Obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lipsko w powiecie lipskim. Powiązana jest z planami budowy obwodnicy Zwolenia znajdującej się również w ciągu DK nr 79. Inwestycja wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta i jednocześnie poprawi bezpieczeństwo ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy. Stanowić będzie również uzupełnienie przebudowanego ciągu drogi wojewódzkiej nr 747.

Obwodnica Lipska została poprowadzona po zachodniej stronie miasta. Długość odcinka to 6,35 km. Prace nad budową tej trasy są już mocno zaawansowane. Według informacji na stronie projektu aktualny postęp robót został oceniony na prawie 84 proc. Jak podają lokalne media, ich zakończenie przewidziane jest na koniec tego roku.

Obwodnica Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60

Odcinek liczyć ma ok. 3 km i przebiegać przez obszar gminy Łąck. Rozpoczyna swój bieg od południowo-zachodniej strony Łącka, w rejonie istniejącego skrzyżowania z drogą gminną Stare Budy (ul. Długa), a kończy po północno-wschodniej stronie miasta, na włączeniu w nowo projektowany przebieg drogi krajowej nr 60. Po zaprojektowaniu i wybudowaniu obwodnicy z Łącka wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem.

„Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Łącku. Poprawią się również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a autostradą A1. Nowa trasa będzie również uzupełnieniem zbudowanej już obwodnicy Gostynina” – informuje warszawski oddział GDDKiA.

Ostatni komunikat dotyczący tej inwestycji mówi o wydaniu przez wójta gminy Łąck na początku 2025 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy w ciągu DK60. Kolejnym krokiem powinno być opracowanie projektu budowlanego, a następnie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Reklama

Obwodnica Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53

Kolejną obwodnicą, która ma powstać na Mazowszu w ramach „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030”, jest obwodnica Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Po kilku latach od przyjęcia programu inwestycja ta utknęła w martwym punkcie. Dziś wiele wskazuje na to, że w Ostrołęce i okolicach nikt nie chce budowy tej drogi. Lokalne władze i mieszkańcy wskazują na inne, alternatywne projekty, które zdecydowanie lepiej przysłużą się zmniejszeniu ruchu tranzytowego przez miasto i zwiększeniu płynności przejazdu. Liczą na wsparcie właśnie tych inicjatyw. Może o tym świadczyć chociażby petycja ws. wstrzymania działań inwestycyjnych związanych z budową obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53 złożona do Ministra Infrastruktury pod koniec 2024 r.

„Nasz region potrzebuje pilnych inwestycji infrastrukturalnych, które przyczynią się do poprawy wyjątkowo trudnej sytuacji komunikacyjnej miasta. Analizy i prognozy ruchu oraz lokalne i środowiskowe uwarunkowania dobitnie wskazują na irracjonalność obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Tak znaczne środki finansowe (szacowane w 2020 roku na około 300 mln zł) z powodzeniem rozwiązałyby wszystkie problemy związane z infrastrukturą komunikacyjną miasta i powiatu ostrołęckiego. Degradacja najcenniejszych terenów przyrodniczych związana z budową pozamiejskiej obwodnicy niespełna 50-tysięcznego miasta na kierunku, w którym ruch tranzytowy stanowi zaledwie 2 proc. ogółu pojazdów, jest nie tylko ogromną szkodą środowiskową, ale także marnotrawstwem środków publicznych” – czytamy w dokumencie.

Autorzy petycji skarżą się na nieprawidłowości na etapie opracowywania propozycji przebiegu nowej trasy. Wskazują na ustalenie NIK w tym zakresie oraz na odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez wójta gminy Olszewo-Borki (przez którą przebiegać ma część proponowanej trasy).

Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki

O ile budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53 budzi kontrowersje wśród lokalnej społeczności, o tyle inna inwestycja – dokończenie południowej obwodnicy miasta wraz z budową mostu przez Narew – witana jest z dużym entuzjazmem. Pod koniec lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z konsorcjum trzech firm wybranych do realizacji tego przedsięwzięcia. Miastu Ostrołęka, które jest inicjatorem tego projektu, udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 60 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 75 mln zł to dotacja od samorządu województwa mazowieckiego.

