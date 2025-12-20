Ruszyła inwestycja mieszkaniowa na terenie dawnego Multikina na Ursynowie

Inwestycja pod nazwą ale!KEN będzie rosłą stopniowo
Projekt realizowany przez dewelopera GH Development we współpracy z generalnym wykonawcą Eiffage Polska Budownictwo zakłada transformację terenu po dawnym kinie w wielofunkcyjny kompleks budynków z rozbudowaną strefą zieleni.
Umowa na generalne wykonawstwo została podpisana 17 listopada 2025 roku. Bezpośrednio po sfinalizowaniu formalności wykonawca przejął teren inwestycji, co pozwoliło na sprawne rozpoczęcie pierwszych prac przygotowawczych. Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na etapy, przy czym obecny kontrakt dopuszcza możliwość rozszerzenia zakresu robót o kolejną fazę w ciągu najbliższego półrocza. Finalizacja prac budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie obiektu przewidywane jest na drugą połowę 2027 roku.
W ramach pierwszego etapu inwestycji ale!KEN powstanie siedmiokondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 13 155 metrów kwadratowych. Projekt przewiduje powstanie 120 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni, od 27 do 119 metrów kwadratowych. W ofercie znajdą się zarówno kawalerki, jak i większe apartamenty.
Architektura budynku zakłada wykorzystanie najwyższych kondygnacji na lofty oraz penthouse’y, które zostaną wyposażone w tarasy widokowe na dachu. Parter obiektu zostanie przeznaczony na działalność usługową, co ma sprzyjać integracji nowej zabudowy z istniejącą infrastrukturą miejską. Dla zmotoryzowanych mieszkańców zaprojektowano jednopoziomowy garaż podziemny, w którym znajdzie się 145 miejsc postojowych.
Istotnym elementem nowej inwestycji na Ursynowie jest aranżacja przestrzeni wspólnych. Centralny punkt osiedla stanowić będzie strefa zieleni o powierzchni ponad 2700 metrów kwadratowych. W jej skład wejdą liczne nasadzenia drzew i krzewów, a także alejki spacerowe.
Plan zagospodarowania terenu obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą, w tym nowoczesny plac zabaw dla dzieci oraz dedykowane strefy relaksu wyposażone w ławki i elementy małej architektury. Takie podejście do projektu ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do rekreacji w miejscu zamieszkania, przy jednoczesnym zachowaniu miejskiego charakteru lokalizacji.