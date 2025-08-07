Tunel pod Warszawą wymaga szybkiego remontu. Ogłoszono przetarg

Tunel w Sulejówku wymaga naprawy [zdj. ilustracyjne]
Jak informuje MZDW, zakres prac ma objąć odbudowę skrajnej podpory ścian szczelinowych od południowej strony tunelu. Oferty można składać do 18 sierpnia 2025 roku do godziny 8.
Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, przedmiotem przetargu jest tunel drogowy w Sulejówku w linii kolejowej nr 2. Odbudowy wymaga skrajna podpora ścian szczelinowych od strony południowej, która została zniszczona podczas uderzenia przez przejeżdżający pojazd z nienormowym ładunkiem.
Zniszczenie miało miejsce w kwietniu – rozpora żelbetowa konstrukcji została zdeformowana, zbrojenia odsłonięte, a ponadto wykruszył się beton. Cała konstrukcja rozpory została zarysowana przy utwierdzeniach w ścianach szczelinowych, a jej przekrój betonowy został zniszczony w taki sposób, że nie ma możliwości przenoszenia naprężeń. Aktualnie rozpora posiada tymczasowe rozparcie z rozpór stalowych, jednak konieczne jest odtworzenie rozpory żelbetowej do poprzedniego stanu, ponieważ jest to konieczne do prawidłowej pracy tunelu.
W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) czytamy, że wykonawca między innymi będzie też zobowiązany do opracowania i przedłożenia zamawiającemu szczegółowego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Uwzględniać on powinien całkowite zamknięcie tunelu w czasie wykonywania prac. Co istotne, zamknięcie nie może trwać dłużej niż dwa miesiące.
Firmy chcące wziąć udział w przetargu ofertę z wymaganymi dokumentami muszą umieścić na stronie platformazakupowa.pl/pn/mzdw do 18 sierpnia do godziny 8.00. Następnie MZDW otworzy oferty, przeanalizuje je i wybierze wśród nich najkorzystniejsza – biorąc pod uwagę cenę (stanowić będzie 60 proc. oceny) oraz okres rękojmi (40 proc. oceny).
Ponadto wykonawcy muszą wpłacić wadium w wysokości 15 720 zł, aby wziąć udział w przetargu. Jeśli tego nie zrobią lub zrobią to nieprawidłowo, to oferta zostanie odrzucona.
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, to znaczy do 16 września 2025 roku. Zamawiający planuje podpisać umowę z wybranym wykonawcą w połowie września. Termin realizacji zamówienia wynosi natomiast dwa miesiące od dnia podpisania umowy.