Reszta kosztów to wkład własny Ostrołęki, która – jak informują lokalne media – chce go pokryć z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy (z instrumentu Zielona Transformacja Miast). Samorząd złożył już wniosek o przyznanie tych środków do Banku Gospodarstwa Krajowego. Całkowity koszt budowy południowej obwodnicy Ostrołęki to 200 mln zł (z odszkodowaniami), jej długość - 4,5 km.

Reklama

Obwodnica Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61

Obwodnica będzie miała ok. 16,8 km dwujezdniowego odcinka DK 61, omijającego Pułtusk od zachodu, oraz około 3 km jednojezdniowego odcinka DK 57 prowadzonych nowym śladem, omijających miejscowości Kleszewo i Przemiarowo. Powstaną cztery węzły drogowe: Kacice, Pułtusk Południe, Pułtusk Północ oraz Lipa.

W czerwcu 2021 r. podpisano umowę z firmą Strabag na realizację tej inwestycji w formule „projektuj i buduj”. Prace budowlane ruszyły w październiku 2023 r. Pierwotnie miały zakończyć się w maju 2025 r. GDDKiA poinformowała jednak o przesunięciu terminu na I półrocze 2026 r. Według doniesień lokalnych mediów opóźnienia mogą być większe i bardziej prawdopodobnym terminem zakończenia budowy jest wiosna 2027 r. Wykonawca wystąpił do GDDKiA nie tylko o wydłużenie terminu, ale również o zwiększenie budżetu przewidzianego na to zadanie (początkowo była mowa, że będzie ono kosztować 442 mln zł, w 2023 r. była już mowa o 495 mln zł). W trakcie prac budowlańcy trafili na nielegalne składowisko odpadów w starym żwirowisku w Łubienicy. W lokalnych mediach trwają spekulacje, na ile wpłynęło to na wydłużenie prac oraz wzrost kosztów. Informacje udzielane na ten temat przez GDDKiA oraz wykonawcę są – jak twierdzą lokalne media – wymijające.

Obwodnica Pułtuska, kiedy już powstanie, poprawi sytuację w mieście, ale nie tylko. Ułatwi też ruch lokalny i regionalny. Drogi krajowe nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców Warszawy i Mazowsza na Warmię i Mazury.

Obwodnica Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63 (zachodnia)

Podstawowym celem budowy obwodnicy Siedlec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 2 i 63. Odcinek ten ma być uzupełnieniem i dopełnieniem efektu, który zapewnia autostrada A2. „Poprzez realizację tej obwodnicy w ciągu drogi krajowej, wraz z oddaniem autostrady, zmieni się cały układ komunikacyjny miasta, gdzie ruch dalekobieżny i tranzytowy nie będzie prowadził do miejscowości” – czytamy na stronie programu 100 obwodnic.

Reklama

Droga prowadzić ma przez teren gminy wiejskiej Siedlce i miasta Siedlce, z planowanym przebiegiem znajdującym się na zachód od centrum Siedlec. Początek – po północnej stronie miejscowości Chodów jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 63. Koniec – po zachodniej stronie miasta Siedlce, w rejonie miejscowości Stare Iganie, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 2.

Wokół budowy obwodnicy na razie panuje cisza. W październiku 2024 r. portal siedlce.podlasie24.pl informował, że projekt nie ma jeszcze decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Po jej uzyskaniu biuro projektowe będzie prowadziło dalsze prace geologiczne i geodezyjne. W ich wyniku powstaną materiały potrzebne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Aktualny harmonogram przewiduje przetarg w roku 2027, a samą budowę nowej drogi – w latach 2029-31.

Autostradowa obwodnica Siedlec

W 2024 r. Siedlce zyskały ważny etap tzw. autostradowej obwodnicy Siedlec, realizowanej w ramach budowy wschodniego odcinka autostrady A2 (docelowo prowadzącej do przejścia granicznego z Białorusią w Kukurykach). 18 grudnia 2024 r. GDDKiA informowała: „Dziś udostępniliśmy łącznie 20 km autostrady A2. Do prawie 13-kilometrowego odcinka Groszki – Siedlce Zachód dołączyły fragmenty sąsiednich odcinków A2 udostępnionych w sierpniu br. To 3,6 km odcinka Kałuszyn – Groszki i początek Siedlce Zachód – Siedlce Południe (3,4 km). Łącznie w tym roku oddaliśmy do ruchu blisko 38 km autostrady A2” – czytamy.

Jednocześnie, jak informuje Słowo Podlasie, wykonawcy mają duże opóźnienia w realizacji dalszych odcinków A2 prowadzących od węzła Siedlce Południe w stronę Białej Podlaskiej.

„Jeśli chodzi o odcinek Siedlce Południe - Malinowiec, to zaawansowanie czasowe robót wynosi 167,68 proc. (opóźnienie). Na odcinku Maniowiec - Łukowisko zaawansowanie czasowe robót wynosi 97,84 proc., Łukowisko - Swory 92,70 proc., Swory - Biała Podlaska 130,51 proc. (opóźnienie)” – informuje portal.

Reklama

Obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ze Skaryszewa ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 9 z Radomia na południe. Jest to ważny szlak komunikacyjny w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i dalej Rzeszowa. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 oraz węzła znajdującego się w okolicy Radomia.

Wiosną tego roku GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na budowę obwodnicy. Zadaniem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie obwodnicy Skaryszewa wraz z rozbudową drogi krajowej nr 9 od Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży. Całości ma kosztować prawie 279 mln zł. „Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania (uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji) jak i realizacji kierowcy z nowej trasy będą mogli skorzystać w IV kwartale 2028 r." – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9 będzie przebiegać przez gminę Skaryszew po zachodniej stronie miasta. Przyszła trasa będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej będzie możliwa poprzez trzy skrzyżowania: dwa z istniejącym przebiegiem DK9 oraz jedno z drogą wojewódzką nr 733. Odcinek zostanie poprowadzony po nowym śladzie i będzie liczył nieco ponad 5 km.

W ramach tego samego zadania istniejąca DK nr 9 między Skaryszewem a Iłżą zostanie dostosowana do parametrów klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). W ramach zadania powstanie m.in. nowa konstrukcja drogi, przebudowane zostanie 18 skrzyżowań. Ponadto wybudowane będą ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i odwodnienie.

Reklama

Obwodnica Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63

W centrum Sokołowa Podlaskiego krzyżują się dwie uczęszczane drogi krajowe - nr 62 i 63. Obwodnica ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta i odciążyć jego układ komunikacyjny. Stanowić będzie również uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z autostrady A2. Prace przygotowawcze do jej budowy rozpoczęły się jeszcze przed ogłoszeniem programu „100 obwodnic”.

W listopadzie 2020 r. została zawarta umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W 2022 r. wybrany został docelowy wariant przebiegu obwodnicy. 22 września 2022r. do wójta gminy Sokołów Podlaski został złożony wniosek o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla wybranego wariantu. Prace utknęły na tym etapie. Z informacji opublikowanej na stronie GDDKiA wynika, że termin realizacji 23-kilometrowego odcinka obwodnicy został określony na lata 2032-2035.

Obwodnica Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zwolenia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Zwolenia, ale nie tylko. Nowa droga usprawni również poruszanie się po regionie. Zwłaszcza jeśli dodamy, że w ramach programu budowy 100 obwodnic planowana jest jeszcze jedna obwodnica zlokalizowana w ciągu DK nr 79 – wspomniana już obwodnica Lipska. Obwodnica będzie stanowiła również uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami.

W styczniu 2025 r. burmistrz Zwolenia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79. Nowa trasa o długość ok. 10 km przebiegać ma przez gminę Zwoleń po wschodniej stronie miasta. Będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Wjazd na nią będzie możliwy poprzez węzeł z drogą S12 oraz cztery skrzyżowania: dwa z istniejącym przebiegiem DK79, jedno z istniejącym przebiegiem DK12 oraz jedno z drogą powiatową nr 4528W.

Przetarg na budowę obwodnicy Zwolenia został wpisany na listę przetargów które GDDKiA zamierza ogłosić w 2025 r.