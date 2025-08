Ministerstwo Infrastruktury informuje, że ostatni odcinek Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) ma zostać zrealizowany w latach 2032–2035. Harmonogram może się jednak zmieniać w czasie wykonywania prac. Przewidywane są również konsultacje społeczne i spotkania informacyjne.



WOW to trasa ekspresowa, która ma łączyć się od zachodu z drogą S8 Warszawa – Białystok, a od wschodu z autostradą A2 i drogą S2. Ostatnio do tematu wrócił poseł Jarosław Krajewski w interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury.

„Brak obwodnic przyczyni się do spowolnienia możliwości rozwojowych Warszawy”

W dokumencie nr 10837 z 8 lipca 2025 roku Krajewski przypomina, że 25 czerwca 2025 roku GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla WOW w ciągu drogi ekspresowej S17. Poseł wspomina również o tym, że aktualnie inwestycja WOW obejmuje ostatni 14-kilometrowy fragment pierścienia drogowego Warszawy od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód (Zakręt). Udana realizacja może pozwolić na pełne rozłożenie ruchu tranzytowego i spowodować odciążenie istniejących tras. Aktualnie kierowcy muszą korzystać z dróg wojewódzkich nr 631, 637 oraz 638 i ulic Wesołej, a w związku z tym ruch w dzielnicach mieszkalnych jest większy i powstają korki.

Krajewski uważa również, że „warto przypomnieć, że dziś powodem do wstydu jest fakt, że Warszawa jako stolica Polski nie posiada nawet jednej pełnej bezkolizyjnej obwodnicy. Eksperci wskazują, że dalszy brak obwodnic przyczyni się do spowolnienia możliwości rozwojowych Warszawy i ograniczy możliwość szybkiej poprawy jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji”.

W związku z tym poseł wystosował kilka pytań do ministra infrastruktury. Chodzi m.in. o termin realizacji inwestycji, jej koszt, możliwe utrudnienia w ruchu oraz proces konsultacji społecznych.