośladów.