Życie Warszawy

Tunel pod Warszawą wymaga szybkiego remontu. Ogłoszono przetarg

Publikacja: 07.08.2025 11:45

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) w Warszawie ogłosił przetarg na naprawę uszkodzeń tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 683 w Sulejówku.

Jak informuje MZDW, zakres prac ma objąć odbudowę skrajnej podpory ścian szczelinowych od południowej strony tunelu. Oferty można składać do 18 sierpnia 2025 roku do godziny 8.

Tunel w Sulejówku. Dlaczego wymaga naprawy?

Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, przedmiotem przetargu jest tunel drogowy w Sulejówku w linii kolejowej nr 2. Odbudowy wymaga skrajna podpora ścian szczelinowych od strony południowej, która została zniszczona podczas uderzenia przez przejeżdżający pojazd z nienormowym ładunkiem.

Zniszczenie miało miejsce w kwietniu – rozpora żelbetowa konstrukcji została zdeformowana, zbrojenia odsłonięte, a ponadto wykruszył się beton. Cała konstrukcja rozpory została zarysowana przy utwierdzeniach w ścianach szczelinowych, a jej przekrój betonowy został zniszczony w taki sposób, że nie ma możliwości przenoszenia naprężeń. Aktualnie rozpora posiada tymczasowe rozparcie z rozpór stalowych, jednak konieczne jest odtworzenie rozpory żelbetowej do poprzedniego stanu, ponieważ jest to konieczne do prawidłowej pracy tunelu.

W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) czytamy, że wykonawca między innymi będzie też zobowiązany do opracowania i przedłożenia zamawiającemu szczegółowego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Uwzględniać on powinien całkowite zamknięcie tunelu w czasie wykonywania prac. Co istotne, zamknięcie nie może trwać dłużej niż dwa miesiące.

Jak złożyć ofertę? Wymagane wadium

Firmy chcące wziąć udział w przetargu ofertę z wymaganymi dokumentami muszą umieścić na stronie platformazakupowa.pl/pn/mzdw do 18 sierpnia do godziny 8.00. Następnie MZDW otworzy oferty, przeanalizuje je i wybierze wśród nich najkorzystniejsza – biorąc pod uwagę cenę (stanowić będzie 60 proc. oceny) oraz okres rękojmi (40 proc. oceny).

Ponadto wykonawcy muszą wpłacić wadium w wysokości 15 720 zł, aby wziąć udział w przetargu. Jeśli tego nie zrobią lub zrobią to nieprawidłowo, to oferta zostanie odrzucona.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, to znaczy do 16 września 2025 roku. Zamawiający planuje podpisać umowę z wybranym wykonawcą w połowie września. Termin realizacji zamówienia wynosi natomiast dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

