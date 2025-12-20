Ruszyła inwestycja mieszkaniowa na terenie dawnego Multikina na Ursynowie

Przy Alei Komisji Edukacji Narodowej, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz stacji Metro Imielin, rozpoczęła się budowa nowoczesnego obiektu mieszkalno-usługowego.



Projekt realizowany przez dewelopera GH Development we współpracy z generalnym wykonawcą Eiffage Polska Budownictwo zakłada transformację terenu po dawnym kinie w wielofunkcyjny kompleks budynków z rozbudowaną strefą zieleni.

Przekazanie placu budowy i harmonogram prac

Umowa na generalne wykonawstwo została podpisana 17 listopada 2025 roku. Bezpośrednio po sfinalizowaniu formalności wykonawca przejął teren inwestycji, co pozwoliło na sprawne rozpoczęcie pierwszych prac przygotowawczych. Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na etapy, przy czym obecny kontrakt dopuszcza możliwość rozszerzenia zakresu robót o kolejną fazę w ciągu najbliższego półrocza. Finalizacja prac budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie obiektu przewidywane jest na drugą połowę 2027 roku.

Parametry techniczne i struktura lokali

W ramach pierwszego etapu inwestycji ale!KEN powstanie siedmiokondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 13 155 metrów kwadratowych. Projekt przewiduje powstanie 120 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni, od 27 do 119 metrów kwadratowych. W ofercie znajdą się zarówno kawalerki, jak i większe apartamenty.