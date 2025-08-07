Tunel pod Warszawą wymaga szybkiego remontu. Ogłoszono przetarg

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) w Warszawie ogłosił przetarg na naprawę uszkodzeń tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 683 w Sulejówku.



Jak informuje MZDW, zakres prac ma objąć odbudowę skrajnej podpory ścian szczelinowych od południowej strony tunelu. Oferty można składać do 18 sierpnia 2025 roku do godziny 8.

Tunel w Sulejówku. Dlaczego wymaga naprawy?

Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, przedmiotem przetargu jest tunel drogowy w Sulejówku w linii kolejowej nr 2. Odbudowy wymaga skrajna podpora ścian szczelinowych od strony południowej, która została zniszczona podczas uderzenia przez przejeżdżający pojazd z nienormowym ładunkiem.

Zniszczenie miało miejsce w kwietniu – rozpora żelbetowa konstrukcji została zdeformowana, zbrojenia odsłonięte, a ponadto wykruszył się beton. Cała konstrukcja rozpory została zarysowana przy utwierdzeniach w ścianach szczelinowych, a jej przekrój betonowy został zniszczony w taki sposób, że nie ma możliwości przenoszenia naprężeń. Aktualnie rozpora posiada tymczasowe rozparcie z rozpór stalowych, jednak konieczne jest odtworzenie rozpory żelbetowej do poprzedniego stanu, ponieważ jest to konieczne do prawidłowej pracy tunelu.

W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) czytamy, że wykonawca między innymi będzie też zobowiązany do opracowania i przedłożenia zamawiającemu szczegółowego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Uwzględniać on powinien całkowite zamknięcie tunelu w czasie wykonywania prac. Co istotne, zamknięcie nie może trwać dłużej niż dwa miesiące.